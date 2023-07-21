2023女足世界盃首日：澳洲1比0勝愛爾蘭，紐西蘭1比0氣走挪威
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澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女子世界盃足球賽昨天登場，首戰由東道主之一的紐西蘭迎戰挪威，紐西蘭國家隊以1比0爆冷擊敗遠道而來的挪威隊。澳洲隊在大將柯爾（Sam Kerr）因傷缺陣情況下，仍以1比0踢贏愛爾蘭取得開門紅，使得7萬5000名地主國球迷興奮不已。
2023女子世界盃足球賽，澳洲1比0勝愛爾蘭取得開門紅
（中央社）澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女子世界盃足球賽昨（20）日登場，澳洲隊在大將柯爾（Sam Kerr）因傷缺陣情況下，仍以1比0踢贏愛爾蘭取得開門紅，使得7萬5000名地主國球迷興奮不已。
澳洲隊於下半場第52分鐘取得罰球機會，由替補隊長凱特莉（Stephanie Catley）操刀12碼破網，射進全場唯一進球。
這也確保澳洲女足隊在賽況艱難的分組賽B組率先取得3分積分，朝隊史首次闖進4強賽的目標更邁進一步。
澳洲隊教練葛斯塔夫松（Tony Gustavsson）表示：「我非常、非常、非常高興，能在世界盃第一場比賽就取得3分積分。」
他還說，「我們知道這或許是最艱難的賽事之一，你必須尋找到突破口」。
澳洲隊明星球員柯爾因為小腿受傷而缺陣，令她們失去一員大將，她最快要到第3場比賽才能上場。
這代表柯爾在澳洲下一場對決奈及利亞的比賽也會缺陣，醫療小組將於澳洲迎戰上屆奧運冠軍加拿大的最後一場小組賽事之前，對她的傷勢進行評估。
2023女足世界盃首戰，紐西蘭1比0氣走挪威
（中央社）澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女子世界盃足球賽昨天登場，首戰由東道主之一的紐西蘭迎戰挪威，紐西蘭國家隊以1比0爆冷擊敗遠道而來的挪威隊。
《法新社》報導，紐西蘭前鋒威金森（Hannah Wilkinson）在下半場開賽不久攻進全場唯一的進球，讓紐西蘭女子足球國家隊取得隊史世界盃首勝。隊友波瑟佛（Ria Percival）賽末12碼罰踢未進，終場紐西蘭就以1比0勝出。
紐西蘭第一大城奧克蘭市中心昨天在女足世界盃開踢首日發生致命槍擊案，造成兩人喪命，槍手也已死亡。槍擊案發生地點接近挪威等數國代表隊伍下榻的飯店。
開幕戰賽前為槍擊案2名受害者默哀。紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）和國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）聯袂在奧克蘭的伊甸球場（Eden Park）觀賽。
紐西蘭國家隊並未受到奧克蘭槍擊案的不利影響，靠著前鋒威金森下半場進球，拿下首勝。
紐西蘭國家隊先前5次進軍女足世界盃會內賽，15場比賽都吞敗，本屆代表隊把結束這個可怕的紀錄定為她們本屆賽事的卑微目標。
她們對戰女足世界盃前冠軍的挪威國家隊時，球場來了4萬2137名球迷，門票幾乎售罄，創下紐西蘭國內無論男足或女足賽事的售票紀錄。挪威國家隊未讓前來加油的同胞失望。
至於首戰吞敗的挪威國家隊下榻處離槍擊案僅數公尺，一早就被直升機和救護車輛的聲音吵醒，她們對於比賽結果大感失望。
紐澳世界盃女足登場，巴西奪冠機率低
（中央社）澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女子世界盃足球賽昨天登場，儘管巴西女足目前世界排名第8，實力和求勝心都很強，但球隊正經歷世代交替，奪冠前景不樂觀。
美國在8屆女子世界盃足球比中贏得4次冠軍，也在最後2屆世界錦標賽稱后，所以是本屆世足賽奪冠大熱門。但2022年底，美國國家隊連續3場敗給英國、西班牙和德國3支歐洲球隊，讓對手在世界盃上打破美國霸權帶來了希望。
巴西《環球電視台》體育頻道《SportT》V評論員曼東薩（Renata Mendonça）表示，儘管巴西女足目前世界排名第8，但她是1支正在經歷世代交替的團隊，如果能夠挺進半決賽，已經是很大的成功。
美國數據分析公司Gracenote預測，巴西有41％的機率在小組淘汰賽中以第2名出線，然後與難纏的德國隊對決。而巴西最終奪冠的機率只有7％。
體育頻道《ESPN Deportes》委內瑞拉記者卡拉斯奎羅（Geraldine Carrasquero）認為，巴西有世界第1的足球女王馬塔（Marta）和很多在歐洲和美國聯賽表現出色的年輕球員，還有在女教練桑德哈吉（Pia Sundhage）的帶領下，她們有可能為大家帶來驚喜。
拉丁美洲將在本屆世界盃擁有最多代表隊，而這都要拜參賽球隊總數從24支增加到32支，以及該區域一些國家女子足球的逐步發展。
例如阿根廷、哥倫比亞和哥斯大黎加已經是世界盃老手，而海地和巴拿馬將首次亮相。每支球隊都有不同目標，但同樣雄心勃勃。
卡拉斯奎羅表示，她對南美球隊的期望是，她們能夠打破各自的玻璃天花板。例如阿根廷，將是在第一場比賽獲勝。
體育頻道《TNT Sport》評論員黎瑞納（Angela Lerena）指出，阿根廷的防守態度較謹慎，因為自知不如大多數參加世界盃的球隊，但隨著2年前教練波爾塔諾娃（Germán Portanova）到來，球員的態度有了轉變，現在她們說將像阿根廷男足一樣採取多人同時進攻的踢球方式，在球場上發揮主導作用。
哥倫比亞將面臨一項艱巨的任務，試圖與8年前在加拿大世界盃上取得的成就相媲美，當時出人意料地擊敗了法國進入淘汰賽，最後輸給美國。卡拉斯奎羅認為哥倫比亞有機會進入下一階段比賽，但球員之間必須配合無間。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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