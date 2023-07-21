駐韓美軍二等兵叛逃北韓宛如電影情節，返德州受軍事處分前跳機開溜
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《路透社》報導，現役美軍身陷北韓，給本就苦於跟平壤打交道的華府增添麻煩。透過首爾、華府當局的調查以及目擊者說法，外界得以逐步拼湊，還原金恩逃脫過程。
（中央社）23歲美國二等兵金恩越過兩韓邊境闖入北韓。本來將返美接受軍事紀律處分的他如何從仁川機場登機門開溜、在首爾加入邊界觀光團等細節逐漸浮現，過程宛如電影情節。
因傷害罪入獄服刑近兩個月的金恩（Travis T. King）17日被帶到機場，本來應該返美受懲，卻從登機門開溜，大約24小時後越界闖進北韓。
《路透社》報導，現役美軍身陷北韓，給本就苦於跟平壤打交道的華府增添麻煩。透過首爾、華府當局的調查以及目擊者說法，外界得以逐步拼湊，還原金恩逃脫過程。
藉口護照遺失從登機門開溜
據美國網站The Messenger取得的軍方報告，以及機場官員對《路透社》的說法，金恩本來預定17日從首爾仁川機場搭乘美國航空公司（American Airlines）編號AA280航班前往美國德州達拉斯（Dallas），表定於韓國時間傍晚5時40分起飛。
官員指出，由於戒護金恩前往機場的美國士兵只能將他送到出發安檢區，他得自行前往候機大廳。The Messenger報導，金恩傳了簡訊給陪同的美國士兵，表示他已經抵達登機門。
不願意具名的仁川機場官員透露，事實上，金恩在那裡告訴美航職員，他弄丟了護照。在一名美航員工、一名韓國司法部官員陪同下，金恩離開了登機區，有人於當晚7時左右看到他離開4號登機門，折返航廈。
飛航紀錄顯示，當天AA280幾乎延後一小時起飛，但是班機是否因為金恩「跳機」而延誤，目前不得而知。
《路透社》無法確定金恩怎麼從仁川返回首爾巿區、當天晚間棲身何處。從仁川機場到首爾市中心搭機場快線或巴士約需1小時。
兩度報名欲赴兩韓邊界
The Messenger引述美國軍方的「重大事件報告」稱，金恩於入獄服刑前，早在5月就預訂了2次南北韓非軍事區（DMZ）觀光行程，第一次無法成行，但參加了排定7月18日出發的第2次行程。
這項非軍事區一日遊行程由韓國業者HanaTour ITC提供，耗時約10小時。根據當天和金恩同團的紐西蘭旅客勒斯里（Sarah Leslie），觀光團上午8時從距首爾車站不遠的南大門市場出發。勒斯里告訴《路透社》，她不記得有團員從其他地點加入。
所有非軍事區觀光團行程都會包括參觀板門店共同警備區域（JSA），報名時必須提供護照複本或美國政府核發的身分證明，再經聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）核准。The Messenger報導，金恩持美國核發身分證明參團。
朝北韓驚天一奔
時間回到18日下午，在參觀過一處可以看見北韓境內景象的觀察哨、一道由北韓士兵挖掘的地下隧道等景點後，金恩參加的觀光團抵達共同警備區域，當時已經接近行程尾聲。
來到共同警備區域，遊客們可以自行步入作為談判場地的經典淺藍色建築而穿梭兩韓。勒斯里說，當天下午3時30分左右，觀光團成員剛離開淺藍色建築，站在附近拍照，身穿牛仔褲、黑色襯衫、戴著上頭標示DMZ黑帽的金恩冷不防地從這些建築之間跑進北韓。
她表示，「一切發生得很快」，美國和韓國衛兵大叫「抓住他」，卻無法阻止金恩跨境，「我還以為這是某種噱頭」。
The Messenger報導，金恩跑到建築後方，上了一輛廂型車，被北韓士兵載走。美方官員表示，金恩自此音信杳然。
命運未卜
2021年1月加入美軍，派赴韓國服役的金恩因傷害、毀損兩罪，5月24日至7月10日間在天安外國公民教化所服刑，取代繳納罰款。《韓聯社》報導，他被釋放後在美軍基地待了一週。不願意具名的美國官員指出，金恩原本要被送回德州布立斯堡（Fort Bliss）展開進一步軍事紀律處分。
什麼原因趨使金恩18日在兩韓邊界採取上述行動，目前不得而知。
金恩的舅舅蓋茨（Carl Gates）告訴《野獸日報》（The Daily Beast），金恩年僅7歲的表弟今年稍早因罕見的遺傳性疾病去世，令金恩陷入悲痛，「他似乎崩潰了，這對他影響極大」。
金恩目前行蹤成迷。首爾的韓國風險評估組織（Korea Risk Group）主任蘭科夫（Andrei Lankov）表示，美國和西方囚犯或叛離者通常會受到北韓善待，被安排的住所相當於四星旅館等級。但也有例外，美國大學生溫畢爾（Otto Warmbier）遭北韓監禁17個月，期間腦部受創陷入昏迷，2017年獲釋返美後不久身亡。
分析指出，金恩留在北韓的時間恐將曠日持久。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）北韓問題專家車維德（Victor Cha）說：「這些問題向來越快解決越好，不過我不確定這件事是否能夠如此。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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