從Keplr與Metamask的界面，比較Cosmos與Ethereum生態
我們想讓你知道的是
必須一讚Keplr的治理界面，做得非常貼心，提供用戶有持分的聯邦鏈所有處於投票期的議案總覽，標明投票結束時間、用戶有否投票等，一覽無遺；點進議案除了顯示條文的細節，還有驗證人投票取向和理據等，儼如聯邦政府議事廳。除此以外，當然也提供聯邦鏈所有歷史議案，了解一路走來的來龍去脈。
最近Instagram推出Threads並明言稍後會加入ActivityPub聯邦，互聯網上的聯邦概念耕耘多年後，終於在一般用戶的層面稍微獲得關注。除ActivityPub，另一個值得關注的是區塊鏈聯Cosmos生態。
單一錢包遊走於多鏈聯邦
我以往常比喻成「區塊鏈歐盟」的Cosmos，提供底層共識引擎及軟體開發套件，鼓勵其他社群搭建自己的區塊鏈並且成為聯邦的一分子，是Cosmos生態跟以太坊生態的最大區別。
隨著以太坊上推出多種L2（Layer 2）和側鏈並逐漸流行，越來越多用戶以同一條私鑰管理Ethereum的L2和側鏈如Arbitrum、Optimism和Polygon等，Metamask的用戶體驗跟Keplr逐漸殊途同歸。不過，兩者的底蘊還是有著根本差異，在以太坊生態，L2及側鏈跟主鏈是層級關係，而在Cosmos生態，雖然各聯邦鏈的規模各有不同，但所有鏈都是平起平坐的L1，就好像在歐盟中人口最多、經濟最強的德國，跟人口只有40多萬的馬耳他在歐盟中的憲制地位平等；這種支持小社群獨立自主而同時保持互通的理念，解釋了為甚麼即使以太坊主導了大半個市場，我始終認為Cosmos生態有它的存在意義。
相對於Metamask要在各條鏈之間跳轉才能操作相應的鏈，由於Cosmos的多鏈概念深入到骨子裏，電腦版Keplr直接顯示用戶在各條聯邦鏈的資產，無需轉換網絡即可進行轉帳、存入及購買等基本操作。
Keplr的購買功能是跟Kado、Moonpay、Transak合作提供，可直接以信用卡購買支援的幣種，不過當然，首次使用的用戶還是需要KYC（know-your-customer，認證身分），說不上非常方便，只能說非戰之罪，畢竟撇除KYC的部分，整個流程已經相當流暢。
轉帳跟存入都是錢包軟體最基本的功能，大同小異，唯一區別是Cosmos成員鏈的錢包地址都使用代表自己的前綴，比如Cosmos Hub以cosmos1開始、Osmosis 以osmo1、LikeCoin則是 like1，如此類推，因此當用戶提供錢包地址予付款人時，需要選擇對應所收幣種的錢包地址。
值得一提的是，Keplr 2.0加入了一個很貼心的功能Claim all，用戶如在多條鏈上有質押，領取回報變得超級簡單，有如手機遊戲的「一鍵掃蕩」，爽快又不會漏。
儀表板：每幾秒更新的月結單
除了瀏覽器插件和手機app，Keplr另一個主要的界面是儀表板（dashboard），概念類似DeBank，不過更像的是Metamask的portfolio view，因為兩者都由錢包軟體附帶，跟插件的界面互補也互動。儀表板清楚顯示各項餘額，功能也是幾個界面中最齊備的，除最常用的轉帳、存入、購買、提領回報，還提供插件沒有的質押（staking）和治理（governance）等功能。
如果你是不認識DeBank和Metamask的區塊鏈新手，大可以把Keplr儀表板理解為銀行多貨幣帳號的月結單，一次過列出所有幣種的餘額、投放於各種投資產品的資產等等，不過這份「月」結單不是每月更新，而是每區塊更新，在Cosmos生態一般為6秒左右。
年輕讀者不一定使用過銀行存摺，擁有過經典匯豐銀行紅色獅子存摺的就更少；至於更加罕有和老派的綠色獅子存摺，見過的肯定都是舊香港人了，那是八十年代匯豐的美元帳號。以前銀行帳號的概念是一帳號一幣種，是近二三十年才預設多貨幣帳號。稍微扯遠了，我想帶出的是，區塊鏈也大概依從這種發展軌跡，初期的錢包只管理Bitcoin，後來的Metamask支援多幣，除ETH外也管理多種ERC-20通證，再後來則發展到多鏈兼多幣，即現時Metamask和Keplr。
前面提及Metamask與Keplr長得越來越像，除了因為以太坊有了L2，PoS的更新也是另一因素，比如Metamask的portfolio界面現在也可以質押ETH，讓用戶從Lido和Rocket裡面二選一。相對於以太坊從PoW「空中換引擎」進化到PoS，Cosmos從2019年推出之初已使用PoS，對於ATOM和其他Cosmos生態幣種的持分者，質押、提領回報等操作都是家常便飯，這麼說來，儀表板可說是Cosmos持分者的飯桌，除了質押、提領回報、領回（unstake）、轉換驗證人（restake），還能查看所有驗證人的各種數據，作出明智選擇。
聯邦政府議事廳
至於治理界面，Keplr則非常獨特。
以太坊生態各條鏈都採用鏈外治理，討論、表決等流程各有不同，但都跟資產管理不相關；Cosmos則採用鏈上治理，每條鏈無論更新、修改參數、動用社群基金池都必須投票通過，代碼才會按著執行，順理成章，整個投票流程也整合於錢包內。
至於社群甚麼層面的決策會透過鏈上投票決定則因鏈而異，頻繁的如Osmosis，平均不到2天就會有一個議案付諸表決，鐵粉才能全部跟上；另一個極端如Band，幾年下來只有12個議案LikeCoin則處於中間，2019年11月推出至今，三年半共66個議案，平均每月1-2個。
Tags：
讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。