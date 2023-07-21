台積電法說會8大重點：升級版3奈米Q4量產、2奈米如期2025年量產，美國廠4奈米推遲至2025年
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台積電今年營運遭遇逆風，不過總裁魏哲家看好人工智慧（AI）處理器需求可望高度成長，將驅動第3季營收回升，並預期在5G和高效能運算（HPC）大趨勢下，未來幾年美元營收年複合成長率將達15%至20%。
（中央社）台積電20日舉行法人說明會，受通膨、高利率因素影響，終端需求不如預期，客戶下單謹慎，台積電調降今年晶圓代工業產值預估，並下修營運目標，預估今年美元營收恐減少10%。
台積電今年營運遭遇逆風，不過總裁魏哲家看好人工智慧（AI）處理器需求可望高度成長，將驅動第3季營收回升，並預期在5G和高效能運算（HPC）大趨勢下，未來幾年美元營收年複合成長率將達15%至20%。
以下是台積電法說會的8大關鍵重點。
1. 第2季營運表現如何？
台積電第2季營收156.8億美元，順利達成152億至160億美元目標，約新台幣4808.4億元，季減5.5%。
受產能利用率較低以及較高的電價成本影響，台積電第2季毛利率54.1%，較第1季下滑2.2百分點，優於原估的52%至54%；第2季歸屬母公司淨利1818億元，季減12.2%，每股純益7.01元。
2. 第3季營運展望？
第3季人工智慧相關需求增加，3奈米製程業績可望強勁成長，將可減緩客戶持續調整庫存影響，季營收將約167億至175億美元，以中間值171億美元計，將季增9.1%，毛利率約51.5%至53.5%，營業利益率約38%至40%。
3. 全年營運展望如何？
受通膨、高利率因素影響，終端需求不如預期，客戶下單謹慎，美元營收將減少約10%。
4. 市場需求前景展望？
2023年不計記憶體的半導體營收將減少中個位數百分比（約4%至6%），晶圓代工業營收將減少中十位數百分比（約14%至16%）。
5. 資本支出規劃如何？
嚴謹的資本支出和產能規劃仍是基於長期的結構性市場需求。2023年資本支出預算將接近320億至360億美元範圍的低標。
6. 先進製程進展如何？
3奈米在高效能運算（HPC）和智慧手機應用驅動，下半年可望強勁成長，2023年營收貢獻中個位數百分比（約4%至6%）；升級版3奈米預計今年第4季量產；2奈米如期於2025年量產；適用於HPC的2奈米背面電軌方案2026年量產。
7. 全球製造布局進度？
美國亞利桑那州第1期晶圓廠進入處理和安裝最先進及精密設備的關鍵階段，但在半導體設施中能熟練地安裝設備的專業人員數量不足，須從台灣調派經驗豐富的相關專業人員，培訓當地技術員工。預期4奈米量產時程將推遲至2025年。
日本廠將依進度於2024年底量產12奈米、16奈米、22奈米、28奈米製程。
在歐洲，台積電與客戶和夥伴接洽，根據客戶需求和政府支持水準，評估在德國建立專注車用技術的特殊製程晶圓廠可能性。
中國南京依計畫擴展28奈米產能，持續遵守所有規章制度支持當地客戶；台積電同時將繼續在台灣投資並擴大產能，以支援客戶成長。
台積電維持策略性定價，反映包含在地域上的靈活性等價值，並利用製造技術領先、大量生產、規模經濟等優勢，持續降低成本，有能力吸收海外晶圓廠較高的成本，長期毛利率達53%以上，且可持續的股東權益酬率高於25%是可實現。
8. AI處理器商機展望？
中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）和AI加速器等執行訓練和推論功能的伺服器AI處理器，需求約占台積電總營收的6%；預期這項需求在未來5年將以近50%的年複合成長率增加，在台積電營收的占比將增加到低十位數百分比（11%至13%）。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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我們想讓你知道的是
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