2023女足世界盃首日：澳洲1比0勝愛爾蘭，紐西蘭1比0氣走挪威

2023女子世界盃足球賽，澳洲1比0勝愛爾蘭取得開門紅

（中央社）澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女子世界盃足球賽昨（20）日登場，澳洲隊在大將柯爾（Sam Kerr）因傷缺陣情況下，仍以1比0踢贏愛爾蘭取得開門紅，使得7萬5000名地主國球迷興奮不已。

澳洲隊於下半場第52分鐘取得罰球機會，由替補隊長凱特莉（Stephanie Catley）操刀12碼破網，射進全場唯一進球。

這也確保澳洲女足隊在賽況艱難的分組賽B組率先取得3分積分，朝隊史首次闖進4強賽的目標更邁進一步。

澳洲隊教練葛斯塔夫松（Tony Gustavsson）表示：「我非常、非常、非常高興，能在世界盃第一場比賽就取得3分積分。」

他還說，「我們知道這或許是最艱難的賽事之一，你必須尋找到突破口」。

澳洲隊明星球員柯爾因為小腿受傷而缺陣，令她們失去一員大將，她最快要到第3場比賽才能上場。

這代表柯爾在澳洲下一場對決奈及利亞的比賽也會缺陣，醫療小組將於澳洲迎戰上屆奧運冠軍加拿大的最後一場小組賽事之前，對她的傷勢進行評估。

2023女足世界盃首戰，紐西蘭1比0氣走挪威

（中央社）澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女子世界盃足球賽昨天登場，首戰由東道主之一的紐西蘭迎戰挪威，紐西蘭國家隊以1比0爆冷擊敗遠道而來的挪威隊。

《法新社》報導，紐西蘭前鋒威金森（Hannah Wilkinson）在下半場開賽不久攻進全場唯一的進球，讓紐西蘭女子足球國家隊取得隊史世界盃首勝。隊友波瑟佛（Ria Percival）賽末12碼罰踢未進，終場紐西蘭就以1比0勝出。

An unforgettable night for @NZ_Football as they earn their first-ever #FIFAWWC win in front of a record crowd! 🥹🇳🇿#BeyondGreatness pic.twitter.com/Qz0WhsMmop — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 20, 2023

紐西蘭第一大城奧克蘭市中心昨天在女足世界盃開踢首日發生致命槍擊案，造成兩人喪命，槍手也已死亡。槍擊案發生地點接近挪威等數國代表隊伍下榻的飯店。

開幕戰賽前為槍擊案2名受害者默哀。紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）和國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）聯袂在奧克蘭的伊甸球場（Eden Park）觀賽。

紐西蘭國家隊並未受到奧克蘭槍擊案的不利影響，靠著前鋒威金森下半場進球，拿下首勝。

紐西蘭國家隊先前5次進軍女足世界盃會內賽，15場比賽都吞敗，本屆代表隊把結束這個可怕的紀錄定為她們本屆賽事的卑微目標。

她們對戰女足世界盃前冠軍的挪威國家隊時，球場來了4萬2137名球迷，門票幾乎售罄，創下紐西蘭國內無論男足或女足賽事的售票紀錄。挪威國家隊未讓前來加油的同胞失望。

至於首戰吞敗的挪威國家隊下榻處離槍擊案僅數公尺，一早就被直升機和救護車輛的聲音吵醒，她們對於比賽結果大感失望。

紐澳世界盃女足登場，巴西奪冠機率低

（中央社）澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女子世界盃足球賽昨天登場，儘管巴西女足目前世界排名第8，實力和求勝心都很強，但球隊正經歷世代交替，奪冠前景不樂觀。

美國在8屆女子世界盃足球比中贏得4次冠軍，也在最後2屆世界錦標賽稱后，所以是本屆世足賽奪冠大熱門。但2022年底，美國國家隊連續3場敗給英國、西班牙和德國3支歐洲球隊，讓對手在世界盃上打破美國霸權帶來了希望。

巴西《環球電視台》體育頻道《SportT》V評論員曼東薩（Renata Mendonça）表示，儘管巴西女足目前世界排名第8，但她是1支正在經歷世代交替的團隊，如果能夠挺進半決賽，已經是很大的成功。

美國數據分析公司Gracenote預測，巴西有41％的機率在小組淘汰賽中以第2名出線，然後與難纏的德國隊對決。而巴西最終奪冠的機率只有7％。

體育頻道《ESPN Deportes》委內瑞拉記者卡拉斯奎羅（Geraldine Carrasquero）認為，巴西有世界第1的足球女王馬塔（Marta）和很多在歐洲和美國聯賽表現出色的年輕球員，還有在女教練桑德哈吉（Pia Sundhage）的帶領下，她們有可能為大家帶來驚喜。

拉丁美洲將在本屆世界盃擁有最多代表隊，而這都要拜參賽球隊總數從24支增加到32支，以及該區域一些國家女子足球的逐步發展。

例如阿根廷、哥倫比亞和哥斯大黎加已經是世界盃老手，而海地和巴拿馬將首次亮相。每支球隊都有不同目標，但同樣雄心勃勃。

卡拉斯奎羅表示，她對南美球隊的期望是，她們能夠打破各自的玻璃天花板。例如阿根廷，將是在第一場比賽獲勝。

體育頻道《TNT Sport》評論員黎瑞納（Angela Lerena）指出，阿根廷的防守態度較謹慎，因為自知不如大多數參加世界盃的球隊，但隨著2年前教練波爾塔諾娃（Germán Portanova）到來，球員的態度有了轉變，現在她們說將像阿根廷男足一樣採取多人同時進攻的踢球方式，在球場上發揮主導作用。

哥倫比亞將面臨一項艱巨的任務，試圖與8年前在加拿大世界盃上取得的成就相媲美，當時出人意料地擊敗了法國進入淘汰賽，最後輸給美國。卡拉斯奎羅認為哥倫比亞有機會進入下一階段比賽，但球員之間必須配合無間。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航