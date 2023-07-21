獲頒陽明交大名譽博士，蘇姿丰：「每次來台灣都像回家」，勉勵工程師商業思維「從做中學」

獲頒陽明交大名譽博士，蘇姿丰：每次來台灣都像回家

（中央社）超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰20日獲頒陽明交通大學名譽博士學位時表示，每次來台灣感覺都像回家，台灣的創新能力與文化，打造出令人驚豔的半導體產業，她看好AI將帶動未來10年產業發展。

蘇姿丰2018年由交大電機工程系友會長潘健成推薦獲通過，成為當年度名譽博士，原預定舉辦頒授典禮，表彰蘇姿丰對企業經營及科技產業重要貢獻，但因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而延到今年舉辦。

蘇姿丰20日在陽明交大頒授典禮上演講，她開場先用中文表示，「大家好，我很高興今天能夠來陽明交大」，接著用英文說，每次來到台灣都像回家，很高興獲頒陽明交大榮譽博士學位，傑出大學是讓人們聚集、找出方法解決現實生活問題的地方。

蘇姿丰回想，她就讀美國麻省理工學院（MIT）時，校內有許多傑出學生，當她第一次造訪半導體實驗室，親自觸碰與感受半導體晶片時，就決定投身半導體研究，那時候大多數學生甚至不知道什麼是半導體。

時至今日，蘇姿丰說，半導體已成為生活非常重要的一部分，台灣的創新能力和文化，打造出令人驚豔的半導體產業，其中最重要的應用可能是人工智慧（AI），將帶動未來10年發展，往後每項產品與服務都會包含AI，同時AI也需要各種硬體、軟體和應用，驅動產業更快發展。

蘇姿丰在現場與學生進行交流座談，她提到半導體在台灣的發展令人驚豔，台灣有許多人才、資源和創新精神。大約10年前人們就認為半導體產業已發展到極限，但事實是半導體至今仍在發展中，未來也大有可為。

蘇姿丰演講中文開場，勉工程師商業思維「從做中學」

（中央社）超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰20日獲頒國立陽明交通大學榮譽博士學位，她與學生座談時勉勵多嘗試了解不同面向的知識，並建議工程師發展商業思維可以「從做中學」。

陽明交大20日在校區內浩然圖書館6樓為蘇姿丰舉辦榮譽博士學位頒授典禮，儘管事前已提醒媒體蘇姿丰會後不接受採訪，仍吸引大批媒體到場；現場約100個座位開放給教師及學生，典禮還沒開始即已吸引大批學生駐足圍觀。

「大家好，我很高興今天能夠來陽明交大」，蘇姿丰演講一開場以中文問候，接著用英文說，每次來到台灣都像回家，她稱讚台灣的創新能力和文化，打造出令人驚豔的半導體產業。

演講結束後，蘇姿丰與在場學生進行約20分鐘的座談交流，笑說與學生對談「讓我們都覺得更年輕了」，並希望現場學生直接稱呼她的英文名字Lisa，拉近彼此距離。

談到女性工程師趨勢，蘇姿丰打趣回問，是否在說女性工程師比較聰明；她也提到台上3名提問學生，有2名是女性，意味著業界鼓勵更多人才參與。

學生發問對跨領域協作的看法，蘇姿丰回應，自己樂於連結不同面向的意見，為了共同優化工具，就必須跨領域協作，學校應該有很多資源能充分利用。

針對產業界與學界的差異，蘇姿丰認為，從正面角度看，兩者都有令人興奮的發展。學界的差異在於擁有更多自由針對長期主題與興趣進行研究，反觀業界更在意如何改變產品。

至於工程師該如何發展商業思維，蘇姿丰說，首先是不要停止學習，她自己很喜歡開發產品，喜歡看到產品最終放在客戶手上，最好的經商學習方式就是「從做中學」。

Photo Credit: 中央社 超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（後左2）20日出席陽明交通大學名譽博士學位頒授典禮，會後並與學生座談。中央社記者張新偉攝 112年7月20日

群聯與超微洽談AI新技術，潘健成低調不透露細節

（中央社）超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰20日獲頒國立陽明交通大學榮譽博士學位，出席典禮的快閃記憶體控制晶片大廠群聯執行長潘健成說，群聯正與超微洽談人工智慧（AI）技術合作，需要時間及實際成果證明，會持續投資相關研發。

潘健成接受媒體採訪表示，快閃記憶體（NAND Flash）在所有系統都是必要零件，現在市場瘋AI，與快閃記憶體沒有直接關係，「但是我們（群聯）找到一個直接關係」，正在與超微洽談，還需要時間證明，可能是很大的改變，目前不方便透露技術細節。

他說，群聯也在找自己的出路，市場上大約90%的繪圖處理器（GPU）控制在輝達（NVIDIA）手上，後進者要追趕會更辛苦，要加倍努力走出不一樣的路。

潘健成19日晚出席蘇姿丰為合作夥伴舉辦的晚宴，據他觀察，與會者很多都是交大校友，包括代工廠仁寶總經理翁宗斌、電腦品牌廠宏碁總經理簡慧祥等，未來可以加強產學合作，對台灣是好事。

被問到外商待遇通常優於台廠，恐搶走人才，潘健成認為，福利不只包括薪資所得，整體待遇其實各有千秋，台廠通常更願意照顧員工，在景氣不好的時候還願意撐下去，與外商不同。

談到下半年景氣，他表示，消費市場確實有慢慢回溫，這時候快閃記憶體產業要考慮是否繼續投資技術，也要看財務體質和客戶關係夠不夠好，如果熬過去就是贏者全拿。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀