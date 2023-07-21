從Keplr與Metamask的界面，比較Cosmos與Ethereum生態

最近Instagram推出Threads並明言稍後會加入ActivityPub聯邦，互聯網上的聯邦概念耕耘多年後，終於在一般用戶的層面稍微獲得關注。除ActivityPub，另一個值得關注的是區塊鏈聯Cosmos生態。

單一錢包遊走於多鏈聯邦

我以往常比喻成「區塊鏈歐盟」的Cosmos，提供底層共識引擎及軟體開發套件，鼓勵其他社群搭建自己的區塊鏈並且成為聯邦的一分子，是Cosmos生態跟以太坊生態的最大區別。

隨著以太坊上推出多種L2（Layer 2）和側鏈並逐漸流行，越來越多用戶以同一條私鑰管理Ethereum的L2和側鏈如Arbitrum、Optimism和Polygon等，Metamask的用戶體驗跟Keplr逐漸殊途同歸。不過，兩者的底蘊還是有著根本差異，在以太坊生態，L2及側鏈跟主鏈是層級關係，而在Cosmos生態，雖然各聯邦鏈的規模各有不同，但所有鏈都是平起平坐的L1，就好像在歐盟中人口最多、經濟最強的德國，跟人口只有40多萬的馬耳他在歐盟中的憲制地位平等；這種支持小社群獨立自主而同時保持互通的理念，解釋了為甚麼即使以太坊主導了大半個市場，我始終認為Cosmos生態有它的存在意義。

相對於Metamask要在各條鏈之間跳轉才能操作相應的鏈，由於Cosmos的多鏈概念深入到骨子裏，電腦版Keplr直接顯示用戶在各條聯邦鏈的資產，無需轉換網絡即可進行轉帳、存入及購買等基本操作。

Keplr的購買功能是跟Kado、Moonpay、Transak合作提供，可直接以信用卡購買支援的幣種，不過當然，首次使用的用戶還是需要KYC（know-your-customer，認證身分），說不上非常方便，只能說非戰之罪，畢竟撇除KYC的部分，整個流程已經相當流暢。

轉帳跟存入都是錢包軟體最基本的功能，大同小異，唯一區別是Cosmos成員鏈的錢包地址都使用代表自己的前綴，比如Cosmos Hub以cosmos1開始、Osmosis 以osmo1、LikeCoin則是 like1，如此類推，因此當用戶提供錢包地址予付款人時，需要選擇對應所收幣種的錢包地址。

值得一提的是，Keplr 2.0加入了一個很貼心的功能Claim all，用戶如在多條鏈上有質押，領取回報變得超級簡單，有如手機遊戲的「一鍵掃蕩」，爽快又不會漏。

儀表板：每幾秒更新的月結單

除了瀏覽器插件和手機app，Keplr另一個主要的界面是儀表板（dashboard），概念類似DeBank，不過更像的是Metamask的portfolio view，因為兩者都由錢包軟體附帶，跟插件的界面互補也互動。儀表板清楚顯示各項餘額，功能也是幾個界面中最齊備的，除最常用的轉帳、存入、購買、提領回報，還提供插件沒有的質押（staking）和治理（governance）等功能。

如果你是不認識DeBank和Metamask的區塊鏈新手，大可以把Keplr儀表板理解為銀行多貨幣帳號的月結單，一次過列出所有幣種的餘額、投放於各種投資產品的資產等等，不過這份「月」結單不是每月更新，而是每區塊更新，在Cosmos生態一般為6秒左右。

年輕讀者不一定使用過銀行存摺，擁有過經典匯豐銀行紅色獅子存摺的就更少；至於更加罕有和老派的綠色獅子存摺，見過的肯定都是舊香港人了，那是八十年代匯豐的美元帳號。以前銀行帳號的概念是一帳號一幣種，是近二三十年才預設多貨幣帳號。稍微扯遠了，我想帶出的是，區塊鏈也大概依從這種發展軌跡，初期的錢包只管理Bitcoin，後來的Metamask支援多幣，除ETH外也管理多種ERC-20通證，再後來則發展到多鏈兼多幣，即現時Metamask和Keplr。

前面提及Metamask與Keplr長得越來越像，除了因為以太坊有了L2，PoS的更新也是另一因素，比如Metamask的portfolio界面現在也可以質押ETH，讓用戶從Lido和Rocket裡面二選一。相對於以太坊從PoW「空中換引擎」進化到PoS，Cosmos從2019年推出之初已使用PoS，對於ATOM和其他Cosmos生態幣種的持分者，質押、提領回報等操作都是家常便飯，這麼說來，儀表板可說是Cosmos持分者的飯桌，除了質押、提領回報、領回（unstake）、轉換驗證人（restake），還能查看所有驗證人的各種數據，作出明智選擇。

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聯邦政府議事廳

至於治理界面，Keplr則非常獨特。

以太坊生態各條鏈都採用鏈外治理，討論、表決等流程各有不同，但都跟資產管理不相關；Cosmos則採用鏈上治理，每條鏈無論更新、修改參數、動用社群基金池都必須投票通過，代碼才會按著執行，順理成章，整個投票流程也整合於錢包內。

至於社群甚麼層面的決策會透過鏈上投票決定則因鏈而異，頻繁的如Osmosis，平均不到2天就會有一個議案付諸表決，鐵粉才能全部跟上；另一個極端如Band，幾年下來只有12個議案LikeCoin則處於中間，2019年11月推出至今，三年半共66個議案，平均每月1-2個。