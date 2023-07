《Barbie芭比》裡的超狂情侶：關於芭比與肯尼，可能讓你目瞪口呆的九件事

在大多數人一開始的想像裡,將「芭比娃娃」首度真人電影化的《Barbie芭比》,可能會是一部愛情喜劇什麼的。然而,當《Barbie芭比》的預告推出後,我們才發現身兼本片編導二職的葛莉塔.葛薇(Greta Gerwig)確實不是蓋的,直接透過大膽的後設手法,打造出一個屬於芭比的奇妙樂園,然後再讓芭比前往我們這個現實世界,展開一場瘋狂不已的奇妙冒險。

不過,除了《Barbie芭比》令人好奇之至的情節外,其實在芭比與肯尼誕生至今已超過60年的時間裡,他們也早就累積了不少令人驚訝不已的超狂事蹟。而接下來,便讓我們來看看有關芭比與肯尼,那可能會令你目瞪口呆的九件事。

#01:芭比娃娃的誕生

Photo Credit: GettyImages

在1950年代時,絕大多數的人形玩具均以嬰兒或兒童形象為主。但美泰兒玩具公司(Mattel)其中一名創辦人的妻子羅絲.漢德勒(Ruth Handler),卻發現自己的女兒在玩紙娃娃時,比較偏好的角色往往是成人而非孩子,因此讓她覺得以成人造型為主的玩具,應該頗具市場潛力,最後則在她努力說服丈夫後,使芭比娃娃就此誕生,並於1959年的美國國際玩具展覽會上首度曝光。

當年,芭比娃娃是最早採取電視廣告作為行銷策略的玩具之一。其中值得紀念的第一支廣告,於熱門兒童節目《米老鼠俱樂部》(Mickey Mouse Club)的廣告時段播出,並由於其獲得了驚人成效,因此對日後的玩具行銷策略產生了莫大影響。

#02:芭比是個雙魚女,還養過熊貓

Photo Credit: GettyImages

沒錯,就跟真正的人類一樣,「芭比」只是這個角色的暱稱,而且她不只有名有姓,同樣還有一個中間名,叫做芭芭拉.米麗森.羅伯茲(Barbara Millicent Roberts),其名字來源則是前面提及的羅絲.漢德勒之女芭芭拉。

除了父親喬治.羅伯茲(George Roberts)與母親瑪格麗特.羅林斯.羅伯茲(Margaret Rawlins Roberts)外,生日被設定為首度發表那天,也就是1959年3月9日的芭比,其實還有三個名為史琪珀(Skipper)、史黛西(Stacie)與雀兒喜(Chelsea)的妹妹。

不過要說到真正最厲害的地方,可能還是芭比的動物家人們。這麼多年來,芭比曾養過40種以上的寵物,其中除了一般常見的貓、狗與有錢人家會養的馬以外,還有獅子跟斑馬這種根本可以湊成動畫片《馬達加斯加》(Madagascar)的組合。更有甚者的是,就連國寶級的熊貓,也同樣在芭比養過的寵物之內。

#03:芭比超級斜槓

Photo Credit: GettyImages

雖然俗話說隔行如隔山,但這句話在芭比身上卻顯然一點也不適用。

數十年來,芭比曾從事超過250種以上的職業,像是模特兒、醫生、護士、記者、企業家、電腦工程師、遊戲開發員、空服員、消防員、飛行員這些工作自然不在話下,更狂的是,她早在1965年,也就是人類首度登陸月球的4年前,便早以太空人的身分成功前往太空。

到了1992年時,芭比還首度競選總統,而且在接下來的每一次總統選舉,也幾乎都會登記參選,其參選年資與次數,甚至已超過了台灣某政治人物的紀錄……

#04:芭比的演員生涯

如果你有訂閱Netflix的話,可能會發現上頭有不少「芭比」系列的相關動畫片。這個系列自2001年開始推出,除了直接於販售及出租市場發行外,也會在合作的兒童頻道上播出,一直到2017年時,才全部改為在串流影音平台上發行。

雖然你可能會認為這些動畫,全都是發生在芭比身上的故事,但其實在設定裡,這些動畫則全都是「身為演員的芭比」所演出的作品,因此只能算是故事中的故事而已。

至於就芭比的演出經歷來看,她也確實演過了許多膾炙人口的經典戲碼。包括《芭比與胡桃鉗的夢幻之旅》(Barbie in The Nutcracker)、《長髮公主芭比》(Barbie as Rapunzel)、《天鵝湖公主芭比》(Barbie of Swan Lake)、《真假公主芭比》(Barbie as The Princess and the Pauper)與《芭比公主三劍客》(Barbie and The Three Musketeers)等等,使她簡直就是經典故事真「娃」版的第一把交椅。

#05:芭比的經典造型

Photo Credit:華納兄弟 提供

多年來,芭比的造型可說多不勝數,其中第一個登場的,便是綁著馬尾,身穿黑白斑馬紋泳裝的版本,也就是電影《Barbie芭比》推出戲仿影史經典《2001太空漫遊》(2001: A Space Odyssey)的第一支預告時,女主角瑪格.羅比(Margot Robbie)所身穿的造型。

至於銷售量最高的版本,則是「Totally Hair完美髮型」版本的芭比。這款芭比於1992年推出,以幾乎等同於芭比身高的頭髮長度著稱,讓人可以自由打造各種芭比髮型,最後則銷售超過1000萬組,於1992年至1995年間持續熱賣,就此創下了玩具史上時間最長的高銷量紀錄。

#06:肯尼也是雙魚斜槓男

Photo Credit:華納兄弟 提供

就跟芭比一樣,肯尼也有名有姓還有中間名,全名叫做肯.西恩.卡爾森(Ken Sean Carson),而且就連名字的來源,也同樣出自羅絲.漢德勒的兒子。不過,也由於這樣的命名典故,所以使人在想到芭比與肯尼是一對交往多年的情侶時,總不免會浮現一股稍嫌彆扭的感覺。