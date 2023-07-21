俄軍連3晚空襲烏克蘭港口影響穀物出口，白宮：黑海民用船隻恐淪目標

俄軍空襲烏克蘭黑海港口，聯合國秘書長強烈譴責

（中央社）俄羅斯又以無人機和飛彈夜襲烏克蘭黑海港口後，聯合國秘書長表態強烈譴責。烏方則宣布，將把赴俄國或俄國占領區的黑海船隻視為潛在軍用物資船，比照俄國類似措施。

綜合《路透社》與《法新社》報導，在俄羅斯退出黑海穀物協議後，黑海局勢升溫。俄軍連續第3晚空襲烏克蘭港口，威脅前往烏克蘭的船隻，震撼全球穀物市場。

古特瑞斯（Antonio Guterres）20日強烈譴責俄國的攻擊，同時警告，「破壞民用基礎設施可能構成違反國際人道法。」

古特瑞斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說：「這類攻擊的影響力也將擴及烏克蘭境外。……我們已經看到對全球小麥和玉米價格的負面效應，大家都因此受害，尤其是南方世界（Global South）的弱勢民眾。」

由聯合國和土耳其去（2022）年7月斡旋的黑海穀物協議，使原本在俄烏戰爭下出口受阻的烏克蘭穀物得以安全外銷，進而達到緩和全球糧食危機目的。

俄羅斯日前拒絕展延這份協議，收回對航行安全的保證，並警告，自20日起所有經黑海前往烏克蘭港口的船隻，都將被視為潛在的軍用物資船。

烏克蘭20日也宣布，將把前往俄羅斯或烏國境內俄占區的船隻視為潛在的軍用物資船。

另據烏克蘭空軍說法，俄軍以19枚巡弋飛彈和19架無人機攻擊港口城市奧德薩（Odesa）和梅科萊夫（Mykolaiv）。

官員表示至少3人死亡、20多人受傷，並上傳建築物起火和半倒的影像。

在此之前，連接克里米亞和俄國本土的跨海大橋克里米亞大橋被炸，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）揚言要展開報復。

烏克蘭：俄軍連3晚空襲烏克蘭港口，至少2死20多傷

烏克蘭官員20日表示，俄軍以飛彈和無人機連續第3晚對烏克蘭南部港口城市奧德薩和梅科萊夫進行攻擊，造成至少兩人死亡，以及奧德薩中國領事館建築受損。

綜合《法新社》和《路透社》報導，烏克蘭官員指出，在俄羅斯退出黑海穀物協議後，俄軍連續第3晚對奧德薩進行「地獄般的」攻擊。俄軍還攻擊烏克蘭糧食出口的另一個黑海港口梅科萊夫。

官員表示，這兩座港口城市遭攻擊後，造成至少2人死亡，20多人受傷。當局還發布建築物遭大火吞噬、外牆部分被毀的照片。

他們並說，中國駐奧德薩領事館也受創。

烏克蘭空軍表示，俄軍以19枚巡弋飛彈和19架無人機攻擊奧德薩和梅科萊夫，其中5枚飛彈和13架無人機被擊落。在此之前，連接克里米亞和俄國本土的跨海大橋克里米亞大橋被炸，俄羅斯總統普亭揚言要展開報復。

烏克蘭國家緊急救難服務處首長克魯柯（Sergiy Kruk）說：「對於我國人民而言，這是一個地獄般的夜晚！」

奧德薩州州長基佩爾（Oleg Kiper）表示，奧德薩市一名男子被發現死在「瓦礫中」，至少8人受傷，其中包括一名兒童。

烏克蘭梅科萊夫州（Mykolaiv Oblast）州長維塔利・金（Vitaliy Kim）表示，梅科萊夫市有19人受傷，多棟住宅大樓受損。官員表示，梅科萊夫市發現另一名罹難男子的屍體。

奧德薩市許多住宅大樓以及商店、咖啡廳和銀行遭破壞，在遭攻擊數小時後，有些建築物還在燃燒。

白宮：俄軍可能擴大攻勢，黑海民用船隻恐淪目標

白宮19日警告，俄羅斯可能擴大對烏克蘭糧食設施的攻勢，包括鎖定航經黑海的民用船隻為攻擊目標。

《路透社》報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人霍奇（Adam Hodge）說，美國官員獲得情資顯示，俄羅斯在通往烏克蘭港口的航道上佈設更多水雷。

他說：「我們相信這是協調性行動，企圖將任何針對黑海民用船隻的攻擊合理化，並將這些攻擊歸咎烏克蘭。」

霍奇表示，俄羅斯已宣布所有航經黑海水域前往烏克蘭港口的船隻，都將被視為可能載運軍用貨物的船隻。美國情資指出，俄羅斯已在通往烏克蘭港口的航道上佈設更多水雷。

他說：「除了在黑海的協調行動外，我們觀察到俄羅斯在7月18日和19日以飛彈和無人機鎖定烏克蘭的糧食出口港奧德薩，導致農業基礎設施和6萬噸糧食被毀。」

烏克蘭19日指控俄羅斯在「地獄般」的暗夜空襲中鎖定2個黑海港口，破壞糧食出口基礎設施。烏克蘭矢言不會受到恫嚇，將致力維持糧食出口。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航