烏軍選擇先耗盡俄軍防禦拖慢反攻，白宮：美提供集束彈藥已部署戰場抗俄
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據美、歐官員表示烏軍大反攻的頭2週在戰場就損失達20％的武器，當中不乏西方援助的馳名戰甲車輛，之後幾週才將戰損降至約10％，讓烏克蘭得以保有還能展開大規模攻勢的餘力。烏軍後來能壓低戰損是因調整戰術，改以火砲和遠程火箭削弱俄軍，但戰損降低的代價則是整個反攻進度跟著延宕甚至停擺。
美促採決定性突破，烏軍選擇先耗盡俄軍防禦
（中央社）烏克蘭6月初大反攻以來進展有限，也沒發起美方認足以突破俄軍防線等級的大型攻勢，質疑烏軍拿軍援卻沒匹配表現的聲音浮現，基輔則說尚需更多武器才能打出華府所盼的戰果。
《紐約時報》指出，據美、歐官員表示烏軍大反攻的頭2週在戰場就損失達20％的武器，當中不乏西方援助的馳名戰甲車輛，之後幾週才將戰損降至約10％，讓烏克蘭得以保有還能展開大規模攻勢的餘力。
烏軍後來能壓低戰損是因調整戰術，改以火砲和遠程火箭削弱俄軍，而不像一開始就派裝甲縱隊頂著砲火直衝俄軍雷區，但戰損降低的代價則是整個反攻進度跟著延宕甚至停擺。反攻以來烏軍只推進約8公里，然若想達成殺到亞速海岸、將烏南俄佔區切成兩半的戰略目標，須推進96公里。
《華盛頓郵報》指出，分析圈認為烏克蘭反攻之初本想以裝甲縱隊突穿俄軍防線，卻遭俄軍火砲、反戰車飛彈、滯空攻擊彈藥與直升機痛擊。烏克蘭官員表示，俄軍尤其喜歡在烏軍推進時先打裝甲車與排雷車輛。
華盛頓戰爭研究所（ISW）專精俄國的分析師史提潘年科（Kateryna Stepanenko）表示，俄軍的打法迫使烏軍指揮官改採以15到50人的編組徒步推進，當中工兵匍匐前進找出俄軍地雷並排除，其他步兵則以單兵防空飛彈伏擊俄軍直升機，推進自然整個慢下。
除地雷外，俄方守軍另一特點是無所不在的小型無人機，能提供有關烏軍所在位置的詳細、即時資訊，方便俄軍以自殺無人機或其他方式精準打擊，這種挑戰規模即便美軍在最近幾十年的戰鬥經驗中也沒遇過。
西方官員與分析師指出，烏軍目前打法是與對方耗，用砲火與火箭打擊後方指揮、運輸、後勤節點削弱俄軍防線，而非涉及大量步兵、砲兵、裝甲、工兵乃至空中協同的所謂西方式「多兵種聯合作戰」。
烏克蘭軍方高層強調，缺乏空優下面對火力、人力均佔優勢之敵時更須避免無謂損失。烏軍組訓12個旅用於反攻，目前只投入4個旅。
前美軍陸戰隊軍官、現任職「外交政策研究所」（Foreign Policy Research Institute）的李伊（Rob Lee）表示，烏軍當前打法固然能將戰損最小化，卻須犧牲進度。
他說：「靠徒步推進可以減少損失，但也意味放慢進展，失去快速突破的機會。」
烏軍總司令札盧茲尼（Valery Zaluzhny）呼籲西方援助F-16戰機等空中力量，才能扭轉烏軍推進緩慢的劣勢；烏克蘭官員表示，就連西方的部隊也從不在沒有空中支援下進行大規模作戰。
拜登（Joe Biden）政府尚未同意直接拿自家F-16戰機援烏，只允許盟國可將自有的F-16轉交烏克蘭。至於由歐洲主導為烏軍飛行員訓練駕駛F-16戰機的計畫預計要8月才會啟動。
白宮：美供烏克蘭集束彈藥，已部署戰場抗俄
白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）20日表示，美國提供的集束彈藥已掌握在烏克蘭手中，並已部署在戰場上以對抗俄羅斯。
柯比在新聞簡報會上說：「我們已經從烏克蘭方面得到一些初步回饋，他們正非常有效地使用這些集束彈藥。」
柯比說，集束彈藥正對俄羅斯的防禦編隊與調動造成影響。
烏克蘭承諾，集束彈藥僅用來驅散敵軍俄羅斯士兵的集中所在。
集束彈藥通常會釋放大量的小型炸彈，可在大範圍內不分對象地造成殺傷力，那些未爆彈構成的危險已存在達數十年。目前100多個國家都禁止使用。
俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，雙方相互指責對方在衝突中使用集束炸彈。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。