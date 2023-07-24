TNL+ 2023/07/24,
經濟

台灣的經濟到底好不好？別再憑「感覺」，四個常見經濟指標與世界各國做比較

台灣的經濟到底好不好？別再憑「感覺」，四個常見經濟指標與世界各國做比較
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

筆者簡單列舉幾項常見的經濟指標與世界各國比較。台灣以有限的土地，稀少的資源，為數不多的人口，每個指標皆取得全世界213個經濟體的前10％領先地位，每人平均所得指標中扣除人數極少的國家外，台灣也排入前15％，相當難能可貴。

筆者日前與一位朋友逛街，途經一家米其林必比登餐廳，發現餐廳人山人海，排隊人龍長達數公尺。朋友說：「現在不是不景氣嗎？物價不是高漲嗎？怎麼餐廳這麼多人？」我和友人就在這種「不景氣」的氣氛下排隊等吃飯。

「景氣」、「不景氣」、「有感」或「無感」最近常常出現在媒體上。這四個「形容詞」，又常常受到經濟個體的內在、外在因素影響。

感受是很主觀的。實際客觀情況又很難測量。包含學術界、政府經貿部會、甚至一國的總統，都沒有人可以完完全全瞭解一個經濟體系。

縱使學術界運用許多「客觀」的理論，發明許多經濟指標來幫助我們理解，如GDP、CPI、失業率、PMI指數等等，筆者認為這些經濟指標仍無法達到綜觀全貌的目的。例如GDP聲稱是衡量一國福利（Welfare）的指標，卻無法衡量「污染」對國民福利的負面影響。

但我們還是要知道現在經濟到底好不好？如果達不到「全貌」，也要設法接近全貌吧！

本文將以「次佳理論」（Second Best）的基調，運用常見的經濟指標，將世界主要經濟體做比較，綜合判斷台灣在世界經濟的地位，並做出評論。

一、你的消費就是我的所得：GDP

國內生產毛額（Gross Domestic Product, GDP）為國民會計帳其中一種指標。它運用「會計學」的概念來記錄一個國家在一段時間內福利（或財富）累積的狀況。GDP由消費、投資、政府支出、進出口等四大部份所組成。經濟成長率即為「扣除物價因素的GDP成長率」。

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