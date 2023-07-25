蘇聯「八月政變」前車之鑑，西方情報界是否成功掌握「瓦格納兵變」的動向？

2023年6月，俄國「瓦格納」傭兵集團在該集團首腦普里戈任率領之下發動兵變，佔領俄國南部重鎮羅斯托夫，隨即進軍莫斯科。該集團不僅公開要求國防部長紹伊古跟參謀總長格拉西莫夫下台之外，也把矛頭直指總統普亭，認為俄國總統必須換人。

緊要關頭之際，在白羅斯總統盧卡申科斡旋之下，普里戈任宣布部隊停止行動返回烏東前線基地。稍後普里戈任得到安全保證前往白羅斯，而普亭政權隨後針對「瓦格納」集團、軍方不穩份子進行整肅，迄今依然持續。

這場震驚國際的「瓦格納」傭兵集團兵變僅僅持續一天的時間就告落幕，讓人聯想到32年前發生在蘇聯末期的「八月政變」，該起政變在數日內即告失敗，但是也加速蘇聯的瓦解。

面對這兩場短命但是影響深遠的事變，西方國家，特別是情報界是否事先預見、掌握事態動向，乃至於預測之後的政局，是值得吾人所重視的，也是本文所探討的主題。

回顧1991年的「八月政變」

在此先簡介「八月政變」的經過。蘇聯在1991年面臨嚴重的政經危機，由於時任蘇聯總統戈巴契夫的改革政策始終未能振衰起蔽；包括蘇聯副總統亞納耶夫、國防部長亞佐夫、KGB主席克留奇科夫等蘇共保守派，認為戈巴契夫的改革政策已經危及蘇聯存亡。

因此趁戈巴契夫及俄羅斯聯邦總統葉爾欽都不在莫斯科之際，在1991年8月19日凌晨發動政變。成立「國家緊急狀態委員會」，並且將當時在克里米亞渡假的戈巴契夫加以軟禁，「國家緊急狀態委員會」對外宣佈戈巴契夫因病無法視事。

孰料葉爾欽登高一呼，號召包括俄羅斯在內的全體蘇聯民眾抵制「國家緊急狀態委員會」，並據守俄羅斯聯邦政府大廈「白宮」，引起莫斯科市民紛紛前往「白宮」抵抗「國家緊急狀態委員會」鎮壓。在短暫的流血衝突之後，面對各地高漲的反對聲浪，「國家緊急狀態委員會」自知孤掌難鳴，承認失敗並將權力交還戈巴契夫，其成員紛紛自盡、被捕。這場政變在短短數天內即告落幕，也加速戈巴契夫的失勢及蘇聯的瓦解。

Photo Credit: GettyImages 最後一屆蘇聯總統戈巴契夫

西方情報界，是否在事前預知到「八月政變」的發生？