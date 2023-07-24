分析中國經濟疫後半年數據，「三駕馬車」裡的出口和投資表現低迷
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通縮就是需求不足或者貨幣供應減少，而帶來的物價下跌。在經濟學家看來，一定程度的通脹遠好過通縮，後者對經濟的傷害更大。而中國實際上在過去幾個月都在加大貨幣供給量，CPI下降的原因指向了需求不足。
本周一，中國公布了上半年的GDP數據——二季度GDP增幅6.3%，快於一季度的4.5%；上半年增速為5.5%。官方設置的全年增長目標是5%左右。
單從數字上看，似乎中國在疫情後半年的復甦欣欣向榮。但研究指中國的疫後經濟復甦實際上在放緩——2022年二季度因為上海等地封城造成GDP同比增速僅為0.4%，導致今年統計時的低基數效應。
從環比角度看，一季度環比增長為2.2%，二季度環比增長0.8%，體現出經濟復甦放緩的趨勢。
經濟學上，經常把投資、消費和出口看作拉動經濟增長的「三駕馬車」。那麼放緩背後，究竟是哪駕馬車慢，哪駕馬車快？
出口高開低走
在放棄清零的初期，中國的出口數據極其亮眼，一度連續兩位數增長。
在經歷疫情放開、春節之後，出口開始猛增，3月出口同比增長14.8%，4月出口同比增長8.5%，而5月則突然降至-7.5%。
6月這一下跌趨勢繼續加劇。中國海關總署7月13日公布的數據顯示，以美元計，6月出口同比下降12.4%，降幅較5月擴大4.9個百分點，降至2020年3月以來最低；進口同比下降6.8%，低於5月2.3個百分點。
中國在2001加入世界貿易組織後，成為世界工廠，加工貿易快速發展，平均而言，每年出口的增長是GDP增長的1.5倍，出口長期是「三駕馬車」中跑得最快的一個。
根據世界銀行的數據，2006年貨物和服務出口在中國GDP中的佔比達到峰值——36%。但金融危機的來臨，讓這一數據在2009年暴跌到24.5%。2018年時，出口在GDP中的佔比已經穩定在19%左右。2022年，出口佔GDP的17.1%。
出口已經不再是中國最主要的經濟引擎，而且在與美國的緊張對峙中，出口結構也在發生巨大變化。
以剛剛過去的六月為例，中國對美國出口降幅從五月的5.5%擴大至23.7%，對日本、歐盟出口分別同比下降15.6%、12.9%。對傳統主要貿易伙伴的出口都在以兩位數的速度萎縮。
與此同時，中國與俄羅斯的整體貿易額在2022年達到了創紀錄的1900億美元，同比增長了30%。今年這種猛漲的勢頭有增無減，前5月中國對俄羅斯則增長達到51.9%，6月單月增長120.9%。
這一結果主要得益於去年2月俄烏戰爭爆發後，歐美對俄羅斯的經濟制裁逐漸加碼，俄羅斯甚至無法使用國際資金清算系統（SWIFT）結算，使得俄羅斯不得不加大對華貿易力度。
雖然對俄羅斯出口大增，但中國整體外貿受到國際環境的制約，很難有大的突破。
中國的主要貿易伙伴日子都不好過。5月，韓國出口同比下降15.2%，在4月深度跌幅基礎上繼續下滑0.9個百分點。5月，越南的出口同比下跌5.9%，已經連續四個月下降。
《路透社》援引分析人士稱，過去12-18個月裡，歐美國家貨幣政策的急劇收緊，以及最近西方銀行業面臨壓力，為中國乃至全球的復甦之路帶來憂慮。
美國聯準會加息的目的是遏制通貨膨脹，但連續加息後仍保持在高位，使企業和個人借貸成本變高，壓抑了全球主要市場的需求，進而減少了國際訂單的數量。
「聖嬰現象的提前到來有可能在未來幾個月一定程度上促進貿易。」經濟學人智庫（EIU）首席中國經濟學家蘇月向BBC表示，世界各地的熱浪可能會刺激中國制冷設備的出口。東協國家（如越南）的電力短缺可能會給供應鏈更具彈性的中國帶來機遇。
「我們預計，由於發電需求以及對國內採礦活動監管的收緊，煤炭進口量將會增加，尤其是最近在中國北方發生了因非法採煤活動導致的死亡事故之後。儘管如此，我們預計短期內貿易表現仍將面臨壓力，在第三季度末之前不太可能出現改善。」蘇月稱。
投資不振與債務困境
相比於外貿和消費，一般認為中國政府對投資力度的把控更有主動性。
根據本周中國統計部門的數據，2023年上半年固定資產投資累計同比增長3.8%，雖然略微好於市場預期，但低於GDP 的整體增長。
如果看得更仔細，會發現投資上的分化。政府主導能力最強的基建，在上半年同比增長7.2%。
房地產市場再次下探被認為是近期經濟修復放緩的最重要原因，上半年房地產開發投資同比下降7.9%。6月當月房地產投資同比下降20.6%，連續兩個月降幅超20%。
長期以來，中國經濟一旦出現放緩跡象，中國執政者往往通過增加投資刺激經濟。國家資本主義的經濟模式使政府對於要素的調動能力遠超其他市場經濟國家。
比如，當2008年經濟危機來襲時，中國政府推出了號稱「四萬億」的投資計劃，大量的錢注入經濟，基建狂潮成為托底經濟的主力——一夜之間，中國發改委放鬆審批條件，密集同意28個城市的地鐵規劃，僅此一項投資超過萬億。
再比如，2016年，中國開啟一輪棚改貨幣化，中國的房地產市場再次量價齊升，房企們通過激進的高槓桿操作，搭上政策的東風，瞬間膨脹，也將恆大老闆許家印推上中國首富的位置。
然而一次次通過政府投資拉動經濟的激進措施在此後多年被經濟學家詬病為「飲鴆止渴」。雖然維持住短期GDP增長，但使中國政府債務激增，產能過剩加劇，直到今日還在消化其中惡果。
2020年中國對重點房企融資提出「三道紅線」，對金融機構提出嚴格的房地產貸款限制。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航