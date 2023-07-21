漢堡王推出塞滿20片起司的「真正的起司漢堡」，是迎合泰國人口味還是行銷手法？

美國速食品牌「漢堡王」本月在泰國推出一款引起轟動的非典型漢堡，它既無肉片也無蔬菜和醬汁，只有20片起司塞好塞滿，是個不折不扣的「起司漢堡」。

這款被稱為「真正的起司漢堡」售價為 109 泰銖（約新台幣99元），推出後很快在社交媒體上瘋傳，許多TikTok用戶也紛紛分享開箱漢堡的影片。

美式速食店在進軍不同國家時，常會依據當地口味推出相應品項，例如麥當勞獨家在台灣推出「麥脆雞」，而漢堡王在泰國推出這看似瘋狂的餐點，究竟是宣傳手法還是因泰國人熱愛起司呢？

「真正的起司漢堡」評價如何？

目前麥當勞在 泰國是隸屬飯店集團美諾國際（Minor International）旗下，除了麥當勞外，還擁有Dairy Queen、Benihana等品牌經營權，雖然該集團針對外媒探問「真正的起司漢堡」的行銷背景並未正面回應，不過各種用餐經驗和評論已在近期滿天飛。

往返於曼谷和吉隆坡之間的新創企業家Phuriphat，接受《紐約時報》採訪時是如此形容漢堡外觀：「 這實際上就是在麵包裡放了20片美國起司。起司甚至沒有融化，麵包也沒有加熱。」

任職媒體《Life Style Asia》的Eric E. Surbano在報導開頭則宣示：「為 了新聞事業，我們冒著生命和消化系統的風險，嘗試了漢堡王『真正的芝士漢堡』。 」至於味道如何？Surbano表示 「很乾，是對消化系統的衝擊。」他 描述漢堡王員工 還 慷慨地提供 一些番茄醬包，表明可能會有所幫助。

旅遊部落客Richard Barrow也在推特上分享心得：「泰國現在流行在幾乎所有東西上放上起司。 我喜歡起司，但我連這個『漢堡』的一半都吃不下去。」

A trend in #Thailand is to put cheese on literally everything. Now Burger King has joined in with the Real Cheese Burger. Though I think they forgot the meat.



I love cheese but I struggled eating even half of this “burger”. Maybe I should grill the other half? What do you think? pic.twitter.com/dg7wDCSCCw — Richard Barrow (@RichardBarrow) July 10, 2023

根據以上評論，看來這款漢堡並未和美味劃上等號，不過Richard Barrow的一句話卻值得繼續討論，那就是「泰國現在流行在幾乎所有東西上放上起司」，所以究竟泰國人真的特別喜歡起司嗎？

起司在泰國仍是小眾食材

起司並非是傳統泰國飲食的一部分，而如同亞洲多數國家，泰國民眾開始大量接觸牛奶與起司等奶乳製品是自90年代開始。 1992年泰國政府開始執行「學校牛奶」計劃，以加強學生的健康和營養，而 歸國留學生也將西方飲食習慣帶回泰國，讓本地人開始對披薩、起司等乳製品感到興趣。

至於泰國乳製品生產狀況， 過去40年來，乳牛數量從1萬3700頭成長到35萬8247頭，牛奶產量從每年2萬7240噸成長到127萬2390噸。根據2020年資料，泰國國內能日產鮮奶約3500噸，產地主要位於呵叻府、北標府、華富裡府、清邁府、拉差武里府和班武里府。值得一提的是，泰國生產的牛奶深受東協成員國的歡迎，主要競爭對手是澳洲和紐西蘭。

而若從起司在泰國國內消費市場來看，根據《Statista》數據，2023年起司市場的泰國人均消費量為0.08公斤，這數字若和台灣人均消費量的2.69公斤相較其實懸殊不少，不僅如此，在東協十國的起司人均消費量來看，泰國幾乎是敬陪末座，僅超過柬埔寨的0.07公斤（註）。

換言之，儘管有所謂「泰國年輕人熱愛起司」的說法，或者近年來許多泰國起司製造者推廣乳製品，起司在泰國依舊是小眾飲食，甚至許多本地人在品嚐披薩時，還會加上大量番茄醬，只因他們認為披薩平淡無味，無法單純享受起司融化的口感。

Photo Credit: GettyImages 位於泰國中部佛統府的小山羊農場和起司廠，經營者Rachanikorn “Kai” Srikong主要是用山羊奶製作各種起司。拍攝於2023年6月13日

因此究竟漢堡王為何推出如此極端的「漢堡」？有人說是為了清起司庫存，也有人看見了「省錢」的機會， 經濟學家Chayoot Wana就對《紐約時報》指出，「真正的起司漢堡」內單片起司的售價約為每片5泰銖，比泰國超市販售的起司還要便宜，他也表示：「我可能會考慮購買那個漢堡並保留起司片。」而 不管如何，這款特製漢堡已在本月20日正式結束販賣，算是為美式速食品牌在泰國的行銷案例留下一個驚嘆號。

註：根據 《Statista》資料，泰國在2023年起司市場的人均消費量預估為0.08 公斤，新加坡為 0.54公斤，越南為 0.16公斤，馬來西亞為0.6公斤，寮國為0.14公斤，緬甸為0.15公斤，印尼為0.13公斤，菲律賓為0.4公斤，柬埔寨為0.07公斤，汶萊為0.24公斤。

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核稿編輯：杜晉軒