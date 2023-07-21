烏軍選擇先耗盡俄軍防禦拖慢反攻，白宮：美提供集束彈藥已部署戰場抗俄

美促採決定性突破，烏軍選擇先耗盡俄軍防禦

（中央社）烏克蘭6月初大反攻以來進展有限，也沒發起美方認足以突破俄軍防線等級的大型攻勢，質疑烏軍拿軍援卻沒匹配表現的聲音浮現，基輔則說尚需更多武器才能打出華府所盼的戰果。

《紐約時報》指出，據美、歐官員表示烏軍大反攻的頭2週在戰場就損失達20％的武器，當中不乏西方援助的馳名戰甲車輛，之後幾週才將戰損降至約10％，讓烏克蘭得以保有還能展開大規模攻勢的餘力。

烏軍後來能壓低戰損是因調整戰術，改以火砲和遠程火箭削弱俄軍，而不像一開始就派裝甲縱隊頂著砲火直衝俄軍雷區，但戰損降低的代價則是整個反攻進度跟著延宕甚至停擺。反攻以來烏軍只推進約8公里，然若想達成殺到亞速海岸、將烏南俄佔區切成兩半的戰略目標，須推進96公里。

《華盛頓郵報》指出，分析圈認為烏克蘭反攻之初本想以裝甲縱隊突穿俄軍防線，卻遭俄軍火砲、反戰車飛彈、滯空攻擊彈藥與直升機痛擊。烏克蘭官員表示，俄軍尤其喜歡在烏軍推進時先打裝甲車與排雷車輛。

華盛頓戰爭研究所（ISW）專精俄國的分析師史提潘年科（Kateryna Stepanenko）表示，俄軍的打法迫使烏軍指揮官改採以15到50人的編組徒步推進，當中工兵匍匐前進找出俄軍地雷並排除，其他步兵則以單兵防空飛彈伏擊俄軍直升機，推進自然整個慢下。

除地雷外，俄方守軍另一特點是無所不在的小型無人機，能提供有關烏軍所在位置的詳細、即時資訊，方便俄軍以自殺無人機或其他方式精準打擊，這種挑戰規模即便美軍在最近幾十年的戰鬥經驗中也沒遇過。

西方官員與分析師指出，烏軍目前打法是與對方耗，用砲火與火箭打擊後方指揮、運輸、後勤節點削弱俄軍防線，而非涉及大量步兵、砲兵、裝甲、工兵乃至空中協同的所謂西方式「多兵種聯合作戰」。

烏克蘭軍方高層強調，缺乏空優下面對火力、人力均佔優勢之敵時更須避免無謂損失。烏軍組訓12個旅用於反攻，目前只投入4個旅。

前美軍陸戰隊軍官、現任職「外交政策研究所」（Foreign Policy Research Institute）的李伊（Rob Lee）表示，烏軍當前打法固然能將戰損最小化，卻須犧牲進度。

他說：「靠徒步推進可以減少損失，但也意味放慢進展，失去快速突破的機會。」

烏軍總司令札盧茲尼（Valery Zaluzhny）呼籲西方援助F-16戰機等空中力量，才能扭轉烏軍推進緩慢的劣勢；烏克蘭官員表示，就連西方的部隊也從不在沒有空中支援下進行大規模作戰。

拜登（Joe Biden）政府尚未同意直接拿自家F-16戰機援烏，只允許盟國可將自有的F-16轉交烏克蘭。至於由歐洲主導為烏軍飛行員訓練駕駛F-16戰機的計畫預計要8月才會啟動。

白宮：美供烏克蘭集束彈藥，已部署戰場抗俄

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）20日表示，美國提供的集束彈藥已掌握在烏克蘭手中，並已部署在戰場上以對抗俄羅斯。

柯比在新聞簡報會上說：「我們已經從烏克蘭方面得到一些初步回饋，他們正非常有效地使用這些集束彈藥。」

柯比說，集束彈藥正對俄羅斯的防禦編隊與調動造成影響。

烏克蘭承諾，集束彈藥僅用來驅散敵軍俄羅斯士兵的集中所在。

集束彈藥通常會釋放大量的小型炸彈，可在大範圍內不分對象地造成殺傷力，那些未爆彈構成的危險已存在達數十年。目前100多個國家都禁止使用。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，雙方相互指責對方在衝突中使用集束炸彈。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航