台積電法說會：美中經濟復甦不如預期，二度下修全年財測，營收恐將減少10%
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台積電（TSMC）法說會今（20）日指出，今年第2季的營收表現受到全球總體經濟情勢影響，終端市場需求疲軟，使得客戶持續進行庫存調整；進入第3季，預期台積公司業績將受到3奈米技術的強勁量產支持，惟部分受惠將被客戶持續的庫存調整所抵消。
今（20）日晶圓代工龍頭——台積電（TSMC）公布今（2023）年第2季財報，與去（2022）年同期相比營收減少了10.0%、毛利率達到54.1%，稅後純益率則為37.8%。預估第3季營收美元季增6.5至11.6% 、毛利率51.5至53.5%，其中美國廠區計畫延至2025年，日本則不變。
受到全球不景氣影響，營收較同期減少10%
台積電今日公布2023年第2季財務報告，合併營收新台幣4808.4億元，稅後純益新台幣1818億元，每股盈餘（EPS）為新台幣7.01元（折合美國存託憑證每單位為1.14美元）季減12.17%、年減達23.3%，創同期次高。針對未來營運，台積表示全球經濟復甦不如預期，下半年持保留態度。
本次台積電與去（2022）年同期相較，2023年第2季營收減少了10.0%，稅後純益與每股盈餘皆減少了23.3%。與前季相較，2023年第2季營收減少了5.5%，稅後純益則減少了12.2%。整體而言，均呈現衰退的情況。
第2季營收為156億8千萬元，較去年同期減少了13.7%，較前一季則減少了6.2%；毛利率為54.1%，營業利益率為42.0%，稅後純益率則為37.8%。全年二度下修全年財測，台積電表示，預估第3季營收以美元計季增6.5至11.6% 、毛利率51.5至53.5%、營益率介於38至40%。
台積電累計上半年合併營收新台幣9894.74億元，年減3.49％，營業利益則為4331.96億元、年減10.85%，毛利率55.25%，低於去年同期57.42%、營益率43.78%也低於去年的43.78%；歸屬母公司稅後淨利3887.86億元、年減11.59%，整體而言，全創同期次高，每股盈餘是14.99元。
製程技術方面，5奈米出貨佔今年第2季晶圓銷售金額的30%，是主要產品；而7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的23%。總體而言，先進製程（包含7奈米以下）的營收達全季晶圓銷售金額的53%。美國廠區的4奈米則預計，延後至2025年量產推出。
台積：3奈米強勁量產，受部分庫存調整抵消
台積財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示：「今年第2季的營收表現受到全球總體經濟情勢影響，終端市場需求疲軟，使得客戶持續進行庫存調整；進入第3季，預期台積公司業績將受到3奈米技術的強勁量產支持，惟部分受惠將被客戶持續的庫存調整所抵消。」
至於未來第3季的業績展望，台積表示，合併營收預計介於167億美元到175億美元之間，其中，以產品別看來，第2季消費性電子平台業績季增25%，車用電子平台業績季增3%，物聯網平台業績季減11%，智慧手機平台季減9%，高效能運算平台季減5%。
台積電執行長魏哲家表示，近期面對的首要挑戰是成本上升的問題，而成本攀升主要是在美國廠區，目前預計將會攀升到15%至20%，未來台積將盡力改善。
此外，日本方面，台積正在打造專業工廠，主要製成是在12、16、22和28奈米，預計2024年量產；接著是歐洲方面，他說「我們正與客戶和夥伴合作研究建立工廠。」至於中國，正在計劃在南京增加28奈米的產能。
魏哲家指出，近期和美國、日本和歐洲的政府官員洽談，因應全球局勢變動，將會延遲相關計畫，並且一再強調，台積當前任務是管理、減少價差（補助方面問題），不過目前台積的晶片仍處於優勢，未來將秉持這個優勢，持續擴大規模經濟。
HPC將成為台積電營運主力
值得注意的是，台積電指出，美國、中國經濟恢復的速度，比我們想像的疲弱，導致於終端市場的需求無法成長，所以即使人工智慧（AI）產業需求旺盛，但仍無法抵免升息（匯差）所帶來的影響，進而導致全年財報受到牽連。
台積電針對人工智慧產業說明，目前CPU、GPU和AI等產品，約佔台積電總收入的6%，未來5年該數字將以接近50%的速度增長。高速運算（HPC）將成營收成長主要引擎，而數據中心也是未來幾年發展的重心。
最後，AI需求究竟是短期爆發，還是長期趨勢，台積電董事長劉德音指出，目前是短期需求，也無法評估長期狀況，但值得注意的是，生成式AI需要更多運算，這些都對台積來說是正面影響，同時未來也將推升台積的資本支出。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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