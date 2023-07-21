颱風杜蘇芮最快21日生成，吳德榮：侵台機率有提高趨勢

（中央社）颱風杜蘇芮今（21）日生成機率高，氣象專家吳德榮表示，根據最新模擬路徑，侵台機率有提高的趨勢，但不確定性很大，模式仍將繼績調整，應耐心觀察。

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓預估今天會增強為颱風杜蘇芮，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，預測路徑明顯往北調整。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬的系集平均路徑向北調整，從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，經巴士海峽、通過台灣海峽南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣。

吳德榮表示，美國系集模式模擬也向右調整，系集平均路徑通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，少數觸及台灣，以目前模擬路徑而言，侵台機率有提高的趨勢，但「不確定性」很大，模式仍將繼績調整，應耐心觀察。

中央氣象局預報員趙竑表示，熱帶性低氣壓最快今天上午生成颱風杜蘇芮，目前路徑的確偏向台灣，但還有修正空間，23日、24日路徑才會比較明朗，屆時才知道會不會發警報。

天氣方面，吳德榮表示，今天白天起，天氣晴朗偏熱，要防曬、防中暑；大氣不穩定，午後仍有強對流，慎防局部「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

吳德榮說，22日、23日2天水氣減少，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東、恆春半島偶有局部短暫飄雨的機率，山區及部分平地午後仍有雷陣雨，對流減弱，範圍縮小。

吳德榮指出，24日、25日颱風逐漸接近巴士海峽，其外圍環流開始對台灣天氣有些影響，迎風面花東、恆春半島降雨增多，背風面西半部晴熱，山區偶有局部短暫雨的機率。26、27日天氣得視颱風動態而定。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航