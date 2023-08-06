鶴見濟《請你離我遠一點》：我建議每個人要擁有兩個能讓自己放鬆的「避風港」
我們想讓你知道的是
三十年前，他寫出震撼人心的《完全自殺手冊》，從最禁忌的角度，闡述活在這樣的世界夾縫之中，那些盼望獲得解脫之人，內心深處最幽微的渴望。如今，他以更加人道關懷的角度，思考該如何排解這份專屬於現代人的痛苦，他的解答是——「人類是醜陋的。所以，讓我們分開一點吧！」
文：鶴見濟
【跟同學或同事處不來，也沒關係】
擁有兩個能讓自己放鬆的避風港
你有幾個可以安身立命的避風港呢？這裡指的不是像咖啡廳那樣，只是可以單純待上一段時間的地方。
只要能與人建立關係，不一定非得是哪個固定的場所。可以是能與其他客人聊天，自己常去的居酒屋；也可以是經常參加的讀書會。
家庭及職場、學校的成員十分固定，是關係非常「僵化」的場合。與朋友、熟人見面的地方則是關係比較「鬆弛」的場合。
可以的話，最好能同時擁有兩個關係比較鬆弛的場合。例如「同好的關係」與「同業的關係」。各位或許會覺得兩個有點多，但我建議兩個自有我的道理。
以下是我學生時代的故事，高中某位同學在高二的時候加入了我參加的運動社團。他就讀中學時在運動社團發生過不愉快的回憶，所以高中不打算參加社團。可是到了暑假，大家都來學校從事社團活動，他沒有別的事做，只好回到社團。這個故事正是如果沒有其他避風港，就很難脫離人際關係的例子。
如果只有一個避風港，就只能仰賴那裡的人際關係。萬一發生不愉快的事，也無法離開那個避風港，否則將會完全失去與別人的連結。
也就是說，人與人的連結被當成人質了。
不能被討厭，所以自然不敢表現得跟別人不一樣。
即使在團體中發生了紛擾，明明只要馬上離開那個團體就能夠解決，但或許也會因為受制於內部的人際關係，於是讓自己長年來都活在陰影底下。
另一方面，就算有讓人比較放鬆的避風港，也不見得就能擺脫這些問題。所以最好有兩個這樣的避風港。
創造純聊天的避風港
我成立了一個名稱很奇特的聚會，叫做「適應不良者的避風港」。
這是讓同樣容易與他人斷絕聯繫的人建立關係的聚會，從二○一八年十一月開始，每個月舉行一次。
會場多半是租借的空間或公園的一角，利用推特或部落格呼朋引伴。讓素未謀面、前來參加的陌生人邊吃飯邊聊天，僅此而已。如果是室內，參加者約三十～四十人，如果是室外，參加者約二十～三十人，時間約五～六小時。
只要有避風港，就能果斷的離開受迫害的環境
為何要舉辦這種活動呢？最大的理由是「為了建立自己的關係」，但這點先略過不表。
當我在學校、家庭、公司或外頭的避風港感到喘不過氣來的時候，如果還有好幾個別的避風港該有多好。即使無法完全脫離學校或公司，光是有個可以逃避的地方，心理上遊刃有餘的程度也會截然不同。
現今日本有許多人都脫離公司、學校，乃至於家庭。這種把自己封閉起來的人，其實大多都還是渴望與別人產生連結。身為自由工作者的我也是其中之一。
如果能夠多創造一些像這樣的空間，人們就不必一味忍受學校或職場的小團體，豈不是一件很美妙的事情嗎？
不過話雖如此，我的用意也並不是要大家像連體嬰似的，硬要黏在一起。而是希望大家能毅然決然的離開令自己痛苦的僵化關係，一個人也能活下去。
再多寫一點關於這個避風港的事吧。
起初我最擔心的事，大概就是這些陌生人之間，彼此真的能隨意的開始聊天嗎？可是當人聚集到一定的程度，會場中開始此起彼落的充斥著聊天的聲音，音量大到蓋過了背景音樂。
這時我才放下心中大石，心想：「啊，太好了，成功了」。除了自我介紹的時間，每次都沒有設定固定的流程，就只是隨意的「純聊天」。會場上到處都是約莫六個人圍起的小圈圈，話題琳瑯滿目，從興趣、煩惱到有沒有工作、其他的聚會等，可以說是無所不包。
開啟新世界
這種聚會最容易發生，也最令人擔心的問題，莫過於經常參加的熟面孔，可能會講一堆只有同樣常來的人才聽得懂的話。如果大家一直口沫橫飛的討論自己根本不認識的「○○先生」，肯定會讓人覺得「不認識○○先生的人是不是沒資格參加這個聚會」。
關於這點，幸好參加避風港聚會的人幾乎都是獨自前來，彼此都是初次見面，很少出現這類話題。稱得上是熟面孔的人約占三分之一，第一次參加的人約四分之一。
對我而言，酒是不可或缺的飲料，但幾乎有一半的人不喝酒。
宣布這項活動時也只要求參加者是「基於不太喜歡出門、自由工作者、一週工作不到四天、有心病、在公司裡總是獨來獨往等各種緣故，很容易與社會失去連結的人」，規定並不嚴格。
參加者的年齡以三、四十歲為主，男女的比例約二比一。我在自己的部落格（「鶴見濟的部落格」）寫下詳細的報告，有空可以看一下。
基本上，我也是這個避風港的參加者。那麼，參加了這個聚會以後，有什麼改變呢？
感覺像是推開了新世界的大門。新的人際關係對當事者來說，其實就是一個新世界。隨著年齡增長，人越來越不容易開啟新世界，我卻覺得自己還可以有很多可能性。一想到這一點，就覺得身體變得好輕盈。
書籍介紹
本文摘錄自《請你離我遠一點：《完全自殺手冊》作者，寫給同樣為人際關係所苦的你，讓人生變輕鬆的38種方法》，樂金文化出版
作者：鶴見濟
譯者：賴惠鈴
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《完全自殺手冊》作者，多年之後又一力作！
為什麼我們總是活得很不開心，一直為人際關係所苦？
人心都是醜惡的，會不知不覺間要求太多，最後讓彼此都感到窒息，
所以……
讓我們離得更遠一點吧！
在這個充滿規範的擁擠世界，我們的一舉一動彷彿都受到制約。
無論是家人、情人或朋友，總有太多「你應該」和「你為什麼不」，
讓我們越活越痛苦……
三十年前，他寫出震撼人心的《完全自殺手冊》，
從最禁忌的角度，闡述活在這樣的世界夾縫之中，
那些盼望獲得解脫之人，內心深處最幽微的渴望。
如今，他以更加人道關懷的角度，思考該如何排解這份專屬於現代人的痛苦，
他的解答是——
「人類是醜陋的。所以，讓我們分開一點吧！」
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我們想讓你知道的是
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