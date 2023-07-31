2023/07/31,
職場

曾培祐《思考馬達》：如何做到在生活和工作中「刻意提問」，啟動思考馬達？

曾培祐《思考馬達》：如何做到在生活和工作中「刻意提問」，啟動思考馬達？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

本書透過淺白的說明和豐富的實例，拆解思考馬達每個步驟的細節；同時找到無法啟動思考馬達的原因，帶領你有效移除、順利運轉；最後將這套方法實際運用在生活和工作中，並且引導身邊的重要他人也啟動思考馬達，一同做出重要決定，優化人生。

文：曾培祐

提問的時機

我們都知道思考很重要，思考能讓人進步。而要啟動大腦思考，「提問」是第一步，換句話說，提問是思考的起手式。我們在生活中應該要「刻意提問」，刻意進行思考，然而每當我們想到要刻意提問時，一天往往已經接近尾聲，我們就是如此過著一天又一天，很少啟動思考馬達。

如何可以在生活和工作中刻意提問呢？想像一下，當生活遇到特定的情境時，我們就像接受到暗示一樣，觸發提問的開關，就能在生活中啟動思考馬達，如同下圖。

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所謂的特定情境，指的就是提問的時機，主要有以下四種情境：

情境一：資訊超載

我們每天接觸到的訊息量有時候非常巨大，一旦資訊超載，很容易變成左耳進右耳出的狀態，導致花時間學習卻沒有收穫，或者主管交代的事情總是漏東漏西，影響工作表現。而遇到這種情況時，就是提問的好時機，我們可以這樣刻意提問：

  • 提問1這本書我目前讀了一百五十二頁，我要寫出三個有用的重點，會是哪三個？
  • 提問2主管跟我交代的事情，我要整理出最重要的五個資訊，會是哪五個？
  • 提問3我加班看的客戶資料，要整理出兩個最關鍵的訊息，會是哪兩個？

提問句型解析：「兩個」關鍵的訊息、「三個」有用的重點、「五個」交代的事項。

前面提過，提問就像手電筒，而提問的方向等同於手電筒照亮的方向，把具體的數字放入提問中，會讓大腦思考的方向更聚焦，如同開啟一支非常聚光的手電筒，大腦搜尋資料就愈容易。在資訊超載的情況下，提問愈聚焦，大腦愈能記住關鍵資訊。

情境二：重蹈覆轍（原地踏步）

主管常說：「我可以接受犯錯，但無法接受一直犯同樣的錯。」然而我們生活中總是會不小心地犯下同樣的錯，即便感到懊惱，卻不知道該如何改變，像是下列三種狀況：

  1. 工作三個月了，但是一直抓不到要領，總是犯同樣錯誤。
  2. 換了五任伴侶，但每次交往都會為同一件事情爭吵，導致分手。
  3. 總是被身邊的主管、客戶、家人、朋友抱怨，不斷地犯同樣的錯誤。

遇到這些情況，也是提問的好時機。我們可以這樣問：

  • 提問1我從上週的工作中學到的三件事情是什麼？
  • 提問2下次再談戀愛時，我應該要避免的是什麼？
  • 提問3下次再執行相同任務時，我應該要注意的是什麼？

提問句型解析：「我學到什麼……」、「我要避免什麼……」、「我下次要注意什麼……」。

把上述用語放到提問中，能幫助大腦從經驗中提煉出要改進和調整的關鍵資訊。每隔一段時間、每完成一項專案、每結束一段戀情，都可以運用這種句型進行提問，就能有效擺脫重蹈覆轍的情況。

情境三：難以決定

人生總會走到十字路口，遇到難以抉擇的情況，不管做出什麼樣的決定，都可能影響接下來三至五年的生活型態，例如職涯規畫的下一步、婚姻規畫的下一步，或是人生規畫的下一步。

面對難以決定的情況，也是十分適合進行刻意提問的時機。我們可以這樣問：

  • 提問1我明年應該繼續留在國內，還是接受公司外派到國外工作？
  • 提問2我該不該借錢給朋友？
  • 提問3我應該考研究所，還是直接投入職場？

提問句型解析：面對不確定的情境，把選項限縮到二至三個，創造出二選一或三選一的情境。如此有助於啟動大腦思考，更好地搜尋相關資料，幫助自己得出結論。

倘若你連兩個選項都很難想出來，那該怎麼辦？我的建議是，一定要強迫自己想出兩個選項，不需要是完美的選項，因為如果是完美的選項，那就是答案了。但無論如何就是要讓自己想出兩個選項，然後進行思考。

這是一個強制大腦思考的過程，因為在二選一的過程中，很容易就會激發出第三個選項，而第三個選項通常就會是自己比較滿意的選擇。以「我該不該借錢給朋友」為例，借了錢怕朋友最後沒還，太太會生氣，不借的話，又放不下多年朋友的交情，兩個都不是最佳選項。

但看著這兩個選項時，讓我想到第三個選項：和太太討論可以接受的借錢金額。所謂的「可以接受」，就是我們的生活不會因為朋友一時無法還錢而受到影響，然後再加上一點自己的私房錢借給朋友，如此一來，因為是太太同意的金額，夫妻之間不至於失和吵架，也因為加上了自己的私房錢，雖然還未達到朋友需要的金額，還是能救急一時。

所以A＋B不會等於C，A＋B等於Surprise！前提是，要先把不那麼滿意的A選項和B選項擺出來，引導大腦思考，才有機會得出Surprise。

情境4：突遭意外

意外，總是讓人措手不及。像是我的隔壁鄰居原本規畫要去日本自助旅遊，一家人都非常興奮，卻在出發前三天，大兒子在出門上學時被機車撞倒，渾身擦傷，多處骨折；又如我的一位從事媒體行業的朋友，本來規畫過年回台南老家時要去哪裡遊玩，突然接到公司來電告知，因為大環境景氣不佳，公司生存不易，希望他共體時艱，開始放起無薪假，什麼時候假期結束都不知道。

遇到意外時，時常會伴隨情緒劇烈的波動，如果遇到的意外是喜事或好事，情緒波動倒也無妨，但如果遇到的意外是衰事或壞事，那麼在情緒波動下，可能就會做出讓自己事後會後悔的決定。

就以我鄰居為例，大兒子出車禍當天，夫妻倆立刻決定不去日本，卻惹得非常期待此行的小女兒很不滿，全家大吵一架，聲音大到連我家都聽得見。後來我和鄰居夫妻聊天，兩人都說當時太倉促做了決定，應該事先與女兒討論，告訴她有關他們的擔憂和考量，也許就不會吵得那麼凶。鄰居太太說：「當時滿腦子真的亂成一團，沒有顧及到女兒的心情。」這就是遇到意外時，劇烈波動的情緒造成大腦一片空白。

面對突遭意外的情況，也是提問的好時機。可以問自己：

  • 提問1要讓自己平靜下來，現在應該怎麼做？
  • 提問2要讓自己恢復理性，可以進行的方式是什麼？
  • 提問3現在情緒很激動，絕對不能做的事情是什麼？

提問句型解析：面對意外情況，最重要的是想辦法讓情緒平復，唯有穩定的情緒，才不會做出錯誤的決定。因此，提問聚焦在「讓自己平靜下來」、「讓自己恢復理性」是關鍵。

擅長用薩提爾模式引導親子對話的李儀婷老師，在其著作《一句教養》中不斷提到的一句話就是：「情緒是大火，火來了，快跑！」當情緒來的時候，要為自己創造一個獨處的空間，讓情緒平靜下來。火來了，思考馬達也會被燒到故障，所以一定要先撲滅情緒之火，然後再來啟動思考馬達。

有關生活和工作中常遇到的提問時機與應用，整理如下表。

提問時機

提問範例

提問句型解析

資訊超載

這本書我目前讀了一百五十二頁，我要寫出三個有用的重點，會是哪三個？

「兩個」關鍵的訊息、「三個」有用的重點、「五個」交代的事項，把具體數字放入提問中。

重蹈覆轍

我從上週的工作中學到的三件事情是什麼？

將「我學到什麼……」、「我要避免什麼……」、「我下次要注意什麼……」等字眼放入提問中。

難以抉擇

我明年應該繼續留在國內，還是接受公司外派到國外工作？

把選項限縮到二至三個，創造出二選一或三選一的情境。

突遭意外

要讓自己平靜下來，現在應該怎麼做？

把「讓自己平靜下來」、「讓自己恢復理性」等字眼放入提問中。

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