柬埔寨強人長子洪馬內參選議員，泰國前外長：「接觸過民主和人權，但在非常專制政權下長大」

（中央社）柬埔寨大選將於23日登場，由於所有反對黨都被禁止參選，現任強人首相洪森（Hun Sen）無疑會再次當選連任，洪森長子洪馬內（Hun Manet）參選議員也讓外界瞥見柬埔寨的未來。

《路透社》報導，45歲的洪馬內首次在政壇公開亮相，標誌著長達數十年培訓過程的最後步驟，預計他未來將接棒父親出任柬埔寨首相。

洪森於2021年點名長子洪馬內接替他擔任領導人，長期執政的柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）很快就把洪馬內視為「未來首相」。

（今年洪森帶著兩位兒子洪馬內和洪瑪尼與中國國家主席習近平會面。）

要出任柬埔寨首相，洪馬內必須先成為國民議會（National Assembly）議員，亦即他如各界預期在23日贏得議員席次，並獲得國王批准。

目前還不清楚父子接棒的時間何時到來，但有一些學者推測23日會是洪森最後一次參選。

對於部分人士而言，洪馬內象徵著一張年輕且新鮮的面孔，他將進一步發展柬埔寨。

柬埔寨美國商會（American Chamber of Commerce in Cambodia）前主席加里亞諾（Anthony Galliano）談到柬國首都金邊說道：「15年前我到這裡的時候，還沒有摩天大樓。」

加里亞諾最近接待洪馬內時，將他視為美國商會的貴賓。加里亞諾表示：「他感興趣的是如何在國內獲得更多投資，如何對國際投資人提升品牌和國家形象。」

Photo Credit: GettyImages 7月1日，洪森長子洪馬內（右）與妻子Pich Chanmony在金邊參與柬埔寨人民黨的競選活動。

不過，柬埔寨的品牌形象與洪森密切相關，過去近40年來他一直是強人統治者，部分人士不禁懷疑洪馬內會有什麼不同。

泰國前外交部長卡席特（Kasit Piromya）談到洪馬內時說：「他接觸過民主、人權等價值觀，但他在一個非常專制的政權下長大。」

卡席特指出：「這個家族掌控這個國家…對他而言，自由化就是結束家族主宰柬埔寨政壇的開端，他為什麼要自毀前程呢？」

洪馬內的一位代表說，洪馬內拒絕回答《路透社》報導的相關問題，柬埔寨政府及執政黨發言人也沒有回覆《路透社》的置評請求。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒