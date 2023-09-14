【大人學】你的努力沒被看見，就根本沒有價值

內容口述：張國洋

整理：鐘敏瑜、邱于瑄

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去年，我在網路上看過作家黃山料寫的一篇文章，內容談的是月薪3萬元與月薪25萬的人，其實有著同樣的煩惱，像是嫌錢不夠用，或工作一陣子後，開始對原本滿懷熱情的工作感到厭煩等等。

這篇文章當時引起熱烈討論，有人認同、也有人不認同，各方人馬甚至還吵起架來。那時候我沒特別發表什麼評論，不過現在大家比較淡忘這風波了，我倒想來談談一個議題，不是月薪3萬和25萬的煩惱相不相同，而是我自己在整個事件的討論串中，看到很多人主張的「反對努力論」。

什麼是「反對努力論」？

這概念是這樣。在你來我往的爭執中，有一群人會說：「對，我們應該透過努力讓自己的薪水增加。」但往往也有另一群人，也就是支持「反對努力論」的人會強調：「人人生而不平等！我們再怎麼努力也不可能翻轉人生啦！」

在這些人看來，月薪25萬的人多半有著凡人沒有的背景，如家世顯赫或繼承家裡的房子來收房租。一般人再怎麼努力也無法達到那樣的境界，那不如別努力了。

雖然這個論點有點強硬，但老實說，我是部分同意的。

同意的原因在於，如果我們總是無腦地努力，比方說覺得自己只要每天加班，老闆就會注意到我們並幫我們調薪升職，這很多時候確實是徒勞。或者，假設我們原本家境清寒，想靠著努力賣小吃，一夕翻轉傳承幾代的家境、變成富裕人家，那確實不容易。

不過，努力倒也不總是沒用。如同我常強調的，我們如果能搞懂所處環境的「遊戲規則」，把努力和時間放在對的地方，那就會比沒搞懂遊戲規則的同儕，更有效率地做出成績。但很多人往往搞錯該努力之處，也才導致努力看不見成效。

甚至，我們只要在正確的地方努力，哪怕只努力一點點，也很可能贏過大部分同儕。

有人可能會想，這怎麼可能？

我看過以「擅長溝通」著稱的張忘形老師給大學生的一段分享，裡頭正好就有個例子。以下，我也把這則公開貼文轉貼過來：

老實說，你可以不在乎我是誰，可以不在乎我說的內容，但我認為，如果下次有個講者，可能是經理，甚至總經理，董事長，那麼你應該要換個方式聽演講。 你看，假設是經理，看到你們前三排都沒有任何人，現場沒人要互動，沒人回應。甚至很多人玩手機，甚至在睡覺的，你覺得他們的感覺怎麼樣，是不是糟透了？ 但是，如果這時你坐在第一排，並且常常回應，甚至你也不用回應，微笑點頭就好。接著拿出筆記，不管他講什麼都完全抄下來。 結束前，所有講者都會問一個讓自己尷尬到死的問題，有沒有問題？依我們這麼聰明的同學，肯定都沒有問題。這時講者會自己尷尬，主持人會出來更尷尬的總結。 但如果，你這時問了問題。問題也不用難，就問他： 1. 請問經理，你覺得進入職場最困難的是什麼？ 這時，他一定會很欣喜的回應，也通常會追加很多乾貨。而如果他回應了，但沒有回應做法跟流程。就在加問 2. 遇到這樣的困難，會建議我們怎麼思考，怎麼克服？ 這時候會打到他的回憶，應該會說出更多。這時他對你應該有印象了，請記得結束後再去感謝他，最好跟他請教一張名片，回家後mail個心得給他。 如果你在大學4年，每年聽10個這樣的高層演講，並且認真照我的方法做。這時，你應該有很多貴人的Email。等到以後你需要找工作的時候，只要回當初那封信，就算他不記得你，看到信也會馬上想起。 你可以問問他有關你想就業的建議，相信他會很樂意給你一些幫助。而說不定他有缺，你就直接去了。而就算他沒有缺，也很肯定會幫你引薦給他信任的人。當你畢業後，你怎麼可能找不到工作？ 最後，當你進入工作幾年後，回頭翻一下當時你做的這些筆記，你會發現原來很多答案都在這裡面，只是當時的自己還不知道這是什麼而已。 我老實說，比起我等等要說的簡報溝通，不如告訴你怎麼學會珍惜之後遇到的每一次的寶山，那才是我認為你們現在才要學習的關鍵。 因為在每次的演講場合，你只要比你身邊的人努力一點點，就這麼容易被看見了，如此投資報酬率高的事情，為什麼不做呢？

我當時看完這篇文章，真的是拍案叫絕。仔細想想，我們每個人讀大學時都希望將來能出人頭地，所以努力拚成績、熬夜做報告，但卻很少思考一件更關鍵的事，那就是如何讓別人看見我們、願意給我們機會。甚至，我們也很常搞錯一點，那就是成績可能也不是這些前輩最看重的事情。

反而忘形老師講的這做法能讓我們被業界高層看見、留下好印象，甚至將來有機會被破格提拔。相較於同儕只能拚命投履歷，我們在起跑點就跟他們有所差異了。

而且重點是，這方法很簡單，但卻很少人有想到跟做到。甚至不要說是這種特別的做法，在求職時，光是寫好履歷這件非常基本的事情，很多人也經常做不到。

其實環顧我們周遭，真正過度努力的人極少，多數人都是所謂「差不多先生」，甚至不少人連最基本的準備都未必能做好。這也就是為何我會認為，我們只要在正確的方向上努力，哪怕只付出一丁點努力，也很可能勝過很多人了。

對上班族而言，努力讓別人看見我們、理解我們的價值也很重要。很多人常會抱怨「我明明很有實力，但別人都沒看到」，但認真想想，我們真的有努力讓別人看見嗎？

舉例來說，我和Bryan開設履歷課這幾年來，看到很多人上課前第一版履歷，其實根本無法展現個人價值，可能是自傳寫得亂七八糟，或者明明有不錯的專案經歷，但履歷上根本沒寫，或沒清楚交代。

我們想應徵的公司老闆並不認識我們，就算我們真的超努力、能力也很卓越，但拿出一份沒人能看出價值的文件，那很殘酷地，我們在他眼中的價值就.是.零。

來上履歷課的同學花了七個小時聽課、修改履歷，課後最大的改變，就是讓履歷上能展現的個人價值大幅提升。而履歷上能看出價值了，後續也就有很多人來回饋，說自己面試的機會增加很多，或公司開出的薪水比預期更高，比原本漲了數倍。

求職者本身的條件沒變，但他讓下一個雇主清楚看見他的價值。光靠這個小小的努力，其實就可能帶來年薪幾十萬的差異。

我在【用經營公司的思維經營你的人生】這堂課中也有提到類似的概念，那就是我們在職場上不能只是埋頭努力，努力還要搭配「被看到」，才能發揮成效。

該怎麼做呢？我提到兩個方法：主動發聲與定期彙報。

簡單來說，就是主動讓老闆知道我們完成哪些事情了，如果還沒有做完，那也定期報告工作進度，讓老闆知道我們有能力，也一直能意識到我們的存在。這樣做的好處是，假設將來他有類似或更難的任務想找人做，就可能優先想到我們。

我想有些人看到這會很疑惑，想說「我躲工作都來不及了，怎麼可能還希望老闆有事要指派時想到我？」這確實反直覺，但卻是人生成功與失敗的一大關鍵，也是為何我希望每個人都能用經營公司的思維，來經營自己的人生。

這概念是這樣。假設你開一間公司，必定希望它能聲名遠播；而要聲名遠播，就仰賴你有意識地累積資歷與作品。

舉例來說，一家修車行的老闆想讓大家知道他的厲害，那就不能每天只處理很簡單的故障，反而必須接觸各種複雜的難題、修各種稀有的車，讓自己越來越厲害。客戶知道這老闆解決過五花八門的問題，自然也會越來越信賴他，甚至替他做口碑推薦。你絕對不會聽到有公司是害怕有客人上門求助的。