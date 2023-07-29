鄭開翔《百攤台灣》：按摩攤、挽臉攤、洗腳攤⋯⋯人客要來「鬆一下」嗎？

文：鄭開翔

按摩攤

之前去日本旅遊，常在機場看到精緻迷你的按摩攤位，提供十至三十分鐘不等的按摩服務，許多舟車勞頓等待搭機的旅客，若時間允許，常會前往「鬆一下」。

這類的按摩攤在台灣也時常可見，不論是捷運站、觀光區都能看到他們的身影，按摩業者往往是找個較大的空地，在牆上或路邊掛上寫了收費方式的布條，再擺上幾個營業用的按摩椅，就算是個臨時攤位了。

但台灣按摩攤特別之處在於，這類攤位經常結合「社會救助」的功能，多會僱請視力不良者來提供服務，增加其就業機會。據我的經驗，視障人士多半可更敏銳感受客人的身體狀況，針對痠痛部位準確進行按摩，品質不輸一般的按摩師傅。

最令我覺得有趣的是特製的按摩椅，造型符合人體工學，按摩時顧客可以舒服的將臉埋進中間有孔洞的靠墊，手也可以順勢放在前方。有些人覺得在路邊按摩令人害臊，但其實頭都埋在靠墊上，根本不會看到路人的目光，就別太在意這個枝微末節。對於我這種常年肩頸痠痛的藝術工作者，光顧按摩攤算是我少有的娛樂之一了。

Photo Credit: 遠流出版

挽臉攤

原以為挽臉是種「退流行」的技藝，沒想到至今仍可以在市場或街頭見到這樣的攤販，台北士林的文林路就有「挽臉一條街」的稱呼。挽臉師傅會在顧客臉上塗抹白粉，接著以口銜住細棉線，再用一種特殊的手法一拉一扯，使棉線在顧客臉上摩擦，用「絞」的方式將臉部細毛拔掉，並去除角質層。

市場裡的挽臉攤不僅能幫人挽臉，還能兼修指甲、腳皮、眉毛之類。這似乎方便了不少主婦，到市場買菜時，也可以順道做個美容保養。

為了感受挽臉的感覺，我在基隆的仁愛市場找了一間挽臉攤體驗看看。師傅先是讓我戴上髮箍，圍上圍巾，接著在我臉上鋪滿白粉。正當我期待師傅展現「口叼棉繩」的古老絕學時，沒想到她緩緩拿出電池，裝進電動挽臉棒，挽臉棒呈現Y字形，前端有細線，只要在臉上摩擦，就會以規律的速度除毛。雖然我的心裡大失所望，但老闆說她用挽臉棒至少二十年，現在已很少人用傳統方式挽臉了。

挽臉並不如想像中痛，不過進行到拔眉毛時，師傅彷彿正在為今晚要吃的東坡肉拔毛，絲毫不留情。臉上塗滿白粉的我雖不能語，但雙眼緊閉，眉頭深鎖，藏在鞋裡的腳趾也不自覺的緊緊弓在一起。

結束後，抹去臉上的白粉，師傅幫我塗上蘆薈膏，並囑咐一小時內不要洗臉，過程大約二十分鐘，收費三百元。成效如何？對我的粗糙臉皮也許效果不太顯著，但除去了雜毛，臉色似乎明亮許多，是一次相當有趣的經驗。

Photo Credit: 遠流出版 白粉、棉線、小剪刀等，是傳統的挽臉工具。

洗腳攤

海灘旁常會有玩水的遊客，上岸後腳上沾滿沙子，必然需要簡單的盥洗，這就衍生出「洗腳」的商機。有些店家會從他處引水到海邊，或是放置大型水桶，提供淡水洗腳收費的服務，每次二十元不等，遊客眾多，積少成多也相當可觀，規模大的店家甚至會搭設簡便的盥洗室，讓遊客沖洗身體。

有次在小琉球的港邊看到這位阿婆的攤位，首先映入眼簾的是幾個大水桶，前方放了「免費洗腳」的牌子，水桶旁則有個搖搖欲墜的老舊木桌，桌上的保麗龍箱裡頭裝著自製的飲料。再搭起一個遮陽傘，就成為一個可營業的攤販了。

阿婆較為佛心，用水桶裝了好幾桶水，將牛奶罐切半作為水瓢，免費提供淡水洗腳。但大家都能猜到阿婆「醉翁之意不在酒」，通常遊客洗完腳，也會順便向阿婆買一些飲料來喝，算是一種雙贏的行銷方式，從這裡也能看出攤販含蓄又充滿人情味的行銷手法。

Photo Credit: 遠流出版

書籍介紹

本文摘錄自《百攤台灣：100個攤販，100種台味生活的方式！》，遠流出版

作者：鄭開翔

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《街屋台灣》之後，再次記錄庶民台味的鼎沸力作！

台灣速寫畫家鄭開翔，將視角轉向街頭巷尾，

暈黃燈光下，是你我最熟悉的「路邊攤」。

最少的人力、最簡便的營業方式，締造了這座島嶼最蓬勃的文化地景，

也讓我們從生存的一角，看見生活的況味。

「每個攤位都像是移動的裝置藝術。」——鄭開翔

台灣的攤販，是車陣中兜售的玉蘭花，是月台上叫賣的火車便當，是菜市場的魚肉青鮮，是公路邊的當令土產，是校舍旁的早餐蛋餅，是軍營外的雞排涼飲，是夜市裡的跳樓特賣，是文創市集的手工藝品……我們的多元，在廟埕，在老街，在巷弄之間；我們的生活，因有攤販而變得豐富親切。

速寫畫家鄭開翔，在《街屋台灣》之後繼續行走上路，並將視角轉向街頭巷尾，畫下一個個引人眷戀的「路邊攤」。他從中嗅到一絲古早的生活氣息，拓展了自己的目光與味蕾，想起青春時期的擺攤片刻，重回童稚的甜蜜時光……

從「街屋」的情感溫度，到「攤販」的熱鬧鼎沸，他以水彩渲染、手繪勾勒，記下這座島嶼最蓬勃發展的文化地景。獨有的台式生活線條，細膩還原這塊土地的精彩。

你心中的「台灣味」是什麼？翻開這本書，享受這美好的一期一會吧！

隨書加贈

最熟悉、最在地、最庶民、最懷念……「看見百攤」全幅書衣海報（59.5x23cm），精彩珍藏！

本書特色

百變，是台灣路邊攤的本色

一卡皮箱、二手推車、三輪踩踏、貨車改裝……每個小天地都是販賣者的流動創意，因時，因地，因顧客制宜。在這本書裡，鄭開翔以藝術家的視角觀看、探訪，更細細繪出此般恣意生長的台味美感。

看見台灣風土物產與買賣情懷

產地直送的四季水果、價格實惠的青菜魚肉、撫慰肚皮的熟食小吃、滿載回憶的糖餅點心，還有巷子裡聲聲叫賣的物什百貨。透過繪畫躍然紙上的，是風土，是習俗，是手藝，更是常民的生活情趣。