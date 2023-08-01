TNL+ 2023/08/01,
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北約已不只是關注「北大西洋」，東進印太地區將只是時間問題

北約已不只是關注「北大西洋」，東進印太地區將只是時間問題
法國總統馬克宏27日於萬那杜首都維拉港發表演說｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在文明與意識的層面上，中國有著「東升西降」的期盼，西方也對國際秩序有著自身的詮釋。北約即使不跨越地理的疆界，為保障自身的意識價值，西方國家也正在與中國發生辯論，北約與中國真正的矛盾將逐漸從地緣政治轉向文明與意識之爭。

北約在立陶宛的維爾紐斯峰會結束後，發佈了超越原本地緣使命的聲明。文中提及中國15次，並且對印太地區的穩定提出關切，這一現象在2020年以來逐漸顯著。雖然峰會最終未決議設立東京辦事處，但是邀請日本、韓國、紐西蘭與澳洲（India Pacific 4）參與峰會之舉，視印太地區為地緣政治的資產，已不只是關注「北大西洋」的北約。

雖然法國主張「戰略自主」，但是長期而言為保障法國的地緣安全與價值夥伴關係，北約東進只是短暫的節奏問題，在能力和利益的考量之下，北約的東進仍無懸念。

法國因素只短暫影響北約東進的步伐

北約的歐洲成員國之中，最早個別提出印太戰略的國家是法國，但是最反對北約東進印太地區的也是法國。北約雖然受美國領導，絕大部分的費用與軍力也來自美國，是否將印太事務視為下一個階段的目標，卻與法國的態度息息相關。

在今年的北約峰會中，法國卻也是最反對在日本建立辦事處，並且認為印太地區已超越北約的地理範疇，但是法國在印太地區有150萬的居民與900萬平方公里的專屬經濟區（Exclusive Economic Zone,EEZ），是北約的歐陸成員國之中，最有資格和條件被稱為印太國家的國家。

法國早有印太戰略，但實力有限

2018年5月，法國的印太戰略於馬克宏（Emmanuel Macron）訪問澳洲與南太平洋期間提出，與德國等其他歐陸國家相近，提倡多邊主義、自由貿易與民主價值。有別於其他國家的是，法國是一個實實在在於印太地區有領土與人民的歐陸國家。

法國在印太地區的主要據點位於太平洋的新喀里多尼亞、玻里尼西亞，以及印度洋的留尼旺 （La Réunion）馬約特群島（Mayotte）一帶，位於印太地區海域的兩端頂點，在經濟與政治上都處於邊陲的位置，卻也是印太地區分別往美洲和非洲的要道，這使得法國扮演著印太地區南端守門員的角色。

法國在兩地有著實質的武裝力量，並且不時有核攻擊潛艦巡弋，能夠從印太地區的兩點分別進入中國沿海地區，但是僅有12艘水面艦艇並不足以形成獨立且持久的區域作戰能力，仍需要戴高樂號航母的支援。然而，戴高樂僅27節的低速是最大的問題，又時常進入維修狀態，不利於艦隊編組的機動運用，未能充分發揮法國在印太地區的影響力。

實力差距讓美國主導印太地區

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