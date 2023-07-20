2023/07/20,
中國

香港考慮制定「假新聞法」，逾9成記者憂不知「紅線」在哪裡，近半考慮離港

香港考慮制定「假新聞法」，逾9成記者憂不知「紅線」在哪裡，近半考慮離港
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

香港規管假新聞研究雖已進入尾聲，但假新聞的立法與否依舊爭議不斷。許多學者表示，由於「假新聞」的定義模糊不清，而且可能會被政府濫用以打壓新聞自由和言論自由，因此更有效的做法應該是透過學術、新聞自由以及提高媒體素養等多方途徑解決根本問題。

《香港01》報導，香港民政及青年事務局局長麥美娟，於昨（19）日完成為期四天的北京訪問行程，她透露，關於立法管制假新聞的研究工作即將結束，政府政府接收研究報告後，會仔細審視顧問們的意見和建議。她強調，最重要的是對應香港的特殊情況，採取最適切的應對方式。

適切方式處理香港情況

根據《星島網》，麥美娟指出，特首李家超曾明確表示，必須以適切的方式處理目前香港所面臨的情況，他早前接受訪問時也曾立場明確地表態，表示若新聞行業能自律並遵循行業操守，讓「假新聞」問題能被控制，不至於造成嚴重影響，那麼他並不希望透過立法手段來處理此問題。

新聞從業人員受威脅

目前，管制假新聞研究雖已進入尾聲，但假新聞的立法與否依舊爭議不斷。《端傳媒》一則報導點出香港新聞從業人員對假新聞法的擔憂，以及香港新聞業現移民潮現象。

根據香港外國記者會（FCC）一份有關香港新聞自由情況的調查報告，84%接受訪問的記者指出自《港區國安法》實施以來，新聞工作環境變得惡化，而逾9成的受訪者對訂立「假新聞法」表示極度擔心，沒人清楚假新聞的「紅線」在哪裡。同時，新聞業界出現了大量移民潮，有46%的受訪者透露香港的新聞自由逐漸限縮，他們正在考慮或已經計劃好離開香港。

假新聞定義模糊

香港的新聞自由已非新議題。根據《台灣事實查核中心》，2021年7月7日，來自不同立場的學者、官員和媒體人聚集在香港大學，熱烈研討香港是否應該立法管制假訊息和假新聞。許多學者表示，由於「假新聞」的定義模糊不清，而且可能會被政府濫用以打壓新聞自由和言論自由，因此更有效的做法應該是透過學術、新聞自由以及提高媒體素養等多方途徑解決根本問題。

創辦《蘋果日報》的《眾新聞》總編輯李月華認為，假新聞條例的細節不明確，涵蓋的範圍可能包山包海，因此假新聞法可能會帶來比《港區國安法》更嚴重的影響。她坦承，雖然迄今尚未有香港記者因國安法被逮捕，但已經有愈來愈多記者失業，而《蘋果日報》也在26年後結束了營運。

新聞來源

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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航


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