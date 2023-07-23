有「海中雞蛋」美名的淡菜，不僅抗發炎，還有抑制脂肪形成的作用
我們想讓你知道的是
淡菜為什麼被命名稱作為「淡菜」？有一說在西方國家常將淡菜煮後曬乾，當作乾貨食材使用，帶有淡淡的海味、鹹味，不需加鹽巴就美味，因此被稱作淡菜。黑殼淡菜在馬祖被列為家常料理，對其他地區或許不夠頻繁出現在餐桌，但具有「海中雞蛋」的美名和營養價值，不可不認識！
鮮美的淡菜，在台灣以馬祖淡菜最有代表性，市面上淡菜有黑殼貽貝、綠殼貽貝（孔雀蛤）等種類，淡菜在夏季季節肥美，以清蒸、白酒料理淡菜，鮮甜的肉質超過癮！淡菜是海鮮卻被稱為淡菜，命名由來竟透露食材特性？淡菜料理營養優，除了幫助生殖力，更具抗發炎等優勢，跟著食材處理技巧，料理出鮮甜海味吧！
台灣常見淡菜有哪些？淡菜和孔雀蛤一樣嗎？
淡菜，又稱為貽貝、殼菜，淡菜一般指黑殼貽貝，黑殼淡菜的特徵是殼黑帶有些微綠色，如國外淡菜著名產地就有西班牙、比利時、法國以及紐西蘭等地。而台灣在淡水八里地區等常見一種孔雀蛤，孔雀蛤稱綠殼貽貝，也是淡菜但兩者不同種，孔雀蛤貝殼體小較小、貝殼顏色綠色而有光澤。黑殼淡菜最常見於馬祖地區，每年夏季的6到9月，是淡菜盛產季節，此時淡菜貝肉飽滿、肥厚多汁，釋出的鮮味讓人回味！
淡菜命名由來，象徵美妙滋味
淡菜主要生長於潮間帶、沿岸區域，目前多以人工養殖為主，經過養殖發展，雖然產季仍集中在夏天，但淡菜的產季已能延長。
淡菜為什麼被命名稱作為「淡菜」？有一說在西方國家常將淡菜煮後曬乾，當作乾貨食材使用，帶有淡淡的海味、鹹味，不需加鹽巴就美味，因此被稱作淡菜。黑殼淡菜在馬祖被列為家常料理，對其他地區或許不夠頻繁出現在餐桌，但具有「海中雞蛋」的美名和營養價值，不可不認識！
淡菜必備好營養，生殖力、抑制脂肪受關注！
淡菜中含有優質蛋白質，其脂肪、熱量少，更有保養優勢，稱作海中雞蛋的淡菜對於補充日常能量、體力效果好，淡菜所含的礦物質磷、鈉、鉀相當優秀，尤其穩固骨骼生長所需的磷，調控血壓所需的鈉與鉀等，提供人體成長及活動所需營養素。
淡菜中亦含有精胺酸、牛磺胺等胺基酸營養素。同時淡菜以能提升生殖功能等受到重視，近年也有不少研究團隊投入研究馬祖特產淡菜，發現淡菜還有抗發炎、抑制脂肪形成的作用，有助減少體內細胞三酸甘油脂等含量，這些研究更躍上保健期刊。
淡菜的清洗、保存處理食用秘訣
淡菜因為主要生長在海域、岩石周遭，貝殼上帶有雜質則增加食材處理難度，處理淡菜時掌握貝類特性，就不怕買回家不會處理。第一、淡菜殼上易有髒污雜質，採買後可以泡水清洗，並搭配鋼刷刷去泥巴、雜質，使表面乾淨。二、淡菜殼上帶有如髮鬚般的鬚足，處理時不用急著馬上去除，可連同殼清洗乾淨，若採清蒸淡菜，蒸熟後淡菜開殼，挑出貝肉後，可以手拿鬚足處來拿取貝肉，最後食用後留下鬚足。
新鮮的淡菜適合盡快食用，若未立即食用，建議放於冷藏保存，並在5日內盡快料理，風味較佳；或採先快速燙煮後，取下貝肉後才冷凍保存，日後可以方便取出料理也能留下風味。而直接冷凍生淡菜則可能影響風味，加熱料理後可能在分離貝肉時易不完整。
淡菜料理吃法推薦
關於淡菜的經典料理，在國外常見使用淡菜的西班牙海鮮飯，比利時以白酒調理淡菜並搭配薯條食用，另外也有茄汁風淡菜義大利麵等。而台味吃法只要使用淡菜、薑片、米酒、少量水，裝鍋清蒸即可，米酒能幫助去腥提味、薑片去腥並使食材屬性不會過寒，隨著清蒸後釋放出淡菜內的天然鹹度，不用加鹽巴調味就超級鮮美！若偏好食用蒜頭，改成蒜頭也一樣美味喔！
吃出淡菜最完美的原味，請務必這麼一試！更多的淡菜料理推薦，讓我們用更多淡菜食譜料理和你分享吧！
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：【淡菜】被稱為海中雞蛋，補營養活力、還抗發炎？馬祖淡菜最鮮美代表！
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
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安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
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