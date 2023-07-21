駐韓美軍二等兵叛逃北韓宛如電影情節，返德州受軍事處分前跳機開溜

（中央社）23歲美國二等兵金恩越過兩韓邊境闖入北韓。本來將返美接受軍事紀律處分的他如何從仁川機場登機門開溜、在首爾加入邊界觀光團等細節逐漸浮現，過程宛如電影情節。

因傷害罪入獄服刑近兩個月的金恩（Travis T. King）17日被帶到機場，本來應該返美受懲，卻從登機門開溜，大約24小時後越界闖進北韓。

《路透社》報導，現役美軍身陷北韓，給本就苦於跟平壤打交道的華府增添麻煩。透過首爾、華府當局的調查以及目擊者說法，外界得以逐步拼湊，還原金恩逃脫過程。

藉口護照遺失從登機門開溜

據美國網站The Messenger取得的軍方報告，以及機場官員對《路透社》的說法，金恩本來預定17日從首爾仁川機場搭乘美國航空公司（American Airlines）編號AA280航班前往美國德州達拉斯（Dallas），表定於韓國時間傍晚5時40分起飛。

官員指出，由於戒護金恩前往機場的美國士兵只能將他送到出發安檢區，他得自行前往候機大廳。The Messenger報導，金恩傳了簡訊給陪同的美國士兵，表示他已經抵達登機門。

不願意具名的仁川機場官員透露，事實上，金恩在那裡告訴美航職員，他弄丟了護照。在一名美航員工、一名韓國司法部官員陪同下，金恩離開了登機區，有人於當晚7時左右看到他離開4號登機門，折返航廈。

飛航紀錄顯示，當天AA280幾乎延後一小時起飛，但是班機是否因為金恩「跳機」而延誤，目前不得而知。

《路透社》無法確定金恩怎麼從仁川返回首爾巿區、當天晚間棲身何處。從仁川機場到首爾市中心搭機場快線或巴士約需1小時。

兩度報名欲赴兩韓邊界

The Messenger引述美國軍方的「重大事件報告」稱，金恩於入獄服刑前，早在5月就預訂了2次南北韓非軍事區（DMZ）觀光行程，第一次無法成行，但參加了排定7月18日出發的第2次行程。

這項非軍事區一日遊行程由韓國業者HanaTour ITC提供，耗時約10小時。根據當天和金恩同團的紐西蘭旅客勒斯里（Sarah Leslie），觀光團上午8時從距首爾車站不遠的南大門市場出發。勒斯里告訴《路透社》，她不記得有團員從其他地點加入。

所有非軍事區觀光團行程都會包括參觀板門店共同警備區域（JSA），報名時必須提供護照複本或美國政府核發的身分證明，再經聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）核准。The Messenger報導，金恩持美國核發身分證明參團。

朝北韓驚天一奔

時間回到18日下午，在參觀過一處可以看見北韓境內景象的觀察哨、一道由北韓士兵挖掘的地下隧道等景點後，金恩參加的觀光團抵達共同警備區域，當時已經接近行程尾聲。

來到共同警備區域，遊客們可以自行步入作為談判場地的經典淺藍色建築而穿梭兩韓。勒斯里說，當天下午3時30分左右，觀光團成員剛離開淺藍色建築，站在附近拍照，身穿牛仔褲、黑色襯衫、戴著上頭標示DMZ黑帽的金恩冷不防地從這些建築之間跑進北韓。

她表示，「一切發生得很快」，美國和韓國衛兵大叫「抓住他」，卻無法阻止金恩跨境，「我還以為這是某種噱頭」。

The Messenger報導，金恩跑到建築後方，上了一輛廂型車，被北韓士兵載走。美方官員表示，金恩自此音信杳然。

命運未卜

2021年1月加入美軍，派赴韓國服役的金恩因傷害、毀損兩罪，5月24日至7月10日間在天安外國公民教化所服刑，取代繳納罰款。《韓聯社》報導，他被釋放後在美軍基地待了一週。不願意具名的美國官員指出，金恩原本要被送回德州布立斯堡（Fort Bliss）展開進一步軍事紀律處分。

什麼原因趨使金恩18日在兩韓邊界採取上述行動，目前不得而知。

金恩的舅舅蓋茨（Carl Gates）告訴《野獸日報》（The Daily Beast），金恩年僅7歲的表弟今年稍早因罕見的遺傳性疾病去世，令金恩陷入悲痛，「他似乎崩潰了，這對他影響極大」。

金恩目前行蹤成迷。首爾的韓國風險評估組織（Korea Risk Group）主任蘭科夫（Andrei Lankov）表示，美國和西方囚犯或叛離者通常會受到北韓善待，被安排的住所相當於四星旅館等級。但也有例外，美國大學生溫畢爾（Otto Warmbier）遭北韓監禁17個月，期間腦部受創陷入昏迷，2017年獲釋返美後不久身亡。

分析指出，金恩留在北韓的時間恐將曠日持久。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）北韓問題專家車維德（Victor Cha）說：「這些問題向來越快解決越好，不過我不確定這件事是否能夠如此。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺