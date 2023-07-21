「性別不安」是心理疾病嗎？青春期性徵發育所帶來的憂鬱，才是跨性別者的壓力來源

文：Taylor Mei

在嬰兒一出生後，醫生通常會在性別欄位上註記該嬰兒的性別，後續從幼兒時期到成人，各式的政府文件與健康表格，但這個從出生就被決定的生理性別，對某些非「順性別」（cisgender）的人來說，卻可能是場大半輩子都難以擺脫的惡夢。

像美國游泳好手貝勒（Schuyler Bailar），就是首名公開自己跨性別身份的NCAA第一級別選手：「我小時候對性別的記憶，就是我以後長大會成為爸爸和爺爺，總之就是變成一個男人。」不過，即便他對自己的性別認同已經十分確定，但在小時候的他，卻不知道該如何向父母和身邊其他的人，表示對自己身體和性別的看法。

因性別而逐漸失控的人生

根據《CNN》報導，貝勒從五、六歲時，就開始拒絕穿著任何會被視為女性或具女性化特色的服裝。身為一名游泳選手，貝勒也很自然地拒絕穿女性泳裝上陣，在比賽時都改穿像潛水衣般的泳裝，從頭到腳都包緊緊。

不過，泳衣和一般服裝的選擇對他來說都還在可控範圍內，真正讓貝勒小時感到不安的，是自己身體在青春期時會產生的變化。

這股恐懼讓貝勒更全心全意地投入提升自己的泳技，希望能夠藉著把時間都花在游泳池裡。來轉移對自己身體第二性徵發展時的恐懼。只是貝勒這一切的努力，卻在他高二發生了一場腳踏車車禍後全變了樣。

「我覺得整個人都分崩離析了。」貝勒表示。在那場意外之後，他拚命壓抑的性別不安與恐懼逐漸浮上水面，變成以飲食障礙、憂鬱和自傷等方式冒出，差一點就讓他覺得自己的人生即將失控。

何謂「性別不安」？