《Barbie芭比》裡的超狂情侶：關於芭比與肯尼，可能讓你目瞪口呆的九件事
我們想讓你知道的是
這麼多年來，芭比曾養過40種以上的寵物，其中除了一般常見的貓、狗與有錢人家會養的馬以外，還有獅子跟斑馬這種根本可以湊成動畫片《馬達加斯加》的組合。更有甚者的是，就連國寶級的熊貓，也同樣在芭比養過的寵物之內：
在大多數人一開始的想像裡，將「芭比娃娃」首度真人電影化的《Barbie芭比》，可能會是一部愛情喜劇什麼的。然而，當《Barbie芭比》的預告推出後，我們才發現身兼本片編導二職的葛莉塔．葛薇（Greta Gerwig）確實不是蓋的，直接透過大膽的後設手法，打造出一個屬於芭比的奇妙樂園，然後再讓芭比前往我們這個現實世界，展開一場瘋狂不已的奇妙冒險。
不過，除了《Barbie芭比》令人好奇之至的情節外，其實在芭比與肯尼誕生至今已超過60年的時間裡，他們也早就累積了不少令人驚訝不已的超狂事蹟。而接下來，便讓我們來看看有關芭比與肯尼，那可能會令你目瞪口呆的九件事。
#01：芭比娃娃的誕生
在1950年代時，絕大多數的人形玩具均以嬰兒或兒童形象為主。但美泰兒玩具公司（Mattel）其中一名創辦人的妻子羅絲．漢德勒（Ruth Handler），卻發現自己的女兒在玩紙娃娃時，比較偏好的角色往往是成人而非孩子，因此讓她覺得以成人造型為主的玩具，應該頗具市場潛力，最後則在她努力說服丈夫後，使芭比娃娃就此誕生，並於1959年的美國國際玩具展覽會上首度曝光。
當年，芭比娃娃是最早採取電視廣告作為行銷策略的玩具之一。其中值得紀念的第一支廣告，於熱門兒童節目《米老鼠俱樂部》（Mickey Mouse Club）的廣告時段播出，並由於其獲得了驚人成效，因此對日後的玩具行銷策略產生了莫大影響。
#02：芭比是個雙魚女，還養過熊貓
沒錯，就跟真正的人類一樣，「芭比」只是這個角色的暱稱，而且她不只有名有姓，同樣還有一個中間名，叫做芭芭拉．米麗森．羅伯茲（Barbara Millicent Roberts），其名字來源則是前面提及的羅絲．漢德勒之女芭芭拉。
除了父親喬治．羅伯茲（George Roberts）與母親瑪格麗特．羅林斯．羅伯茲（Margaret Rawlins Roberts）外，生日被設定為首度發表那天，也就是1959年3月9日的芭比，其實還有三個名為史琪珀（Skipper）、史黛西（Stacie）與雀兒喜（Chelsea）的妹妹。
不過要說到真正最厲害的地方，可能還是芭比的動物家人們。這麼多年來，芭比曾養過40種以上的寵物，其中除了一般常見的貓、狗與有錢人家會養的馬以外，還有獅子跟斑馬這種根本可以湊成動畫片《馬達加斯加》（Madagascar）的組合。更有甚者的是，就連國寶級的熊貓，也同樣在芭比養過的寵物之內。
#03：芭比超級斜槓
雖然俗話說隔行如隔山，但這句話在芭比身上卻顯然一點也不適用。
數十年來，芭比曾從事超過250種以上的職業，像是模特兒、醫生、護士、記者、企業家、電腦工程師、遊戲開發員、空服員、消防員、飛行員這些工作自然不在話下，更狂的是，她早在1965年，也就是人類首度登陸月球的4年前，便早以太空人的身分成功前往太空。
到了1992年時，芭比還首度競選總統，而且在接下來的每一次總統選舉，也幾乎都會登記參選，其參選年資與次數，甚至已超過了台灣某政治人物的紀錄……
#04：芭比的演員生涯
如果你有訂閱Netflix的話，可能會發現上頭有不少「芭比」系列的相關動畫片。這個系列自2001年開始推出，除了直接於販售及出租市場發行外，也會在合作的兒童頻道上播出，一直到2017年時，才全部改為在串流影音平台上發行。
雖然你可能會認為這些動畫，全都是發生在芭比身上的故事，但其實在設定裡，這些動畫則全都是「身為演員的芭比」所演出的作品，因此只能算是故事中的故事而已。
至於就芭比的演出經歷來看，她也確實演過了許多膾炙人口的經典戲碼。包括《芭比與胡桃鉗的夢幻之旅》（Barbie in The Nutcracker）、《長髮公主芭比》（Barbie as Rapunzel）、《天鵝湖公主芭比》（Barbie of Swan Lake）、《真假公主芭比》（Barbie as The Princess and the Pauper）與《芭比公主三劍客》（Barbie and The Three Musketeers）等等，使她簡直就是經典故事真「娃」版的第一把交椅。
#05：芭比的經典造型
多年來，芭比的造型可說多不勝數，其中第一個登場的，便是綁著馬尾，身穿黑白斑馬紋泳裝的版本，也就是電影《Barbie芭比》推出戲仿影史經典《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）的第一支預告時，女主角瑪格．羅比（Margot Robbie）所身穿的造型。
至於銷售量最高的版本，則是「Totally Hair完美髮型」版本的芭比。這款芭比於1992年推出，以幾乎等同於芭比身高的頭髮長度著稱，讓人可以自由打造各種芭比髮型，最後則銷售超過1000萬組，於1992年至1995年間持續熱賣，就此創下了玩具史上時間最長的高銷量紀錄。
#06：肯尼也是雙魚斜槓男
就跟芭比一樣，肯尼也有名有姓還有中間名，全名叫做肯．西恩．卡爾森（Ken Sean Carson），而且就連名字的來源，也同樣出自羅絲．漢德勒的兒子。不過，也由於這樣的命名典故，所以使人在想到芭比與肯尼是一對交往多年的情侶時，總不免會浮現一股稍嫌彆扭的感覺。
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
我們想讓你知道的是
《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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