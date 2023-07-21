2023/07/21,
政治

侯友宜新北造勢喊「下架無能政府」，韓國瑜宣布出席國民黨全代會挺侯

侯友宜新北造勢喊「下架無能政府」，韓國瑜宣布出席國民黨全代會挺侯
Photo Credit: 中央社

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侯友宜更以台語表示：「寵豬舉灶（意指對豬過度溺愛，導致豬隻跑出圈舍，翻倒主人的灶爐）、寵子不孝、寵民進黨大家都在哭。」侯友宜說，他是南部菜市場長大的平凡人，貼近平凡人的聲音，他的價值貼近平凡人的想法，是3個總統參選人中最基層的人，他未來會是平凡的總統，貼近平凡人的處境。

宣布出席全代會，韓國瑜：和參選人並肩下架民進黨

（中央社）國民黨23日將召開全代會，前高雄市長韓國瑜是否出席，與總統參選人侯友宜同台造勢，引發關注。韓國瑜辦公室20日表示，韓國瑜會出席全代會，和國民黨提名的總統和立委參選人，並肩坐在一起下架民進黨，捍衛中華民國。

對於韓國瑜是否出席23日的國民黨全國代表大會，國民黨發言人楊智伃19日接受訪問時曾說，黨中央在6月間就已經寄送邀請函給韓國瑜，至於韓國瑜是否到場，要尊重韓國瑜的意願。

韓國瑜辦公室20日透過新聞稿表示，韓國瑜會出席23日全代會，和國民黨提名的總統和立委參選人，並肩坐在一起下架民進黨，捍衛中華民國。

此外，有媒體報導侯友宜9月訪美並計劃發表公開演講等行程，侯友宜競選辦公室透過新聞稿指出，相關訪日或訪美行程，除非由競辦公開說明，其餘報導皆屬臆測。

侯友宜競選辦公室強調，和美方一直保持密切溝通，雙方也有良好默契，目前出訪相關行程都在規劃中，有進一步確定消息，會在適當時機對外公開說明。部分媒體以「涉外人士」、「知情人士」為消息來源的報導，均屬揣測的訊息，與實情也多有出入。

韓國瑜將出席全代會，侯友宜：很高興並肩作戰

前高雄市長韓國瑜將出席23日的國民黨全國代表大會。新北市長侯友宜20日表示，兄弟齊心其利斷金，很高興能與韓國瑜並肩作戰，他們都是國民黨的一員，有共同的信念跟目標。

國民黨總統參選人侯友宜20日下午至桃園出席「基北北桃合作交流－景點暢遊好玩卡再升級」記者會，會後接受媒體聯訪時，媒體詢問有關韓國瑜將出席23日的國民黨全國代表大會，是因為有特別拜託，還是韓國瑜主動參與？

侯友宜說，兄弟齊心其利斷金，眾志成城團結就有力，很高興能與韓國瑜並肩作戰，大家一起有共同的信念守護中華民國，讓中華民國能夠安定、繁榮、永續，他們都是國民黨的一員，有共同的信念跟目標。

媒體詢問，媒體報導前雲林縣長張榮味19日說，如果鴻海創辦人郭台銘有出線，還是投給郭台銘，後續是否會再去爭取張榮味的支持？侯友宜說，張榮味是地方重要的意見領袖，有很多的寶貴的意見和鼓勵，他都非常的感謝。

至於這次侯友宜競選辦公室執行長金溥聰和張榮味見面，是否破除地方派系不合的傳言。侯友宜說，大家見面相談甚歡，彼此之間都會合作，也因此形勢會越來越好。

媒體詢問，外傳國民黨中央要讓郭台銘參選，瓜分民眾黨總統參選人柯文哲的票。侯友宜說，是無稽之談，從來沒有聽說過。

侯友宜回新北大本營造勢，喊下架無能政府

國民黨總統參選人侯友宜20日晚間回到大本營新北市造勢，他表示，民進黨執政，人民的笑容、善良都不見了；他更用台語說：「寵豬舉灶、寵子不孝、寵民進黨大家都在哭。」

國民黨20日晚間在新北市恆毅中學舉辦總統暨新北市立委參選人造勢大會，活動在侯友宜大進場時，達到高潮，全場國旗飛揚，當選、加油聲不斷。包括黨主席朱立倫、國民黨新北市議員等人都到場，為侯友宜及立委參選人拉抬聲勢。

侯友宜致詞時表示，民主是人民作主，但民進黨的民主，則是民進黨才是主，民進黨執政，人民的笑容、善良都不見了，人民對台灣的未來看不到希望，請教大家，7年民進黨執政做得好不好，大家是否開心。

他說，民進黨主席賴清德在選舉過程中，造謠、抹黑，造成社會撕裂、對立，造成幼保老師的不白之冤，雖然司法洗刷了冤屈，但是賴清德沒有道歉，還放任黨公職讓社會更加對立、衝突，完全沒有反省，讓人民對民進黨徹底失望、灰心。

侯友宜更以台語表示：「寵豬舉灶（意指對豬過度溺愛，導致豬隻跑出圈舍，翻倒主人的灶爐）、寵子不孝、寵民進黨大家都在哭。」

侯友宜說，他是南部菜市場長大的平凡人，貼近平凡人的聲音，他的價值貼近平凡人的想法，是3個總統參選人中最基層的人，他未來會是平凡的總統，貼近平凡人的處境。

侯友宜表示，他出來參選總統，就從新北開始，因為新北好、台灣會更好。用新北出發的魄力、執行力，讓中華民國更好，下架貪腐無能的民進黨。

朱立倫致詞時說，侯友宜擔任新北市長，年年都是五星級的第一名市長。侯友宜從基層出身，不會譁眾取寵，不講大話，實實在在、「侯侯做代誌」。國民黨徵召侯友宜是根據最公平的民調，也是根據黨籍立委參選人及黨籍縣市長的意見，大家共同的決定。

朱立倫指出，因為大家覺得，一位實實在在、腳踏實地為這塊土地認真打拚的侯友宜，最值得大家信任，大家認為侯友宜最可以代表國民黨，跟所有的民眾站在一起。大家要有信心、決心，只要團結，什麼都有可能，讓大家一起翻轉台灣、政黨輪替，用選票讓民進黨下台反省。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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