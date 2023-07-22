《Barbie芭比》裡的超狂情侶：關於芭比與肯尼，可能讓你目瞪口呆的九件事

在大多數人一開始的想像裡，將「芭比娃娃」首度真人電影化的《Barbie芭比》，可能會是一部愛情喜劇什麼的。然而，當《Barbie芭比》的預告推出後，我們才發現身兼本片編導二職的葛莉塔．葛薇（Greta Gerwig）確實不是蓋的，直接透過大膽的後設手法，打造出一個屬於芭比的奇妙樂園，然後再讓芭比前往我們這個現實世界，展開一場瘋狂不已的奇妙冒險。

不過，除了《Barbie芭比》令人好奇之至的情節外，其實在芭比與肯尼誕生至今已超過60年的時間裡，他們也早就累積了不少令人驚訝不已的超狂事蹟。而接下來，便讓我們來看看有關芭比與肯尼，那可能會令你目瞪口呆的九件事。

#01：芭比娃娃的誕生

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在1950年代時，絕大多數的人形玩具均以嬰兒或兒童形象為主。但美泰兒玩具公司（Mattel）其中一名創辦人的妻子羅絲．漢德勒（Ruth Handler），卻發現自己的女兒在玩紙娃娃時，比較偏好的角色往往是成人而非孩子，因此讓她覺得以成人造型為主的玩具，應該頗具市場潛力，最後則在她努力說服丈夫後，使芭比娃娃就此誕生，並於1959年的美國國際玩具展覽會上首度曝光。

當年，芭比娃娃是最早採取電視廣告作為行銷策略的玩具之一。其中值得紀念的第一支廣告，於熱門兒童節目《米老鼠俱樂部》（Mickey Mouse Club）的廣告時段播出，並由於其獲得了驚人成效，因此對日後的玩具行銷策略產生了莫大影響。

#02：芭比是個雙魚女，還養過熊貓

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沒錯，就跟真正的人類一樣，「芭比」只是這個角色的暱稱，而且她不只有名有姓，同樣還有一個中間名，叫做芭芭拉．米麗森．羅伯茲（Barbara Millicent Roberts），其名字來源則是前面提及的羅絲．漢德勒之女芭芭拉。

除了父親喬治．羅伯茲（George Roberts）與母親瑪格麗特．羅林斯．羅伯茲（Margaret Rawlins Roberts）外，生日被設定為首度發表那天，也就是1959年3月9日的芭比，其實還有三個名為史琪珀（Skipper）、史黛西（Stacie）與雀兒喜（Chelsea）的妹妹。

不過要說到真正最厲害的地方，可能還是芭比的動物家人們。這麼多年來，芭比曾養過40種以上的寵物，其中除了一般常見的貓、狗與有錢人家會養的馬以外，還有獅子跟斑馬這種根本可以湊成動畫片《馬達加斯加》（Madagascar）的組合。更有甚者的是，就連國寶級的熊貓，也同樣在芭比養過的寵物之內。

#03：芭比超級斜槓

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雖然俗話說隔行如隔山，但這句話在芭比身上卻顯然一點也不適用。

數十年來，芭比曾從事超過250種以上的職業，像是模特兒、醫生、護士、記者、企業家、電腦工程師、遊戲開發員、空服員、消防員、飛行員這些工作自然不在話下，更狂的是，她早在1965年，也就是人類首度登陸月球的4年前，便早以太空人的身分成功前往太空。

到了1992年時，芭比還首度競選總統，而且在接下來的每一次總統選舉，也幾乎都會登記參選，其參選年資與次數，甚至已超過了台灣某政治人物的紀錄……

#04：芭比的演員生涯

如果你有訂閱Netflix的話，可能會發現上頭有不少「芭比」系列的相關動畫片。這個系列自2001年開始推出，除了直接於販售及出租市場發行外，也會在合作的兒童頻道上播出，一直到2017年時，才全部改為在串流影音平台上發行。

雖然你可能會認為這些動畫，全都是發生在芭比身上的故事，但其實在設定裡，這些動畫則全都是「身為演員的芭比」所演出的作品，因此只能算是故事中的故事而已。

至於就芭比的演出經歷來看，她也確實演過了許多膾炙人口的經典戲碼。包括《芭比與胡桃鉗的夢幻之旅》（Barbie in The Nutcracker）、《長髮公主芭比》（Barbie as Rapunzel）、《天鵝湖公主芭比》（Barbie of Swan Lake）、《真假公主芭比》（Barbie as The Princess and the Pauper）與《芭比公主三劍客》（Barbie and The Three Musketeers）等等，使她簡直就是經典故事真「娃」版的第一把交椅。

#05：芭比的經典造型

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多年來，芭比的造型可說多不勝數，其中第一個登場的，便是綁著馬尾，身穿黑白斑馬紋泳裝的版本，也就是電影《Barbie芭比》推出戲仿影史經典《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）的第一支預告時，女主角瑪格．羅比（Margot Robbie）所身穿的造型。

至於銷售量最高的版本，則是「Totally Hair完美髮型」版本的芭比。這款芭比於1992年推出，以幾乎等同於芭比身高的頭髮長度著稱，讓人可以自由打造各種芭比髮型，最後則銷售超過1000萬組，於1992年至1995年間持續熱賣，就此創下了玩具史上時間最長的高銷量紀錄。

#06：肯尼也是雙魚斜槓男

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就跟芭比一樣，肯尼也有名有姓還有中間名，全名叫做肯．西恩．卡爾森（Ken Sean Carson），而且就連名字的來源，也同樣出自羅絲．漢德勒的兒子。不過，也由於這樣的命名典故，所以使人在想到芭比與肯尼是一對交往多年的情侶時，總不免會浮現一股稍嫌彆扭的感覺。