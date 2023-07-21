獲頒陽明交大名譽博士，蘇姿丰：「每次來台灣都像回家」，勉勵工程師商業思維「從做中學」
我們想讓你知道的是
蘇姿丰在現場與學生進行交流座談，她提到半導體在台灣的發展令人驚豔，台灣有許多人才、資源和創新精神。大約10年前人們就認為半導體產業已發展到極限，但事實是半導體至今仍在發展中，未來也大有可為。
獲頒陽明交大名譽博士，蘇姿丰：每次來台灣都像回家
（中央社）超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰20日獲頒陽明交通大學名譽博士學位時表示，每次來台灣感覺都像回家，台灣的創新能力與文化，打造出令人驚豔的半導體產業，她看好AI將帶動未來10年產業發展。
蘇姿丰2018年由交大電機工程系友會長潘健成推薦獲通過，成為當年度名譽博士，原預定舉辦頒授典禮，表彰蘇姿丰對企業經營及科技產業重要貢獻，但因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而延到今年舉辦。
蘇姿丰20日在陽明交大頒授典禮上演講，她開場先用中文表示，「大家好，我很高興今天能夠來陽明交大」，接著用英文說，每次來到台灣都像回家，很高興獲頒陽明交大榮譽博士學位，傑出大學是讓人們聚集、找出方法解決現實生活問題的地方。
蘇姿丰回想，她就讀美國麻省理工學院（MIT）時，校內有許多傑出學生，當她第一次造訪半導體實驗室，親自觸碰與感受半導體晶片時，就決定投身半導體研究，那時候大多數學生甚至不知道什麼是半導體。
時至今日，蘇姿丰說，半導體已成為生活非常重要的一部分，台灣的創新能力和文化，打造出令人驚豔的半導體產業，其中最重要的應用可能是人工智慧（AI），將帶動未來10年發展，往後每項產品與服務都會包含AI，同時AI也需要各種硬體、軟體和應用，驅動產業更快發展。
蘇姿丰在現場與學生進行交流座談，她提到半導體在台灣的發展令人驚豔，台灣有許多人才、資源和創新精神。大約10年前人們就認為半導體產業已發展到極限，但事實是半導體至今仍在發展中，未來也大有可為。
蘇姿丰演講中文開場，勉工程師商業思維「從做中學」
（中央社）超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰20日獲頒國立陽明交通大學榮譽博士學位，她與學生座談時勉勵多嘗試了解不同面向的知識，並建議工程師發展商業思維可以「從做中學」。
陽明交大20日在校區內浩然圖書館6樓為蘇姿丰舉辦榮譽博士學位頒授典禮，儘管事前已提醒媒體蘇姿丰會後不接受採訪，仍吸引大批媒體到場；現場約100個座位開放給教師及學生，典禮還沒開始即已吸引大批學生駐足圍觀。
「大家好，我很高興今天能夠來陽明交大」，蘇姿丰演講一開場以中文問候，接著用英文說，每次來到台灣都像回家，她稱讚台灣的創新能力和文化，打造出令人驚豔的半導體產業。
演講結束後，蘇姿丰與在場學生進行約20分鐘的座談交流，笑說與學生對談「讓我們都覺得更年輕了」，並希望現場學生直接稱呼她的英文名字Lisa，拉近彼此距離。
談到女性工程師趨勢，蘇姿丰打趣回問，是否在說女性工程師比較聰明；她也提到台上3名提問學生，有2名是女性，意味著業界鼓勵更多人才參與。
學生發問對跨領域協作的看法，蘇姿丰回應，自己樂於連結不同面向的意見，為了共同優化工具，就必須跨領域協作，學校應該有很多資源能充分利用。
針對產業界與學界的差異，蘇姿丰認為，從正面角度看，兩者都有令人興奮的發展。學界的差異在於擁有更多自由針對長期主題與興趣進行研究，反觀業界更在意如何改變產品。
至於工程師該如何發展商業思維，蘇姿丰說，首先是不要停止學習，她自己很喜歡開發產品，喜歡看到產品最終放在客戶手上，最好的經商學習方式就是「從做中學」。
群聯與超微洽談AI新技術，潘健成低調不透露細節
（中央社）超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰20日獲頒國立陽明交通大學榮譽博士學位，出席典禮的快閃記憶體控制晶片大廠群聯執行長潘健成說，群聯正與超微洽談人工智慧（AI）技術合作，需要時間及實際成果證明，會持續投資相關研發。
潘健成接受媒體採訪表示，快閃記憶體（NAND Flash）在所有系統都是必要零件，現在市場瘋AI，與快閃記憶體沒有直接關係，「但是我們（群聯）找到一個直接關係」，正在與超微洽談，還需要時間證明，可能是很大的改變，目前不方便透露技術細節。
他說，群聯也在找自己的出路，市場上大約90%的繪圖處理器（GPU）控制在輝達（NVIDIA）手上，後進者要追趕會更辛苦，要加倍努力走出不一樣的路。
潘健成19日晚出席蘇姿丰為合作夥伴舉辦的晚宴，據他觀察，與會者很多都是交大校友，包括代工廠仁寶總經理翁宗斌、電腦品牌廠宏碁總經理簡慧祥等，未來可以加強產學合作，對台灣是好事。
被問到外商待遇通常優於台廠，恐搶走人才，潘健成認為，福利不只包括薪資所得，整體待遇其實各有千秋，台廠通常更願意照顧員工，在景氣不好的時候還願意撐下去，與外商不同。
談到下半年景氣，他表示，消費市場確實有慢慢回溫，這時候快閃記憶體產業要考慮是否繼續投資技術，也要看財務體質和客戶關係夠不夠好，如果熬過去就是贏者全拿。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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我們想讓你知道的是
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先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
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政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
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實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
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正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
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一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
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