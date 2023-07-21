習近平會季辛吉稱「中美合作」是正確選擇，白宮盼重啟美中軍事溝通

季辛吉見中國防長，白宮盼重啟美中軍事溝通

（中央社）前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問北京，與中國國防部長李尚福會晤。對此，白宮表示，一個普通公民可以與中國防長會面，但美國卻不能，這是要解決的問題，也會持續努力重啟軍事溝通管道。

目前正在北京訪問的季辛吉，與包括中國國家主席習近平、中共中央外事辦主任王毅、李尚福等中國領導人與高階官員會晤。外界分析，北京利用季辛吉訪問，向華府喊話。

對於季辛吉的北京之行，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，白宮知道季辛吉與中國領導層會晤，也期待在季辛吉返美後了解會談狀況。

不過，柯比也指出，「不幸的是，一位普通公民可以與（中國）國防部長會面並進行溝通，但美國卻不行。這是我們想要解決的問題。」

他指出，這是為何美國持續努力重啟軍事溝通管道。因為當軍事溝通管道封閉時，在局勢高度緊張之際，誤判風險也會很高。美方絕對不樂見這種發展，絕對期望啟動軍事溝通。

在時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去（2022）年8月訪問台灣後，北京即片面中斷美中軍事交流。儘管美中高層最近互動頻繁，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）和美國氣候特使凱瑞（John Kerry）近期相繼訪中，但美中軍事接觸仍處於凍結狀態。

美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）18日出席科羅拉多州「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）時曾表示，美方嘗試聯繫中國有關單位，但都被無視或拒絕，包括最近邀請中方參加8月在斐濟舉行的年度防長會議。

Henry Kissinger is told that 'the Chinese people will never forget you' by Xi Jinping, during a meeting to discuss US - China relations



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習近平藉會季辛吉，表達中美合作為正確選擇

（中央社）中國國家主席習近平昨（20）日會見前美國國務卿季辛吉。習近平稱季辛吉為「老朋友」，並稱52年前中美處在關鍵轉折點，雙方領導人做出中美合作的正確選擇，開啟關係正常化的進程。

據中國官媒央視新聞客戶端報導，習近平在釣魚台國賓館會見了季辛吉。

習近平表示，季辛吉剛過百歲生日，訪問中國已經一百多次，兩個「一百」加在一起，使得這次訪問中國具有特殊意義。

習近平又說，「52年前，中美兩國處在一個關鍵轉折點，毛澤東主席、周恩來總理同尼克森總統和你本人以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟了中美關係正常化進程，既造福了兩國，也改變了世界。」

習近平又稱，「中國人重情講義，我們不會忘記老朋友」，不會忘記季辛吉為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。

根據中方報導，季辛吉則表示，很榮幸能訪問中國，「很感謝中方將這次會見安排在釣魚台國賓館5號樓，這也是我首次見到中國領導人的地方。」

季辛吉並指，美中兩個國家之間的關係關乎世界和平和人類社會的進步。

19日，中共中央外事辦主任王毅會見季辛吉。王毅藉此表示，美方若真心希望台海穩定，就應該用行動明確公開反對台獨；季辛吉則說，「一個中國」是美國作出的嚴肅承諾，相信不會被動搖或背棄。

對於季辛吉訪問中國，《美國之音》19日的報導指出，北京藉由季辛吉的訪問，借其口向華盛頓喊話。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀