2023/07/20,
商業

台積電法說會：美中經濟復甦不如預期，二度下修全年財測，營收恐將減少10%

台積電法說會：美中經濟復甦不如預期，二度下修全年財測，營收恐將減少10%
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台積電（TSMC）法說會今（20）日指出，今年第2季的營收表現受到全球總體經濟情勢影響，終端市場需求疲軟，使得客戶持續進行庫存調整；進入第3季，預期台積公司業績將受到3奈米技術的強勁量產支持，惟部分受惠將被客戶持續的庫存調整所抵消。

今（20）日晶圓代工龍頭——台積電（TSMC）公布今（2023）年第2季財報，與去（2022）年同期相比營收減少了10.0%、毛利率達到54.1%，稅後純益率則為37.8%。預估第3季營收美元季增6.5至11.6% 、毛利率51.5至53.5%，其中美國廠區計畫延至2025年，日本則不變。

受到全球不景氣影響，營收較同期減少10%

台積電今日公布2023年第2季財務報告，合併營收新台幣4808.4億元，稅後純益新台幣1818億元，每股盈餘（EPS）為新台幣7.01元（折合美國存託憑證每單位為1.14美元）季減12.17%、年減達23.3%，創同期次高。針對未來營運，台積表示全球經濟復甦不如預期，下半年持保留態度。

本次台積電與去（2022）年同期相較，2023年第2季營收減少了10.0%，稅後純益與每股盈餘皆減少了23.3%。與前季相較，2023年第2季營收減少了5.5%，稅後純益則減少了12.2%。整體而言，均呈現衰退的情況。

第2季營收為156億8千萬元，較去年同期減少了13.7%，較前一季則減少了6.2%；毛利率為54.1%，營業利益率為42.0%，稅後純益率則為37.8%。全年二度下修全年財測，台積電表示，預估第3季營收以美元計季增6.5至11.6% 、毛利率51.5至53.5%、營益率介於38至40%。

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台積電公開資訊

台積電累計上半年合併營收新台幣9894.74億元，年減3.49％，營業利益則為4331.96億元、年減10.85%，毛利率55.25%，低於去年同期57.42%、營益率43.78%也低於去年的43.78%；歸屬母公司稅後淨利3887.86億元、年減11.59%，整體而言，全創同期次高，每股盈餘是14.99元。

製程技術方面，5奈米出貨佔今年第2季晶圓銷售金額的30%，是主要產品；而7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的23%。總體而言，先進製程（包含7奈米以下）的營收達全季晶圓銷售金額的53%。美國廠區的4奈米則預計，延後至2025年量產推出。

台積：3奈米強勁量產，受部分庫存調整抵消

台積財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示：「今年第2季的營收表現受到全球總體經濟情勢影響，終端市場需求疲軟，使得客戶持續進行庫存調整；進入第3季，預期台積公司業績將受到3奈米技術的強勁量產支持，惟部分受惠將被客戶持續的庫存調整所抵消。」

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台積電公開資訊
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至於未來第3季的業績展望，台積表示，合併營收預計介於167億美元到175億美元之間，其中，以產品別看來，第2季消費性電子平台業績季增25%，車用電子平台業績季增3%，物聯網平台業績季減11%，智慧手機平台季減9%，高效能運算平台季減5%。

台積電執行長魏哲家表示，近期面對的首要挑戰是成本上升的問題，而成本攀升主要是在美國廠區，目前預計將會攀升到15%至20%，未來台積將盡力改善。

此外，日本方面，台積正在打造專業工廠，主要製成是在12、16、22和28奈米，預計2024年量產；接著是歐洲方面，他說「我們正與客戶和夥伴合作研究建立工廠。」至於中國，正在計劃在南京增加28奈米的產能。

魏哲家指出，近期和美國、日本和歐洲的政府官員洽談，因應全球局勢變動，將會延遲相關計畫，並且一再強調，台積當前任務是管理、減少價差（補助方面問題），不過目前台積的晶片仍處於優勢，未來將秉持這個優勢，持續擴大規模經濟。

HPC將成為台積電營運主力

值得注意的是，台積電指出，美國、中國經濟恢復的速度，比我們想像的疲弱，導致於終端市場的需求無法成長，所以即使人工智慧（AI）產業需求旺盛，但仍無法抵免升息（匯差）所帶來的影響，進而導致全年財報受到牽連。

台積電針對人工智慧產業說明，目前CPU、GPU和AI等產品，約佔台積電總收入的6%，未來5年該數字將以接近50%的速度增長。高速運算（HPC）將成營收成長主要引擎，而數據中心也是未來幾年發展的重心。

最後，AI需求究竟是短期爆發，還是長期趨勢，台積電董事長劉德音指出，目前是短期需求，也無法評估長期狀況，但值得注意的是，生成式AI需要更多運算，這些都對台積來說是正面影響，同時未來也將推升台積的資本支出。

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核稿編輯：翁世航


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