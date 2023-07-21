2023/07/21,
社會

政大財政系女學生遭17樓掉落冷氣砸死，工程師估算：相當於被時速110公里車輛撞擊

政大財政系女學生遭17樓掉落冷氣砸死，工程師估算：相當於被時速110公里車輛撞擊
圖為案發現場殘留冷氣機體。Photo Credit: 中央社

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新北市板橋區新埔捷運站附近一棟大樓，昨天下午1時傳出一名21歲女子等公車時，遭掉落冷氣機砸中倒地，送醫後搶救下午2時10分宣告不治，該名女子經校方證實為政大財政學系大三學生。從事風力發電的許姓工程師估算，黃小姐相當於被時速約110公里的車輛撞擊。

《中央社》報導，政治大學黃姓女學生昨（20）日下午在板橋被17樓掉落的冷氣機砸死。海山警分局文聖所派出所副所長洪哲民表示，裝冷氣的工人李男經詢問後，將依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

政大財政系女大生慘冷氣砸死，校方表遺憾：將全力協助

（TVBS新聞網）新北市板橋區新埔捷運站附近一棟大樓，昨天下午1時傳出一名21歲女子等公車時，遭掉落冷氣機砸中倒地，送醫後搶救下午2時10分宣告不治，該名女子經校方證實為政大財政學系大三學生。

新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓，昨天下午1時11分，有一對姊妹正在等公車時，妹妹突然被從17樓墜落的30公斤窗型冷氣機砸中倒地，當場失去呼吸心跳，姊姊當場跪地幫妹做CPR，警消現場處理，妹妹頭部大面積擦挫傷、雙腿骨折，送醫後傷重不治。

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Photo Credit: 中央社
新北市板橋區20日發生大樓冷氣機掉落意外砸死人事件，21歲女大學生在等公車時天降橫禍被砸中，當場無呼吸心跳，送醫不治。圖為掉落在公車候車亭外的冷氣機體殘骸。

女子遭冷氣砸落身亡後，警方到場時，冷氣裝修工人李姓男子供稱當時以為冷氣已經安裝妥當，但疑似螺絲未鎖緊，鬆手後冷氣直接往下掉，不偏不倚砸中等車的女大生，警方隨後將帶冷氣裝修工人和家屬前往派出所製作筆錄，詳細事發過程仍待進一步釐清，後續將依業務過失致死罪偵辦。

學校第一時間趕赴醫院慰問家屬，表示非常遺憾，將盡全力給予支援和協助，也呼籲所有學生，特別是暑假期間，要格外注意自身安全。

相當於被時速約110公里的車輛撞擊，資深業者：沒看過直立式冷氣墜樓

《中央社》報導，新北市府勞工局說，此案是房東為了幫租客換冷氣，找人來施工。媒體報導，有住戶指管委會有明文規定，靠公車站牌一側外牆不能裝冷氣，但17樓房東卻違規裝冷氣，才導致橫禍發生。

《自由時報》報導，從業近40年的冷氣蘇姓業者驚訝地說：「我還真沒看過直立式冷氣墜樓。」蘇姓業者說，無論安裝各式冷氣，最重要的就是「支架」安裝，傳統窗型、直立式、分離式，都必須安裝支架，將支架確實安裝好，打上俗稱「壁虎」的膨脹螺絲，確實鎖緊，那幾乎沒有掉落的機會，而直立式冷氣掉落機會更是趨近於0。

《自由時報》報導，針對此案冷氣衝擊力道，理科補教老師傅玄估算結果，會因接觸時間有所不同，以接觸時間0.05秒計算，約為遭2.5公噸衝擊。從事風力發電的許姓工程師估算，黃小姐相當於被時速約110公里的車輛撞擊。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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