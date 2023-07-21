2023/07/21,
動漫

台灣知名漫畫家常勝、凱子包前進2023聖地牙哥國際漫畫展，展示《霹靂布袋戲》素還真戲偶及系列公仔

台灣知名漫畫家常勝、凱子包前進2023聖地牙哥國際漫畫展，展示《霹靂布袋戲》素還真戲偶及系列公仔
2023聖地牙哥國際漫畫展台灣館主視覺｜Photo Credit: 文化部提供

我們想讓你知道的是

美國最大的動漫盛會「聖地牙哥國際漫畫展」即日起至7月23日在聖地牙哥會展中心登場，台灣知名漫畫家常勝及凱子包擔任台灣館駐攤藝術家，並展示《霹靂布袋戲》素還真戲偶及系列公仔。

美國最大的動漫盛會「聖地牙哥國際漫畫展」即日起至7月23日在聖地牙哥會展中心登場，文化部駐洛杉磯辦事處台灣書院與社團法人中華動漫出版同業協進會合作推出台灣館，以T-COMICS為主題，邀請台灣知名漫畫家常勝及凱子包擔任駐攤藝術家，並展示《霹靂布袋戲》素還真戲偶及系列公仔。

常勝投入漫畫創作近20年，作品屢獲國內外漫畫獎項及海外授權肯定，曾以《奧德曼》獲日本國際漫畫賞佳作、《隱藏關卡》則奪下京都國際漫畫賞金賞，亦曾參與羅浮宮漫畫計畫「BD Louvre」，創作合輯《羅浮7夢：台灣漫畫家的奇幻之旅》。今年常勝將於官方講座分享其創作技巧，並首度在洛杉磯百年知名獨立書店Vroman’s Bookstore辦理簽書會。

凱子包為插畫、漫畫創作者，擅長以水彩風格，描繪奇幻、女性主題，作品《祈願之鄉》曾獲新北市動漫畫徵件競賽優選、《魔女》入圍京都國際漫畫賞、《正義》則獲日本國際漫畫賞入賞獎（銅獎）。本次獲邀於官方講座介紹作品《正義》，並討論台灣近期影視及動漫作品結合社會議題的風潮。

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Photo Credit: 文化部提供
常勝
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Photo Credit: 文化部提供
凱子包

駐洛杉磯辦事處台灣書院表示，聖地牙哥國際漫畫展是行銷及深耕台漫品牌的極佳機會，也是串接台漫在地出版的平台。展會期間除將與在地社群合作辦理系列推廣活動，文化內容策進院亦同步在「Taiwan IP Showcase」主題網站展出27部台灣漫畫英語及西語版作品介紹手冊，以實體搭配線上方式呈現台灣原創漫畫的多元魅力。

  • 「聖地牙哥國際漫畫展」官方網站請點此
  • 「Taiwan IP Showcase」主題網站請點此

漫畫家常勝簽書會：

  1. 洛杉磯Vroman’s Bookstore：7/18，7:00–8:30PM
  2. 聖地牙哥國際漫畫展eigoMANGA攤位1802：7/21，4:00–5:00PM

聖地牙哥國際漫畫展台灣館5524號攤位駐攤漫畫家：

  1. 常勝： 7/20 –7/22，2:00–3:00 PM；7/23，10:00–11:00 AM
  2. 凱子包：7/20–7/22，3:00–4:00 PM；7/23，11:00–12:00 AM

聖地牙哥國際漫畫展官方講座：

  1. Writing for Comics And Manga：7/20，6:00–7:00PM，Room 29AB
  2. Social Issues Explored in the Comic "Justice"：7/22，5:00–6:00PM，Room 9

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


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