瑞典批准抗議活動焚燒《古蘭經》，伊拉克驅逐大使揚言斷交、召回代辦，示威民眾闖入大使館縱火
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《瑞典通訊社》19日報導，瑞典警察批准20日在伊拉克駐斯德哥爾摩大使館外舉行公眾集會的申請，申請書提到申請人將嘗試焚燒《古蘭經》與伊拉克國旗。伊拉克抗議人士20日一早闖入瑞典駐巴格達大使館並且縱火，抗議計劃將在瑞典上演的焚燒《古蘭經》行為。
燒《古蘭經》掀外交齟齬伊拉克揚言斷交，瑞典召見使節
（中央社）伊拉克20日警告，若瑞典境內再有焚燒《古蘭經》行徑，將與瑞典斷交。而在瑞典駐巴格達大使館遭示威群眾闖入後，瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）表示，將召見伊拉克大使館代辦。
伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）辦公室20日在聲明中指出：「伊拉克政府已經透過外交管道通知瑞典政府，如果瑞典境內再有焚燒《古蘭經》事件發生，就必須斷絕外交關係。」
聲明內容譴責這種「挑釁的」行徑，「對和平構成威脅、鼓勵暴力和仇恨文化。」
幾年前逃到瑞典的37歲男子默米卡（Salwan Momika）6月28日在警方嚴密監視下，在瑞典首都斯德哥爾摩最大的清真寺前踩踏《古蘭經》，然後焚燒了其中幾頁。
斯德哥爾摩警方根據言論自由保護規定，准許默米卡的示威抗議。伊拉克當時曾譴責瑞典當局允許「極端分子」焚燒《古蘭經》的決定。
《瑞典通訊社》（TT）19日報導，瑞典警察批准20日在伊拉克駐斯德哥爾摩大使館外舉行公眾集會的申請，申請書提到申請人將嘗試焚燒《古蘭經》與伊拉克國旗。
伊拉克抗議人士20日一早闖入瑞典駐巴格達大使館並且縱火，抗議計劃將在瑞典上演的焚燒《古蘭經》行為。蘇達尼隨後召集高階安全和外交官員開會。
蘇達尼辦公室在聲明中指出，在與總理的上述會議中，「官員對瑞典大使館遭到縱火一事予以強烈譴責，將此事視為須立即採取行動的嚴重安全問題。」
聲明強調，伊拉克「重申保護所有外交使館、確保其安全的承諾，矢言對抗以他們為目標的攻擊。」
安全部門消息人士透露，約20名闖入瑞典使館的抗議人士遭到拘留。
而在駐巴格達大使館館區遭闖後，瑞典當局表示，將召見伊拉克駐斯德哥爾摩代辦。
瑞典外交部長比爾史特龍20日在聲明中說：「發生的事情完全不可接受，政府以最強烈措詞譴責這些攻擊。根據《維也納公約》（Vienna Convention），伊拉克當局有保護外交使館與人員的明確義務。」
燒《古蘭經》計畫掀波，伊拉克驅逐瑞典大使、召回代辦
伊拉克20日驅逐瑞典大使，以抗議一項在瑞典首都斯德哥爾摩焚燒《古蘭經》的計畫。這項計畫也導致數百人闖入瑞典駐伊拉克首都巴格達的大使館並縱火。
根據《路透社》，伊拉克政府在聲明中表示，伊拉克也召回駐瑞典代辦。
伊拉克國家新聞通訊社報導，伊拉克中止瑞典的愛立信公司（Ericsson）在伊拉克境內的工作許可證。
瑞典外交部長比爾史特龍則表示，伊拉克當局未盡責保護瑞典大使館，但使館員工安全無虞。
數名反伊斯蘭教的抗議者申請於今天在斯德哥爾摩的伊拉克大使館外焚燒《古蘭經》，獲得瑞典警方許可。其中一人6月曾在斯德哥爾摩一座清真寺外焚燒《古蘭經》，他是伊拉克移民。
這群抗議者用腳踢並破壞一本他們說是《古蘭經》的書，一小時過後離開現場，未點火燒書。在他們開始抗議到離開前，伊拉克決定召回駐瑞典代辦。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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