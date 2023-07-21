義媒：中國民眾旅遊地點受北京地緣政治影響，美國沉寂，中東、北非變熱門
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「晨間諮詢」研究表示，近五分之二的中國民眾表示，中國與外國間的關係將影響其至該國旅遊的意願，且此因素越來越重要。華盛頓和北京之間近來的動盪關係無疑使中美間的遊客來往更是雪上加霜。
（中央社）義媒報導，中國遊客在旅遊地點選擇出現變化，對中東和北非愈感興趣，旅遊地選擇與地緣政治變化及北京對該國報導有關。疫情前，美國曾是前10名中唯一非亞洲目的地，目前北美地區旅遊數出現下降。
《共和報》（La Repubblica）上週報導，中國民眾對休閒旅遊的興趣日益濃厚，但目的地相較以往卻發生了巨大變化：越來越多的中國遊客對前往中東和北非旅遊感到有興趣，想去北美旅行的民眾相較以往少了許多。報導指出中國遊客目的地選擇取決於該國與北京的關係以及北京對該國的報導。
義媒探討北京在歷經3年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的種種限制後，中國人想去哪裡度假？援引美國市調公司「晨間諮詢」（Morning Consult）公布的一項新調查，數據顯示有52％的中國民眾表示今年有興趣出國旅遊，比去年增加了24個百分點。
研究人員指出，在疫情爆發之前，最受歡迎的目的地是亞洲，包括泰國、日本和越南，而美國則是前10名中唯一非亞洲國家。
報導指出，中東和北非正在成為中國遊客的主要目的地，分別增長了8和11個百分點 ，北美地區則較去年下降18個百分點。研究指出，其中一個原因當然是與空中交通有關，雖然往返中國的航線普遍減少，但與美國的航班恢復速度更慢。
報導指出，中美間航班由於價格高昂，加上旅客獲得旅遊簽證的等待時間較長，許多中國遊客往往需要數個月才能拿到簽證，以致要回復到疫情前的水準較為困難。相較之下，中國和埃及之間，現今的航班數量已超過了疫情前水準，中國和阿拉伯聯合大公國之間的航班也回升至73％。
除航程原因，報導指出，還有第二個重要因素，就是地緣政治因素。「晨間諮詢」研究表示，近五分之二的中國民眾表示，中國與外國間的關係將影響其至該國旅遊的意願，且此因素越來越重要。華盛頓和北京之間近來的動盪關係無疑使中美間的遊客來往更是雪上加霜。
報導進一步指出，包括俄烏戰爭影響，中國需要新盟友與推動「一帶一路」宣傳，北京官方媒體大力報導相關節目，都產生了新旅遊目的地。
報導續稱，上述國家對中國遊客的歡迎態度也有所不同，華盛頓智庫威爾遜中心（Woodrow Wilson Center）在幾周前發表的一份報告「中國在阿拉伯人的心目中佔有越來越大的地位」。報告指出該地區的年輕一代和老一代都已接觸到中國及其經濟和媒體力量，過去10年來，中阿經貿合作額已達330億美元（約新台幣1兆）。
其中，沙烏地阿拉伯排在第一位：該國是中國的主要原油供應國。今年3月，中國促成沙烏地阿拉伯和伊朗恢復外交關係，並促進該地區的經濟聯繫和投資。這些原因都使阿拉伯人對中國民眾態度相對較好。
報導另援引TrendLens所進行的一項研究，超過20％的中國百萬富翁計劃在未來12個月內造訪波斯灣，這表明歐洲可能會失去其「最頂級旅遊目的地」的桂冠。報導指出此變化為政府針對性的政策和廣告所帶來的結果。例如今年3月，杜拜將其免簽證政策擴大到中國。中國最大的線上旅行社Trip.com集團最近也與沙烏地阿拉伯、卡達和阿布達比簽署了一項協定，以推廣這些目的地。
報導指出，今年1月，中國外交部長秦剛訪問開羅時，首要任務就是討論如何吸引中國遊客到這個北非國家。秦剛直接與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）談論了這個問題；埃及、肯亞和南非被是非洲大陸上第一批在歷經三年COVID-19疫情結束後，首向中國遊客重新開放的國家。
報導總結，中國遊客目的地的選擇與中國地緣政治的變化以及北京新的經濟和政治關係有很大關連性。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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