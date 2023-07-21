泰中接連三場大型海陸空軍演登場，為新總理上台前定調泰中關係
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泰國和中國的「鷹擊2023」軍演在21日落幕，但接下來的8月和9月仍有兩場包含陸、海、空的聯合軍演。分析認為，由於接下來的泰國總理選舉後，會由民主派的政府上台，因此目前看守政府必須先鞏固對中政策，在新政府上台後軍方的固有利益仍獲得維護。
文：林柏宏
泰國從7月至9月與中國舉行三項包含陸、海、空的聯合軍演，引發各界關注。觀察人士表示，這顯示中國正積極拉攏泰國，而泰國軍方也試圖趁新政府上台前定調泰中軍事關係以鞏固自身勢力，但預料未來曼谷與美國的安全關係並不因此受到影響，之後與北京的防衛合作也可能受限。
目前兩國正在泰國的烏隆基地舉行「鷹擊-2023」（Falcon Strike 2023）聯合訓練，這場始於2015年、旨在加強泰國與中國空軍的合作演習於7月9日開始，將持續進行至21日，也是雙邊第六次展開該聯合訓練。
另外，泰國和中國的特殊戰爭部隊將於8月16日至9月2日，參加位於泰國中部華富里府的「2023聯合打擊」（Joint Strike 2023）演習。
緊接著於9月3日至9月10日，泰國與中國海軍將在泰國東部的春武里府、羅永府和尖竹汶府舉辦「藍色突擊」（Blue Strike）中泰海軍聯合軍演。該軍演每兩年舉辦一次，由泰國和中國輪流主辦。
針對中泰近期的軍事合作，中國國防部長李尚福於上個月在北京與泰國陸軍司令納隆攀（Narongpan Jitkaewtae）會面時表示，中泰兩軍關係發展「勢頭良好，中方願同泰方一道，把兩國領導人重要共識落到實處」，並希望與泰方「共同維護地區穩定，確保亞太長治久安」。
對此，台灣佛光大學公共事務學系教授兼國際暨兩岸事務處國際長陳尚懋分析，泰國於6月曾邀請邀請東南亞各國、印度和中國外長以非正式會談方式討論緬甸問題，卻遭到部分國家反對而凸顯了東協分歧，但現在又急忙與中國加強軍事聯繫，顯示泰國軍政府希望在當地大選塵埃落定之前，搶先一步為曼谷的緬甸和中國政策作定調，讓新政府必須「蕭規曹隨」，藉此維護軍政府的固有利益。
泰大選仍有變數軍方趁勢拉攏中國
陳尚懋告訴美國之音：「我覺得現在泰國政府去宣布要跟中國去做這3場的軍事演習，它的用意也很清楚了，因為Pita（皮塔，泰國前進黨黨魁）它所代表的新政府一定是比較親美的，跟中國的關係勢必疏遠，所以呢，如果它（指泰國軍方）現在可以先把這3場的軍事演習把它做個定調的話，那也代表後面的政府上台之後，它就必須要去遵守了，所以我覺得這是泰國國內政治的角力。」
泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，皮塔成為新總理的唯一提名人，但他於總理選舉投票中失利。原本泰國國會於7月19日再度開會進行第二次投票，但依舊是唯一人選的皮塔因無法被二度提名，喪失角逐總理大位資格。各界預期，同樣屬於民主派的為泰黨將提出另一位總理人選。
新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎也對美國之音表示，可能將出現近10年來首次改朝換代的泰國近期政治紛爭不斷，各方仍積極設法找尋能合作的國內或國外夥伴，泰國屬於保守派的軍方因此找上中國鞏固其勢力，而由於泰國軍方一直以來也是北京在東南亞重點合作的對象，雙方因此一拍即合，密切展開軍事交流。
莊嘉穎說： 「中國也相當積極地去拉攏泰國的政治勢力，這也包括軍方，因為軍方是泰國保守勢力、政治勢力里面一個比較強大的一股力量，所以中方它也對泰國軍方下了大量的投資。另外就是泰國軍方它覺得說，中方它第一，可能人權等等考量比較少，然後它的（軍事採購）價格會比較合理，讓它覺得說跟中國合作可能沒有那麼多的考量。」
泰美軍演複雜性甚於泰中
種種跡象顯示，近年來，東南亞已成中國和美國加劇競逐的場域，因此在中國與泰國頻頻舉辦軍演的同時，各界也關注美國與泰國的安全防務合作是否生變。
曼谷在整個冷戰，尤其是越南戰爭期間，一直是美國最堅實的盟友之一，在2003年甚至被後者認定為「主要非北大西洋公約組織盟友」（MNNA），也就是獲美國政府指定與美軍有戰略合作關係的非北約成員。
不過，泰國於2014年發生軍事政變後，美泰關係倒退，中國對泰國的影響力則逐漸增加。今年5月下旬，泰國空軍更公開表示，美國拒絕對其出售F-35匿踪戰機，主因為訓練和技術要求。
《航空周刊》（Aviation Week）7月19日引述美國諮詢公司「亞洲集團」（Asia Group）負責人、前美國空軍上校兼機師米克斯（Trey Meeks）的話分析道，這顯示「從美國政府的角度來看，（泰國對F-35的要求）從來沒被認真考慮過」，因為泰國「在技術安全方面沒有良好紀錄」，也表明美國在面對冷戰以來最不穩定的地緣政治環境之際，在平衡印太安全與軍售上「面臨挑戰」。
儘管談到曼谷與華府和北京之間的國防合作，澳大利亞國立大學的東南亞專家芮孟（Greg Raymond）也說，中國可能正藉由與泰國軍演，試圖拉遠美泰之間的距離，但他強調，泰國與中國近期的演習大多是每年固定舉行，並非是今年突然宣布要擴大舉辦，且即便雙邊軍事交流增加，訓練的實質程度也不如美泰長期合作的軍事演練。
芮孟告訴美國之音：「大多數時候，（泰國）軍官們的英文比中文熟練得多，所以他們能與（美國）進行像是空戰等更複雜的軍演，而與中國進行的空軍演習則相較簡單，可能是先由中國飛行員執行任務，再由泰國飛行員駕駛飛機，他們實際上並沒有進行像是空中纏鬥的戰鬥訓練。所以，我們不該高估（泰國與中國）將舉辦的這些演習的影響力，因為泰國與美國有著更重要的防務合作。 」
泰美軍售合作擴大中
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