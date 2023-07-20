2023/07/20,
政治

8名海外港人被國安警通緝，在港家人接連被調查

8名海外港人被國安警通緝，在港家人接連被調查
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本月3日至今，警方國家安全處人員已先後帶走前眾志創黨主席羅冠聰、前職工會聯盟總幹事蒙兆達和前立法會議員郭榮鏗的家人進行問話和調查，全部人被問話後都已獲釋。

（中央社）香港警方月初以危害國家安全等罪名通緝羅冠聰等8名海外港人後，近日來陸續調查他們在港的家人，同時不排除進一步採取拘捕行動的可能性。

本月3日至今，警方國家安全處人員已先後帶走前眾志創黨主席羅冠聰、前職工會聯盟總幹事蒙兆達和前立法會議員郭榮鏗的家人進行問話和調查，全部人被問話後都已獲釋。

警方最早帶走羅冠聰的父母及兄長進行調查，前天又帶走蒙兆達兄長一家3人問話，今早接著帶走郭榮鏗兄長一家4人問話，調查他們有否協助被通緝人士。

另據報導，另一名被通緝人士袁弓夷的兒子袁彌昌剛由外地返港，他向媒體說，在美國期間曾與父親短暫交流，但只是閒話家常，沒有涉及政治。

袁彌昌是港大學者，也是政治評論員，太太容海恩是立法會建制派議員。

據報導，警方不排除進一步採取拘捕行動的可能性。

本月3日，國安處宣布通緝8名海外港人，指他們涉嫌違反香港國安法，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家及要求外國制裁中國和香港等。

被通緝8人除了羅冠聰、蒙兆達、郭榮鏗和袁弓夷，還有前立法會議員許智峯、前法政匯思召集人任建峰、郭鳳儀和劉祖迪。

郭鳳儀自2012年起就參加反國教運動，其後又參與「反送中」運動。據報導，她目前是美國港人組織「香港民主委員會」（HKDC）的執行總監。

劉祖迪現居英國，「反送中」期間，他因為在港提出「攬炒」而出名。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
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