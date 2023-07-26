還沒看諾蘭《奧本海默》？15點無雷指南（上）：原子彈英雄變狗熊，電影與史實有什麼差異？
我們想讓你知道的是
這次諾蘭描述《奧本海默》的故事沒有以往玩弄時間、空間等元素營造出來的複雜感，但對於不太熟悉二戰歷史、美國政治、科學研究等事件的觀眾可能會有點小混亂。這裡先整理了看《奧本海默》前應該要有的歷史科普小知識，希望諾蘭粉在觀影前對《奧本海默》能有更多一點了解。
大導演克里斯多福諾蘭自編自導的史詩級鉅片《奧本海默》，是一部長達3小時、描述「原子彈之父」奧本海默的傳記型電影，描述量子物理學家如何製造出原子彈，並身陷戰後政治鬥爭困境的故事。
由於電影標榜全片使用IMAX 70mm膠捲拍攝，許多觀眾都在期待克里斯多福諾蘭如何完全不用特效CGI，拍出片中震撼世人的三位一體核試爆畫面，享受諾蘭大導演的視覺、聽覺與美學的體驗。
當然，還有魯德溫葛瑞森的頂尖配樂加持。但其實電影劇情內容更著重於奧本海默的人格特質、政治傾向，以及他在美國將原子彈投在廣島、長崎後造成無數傷亡後產生的心境變化。
這次諾蘭描述《奧本海默》的故事沒有以往玩弄時間、空間等元素營造出來的複雜感，但對於不太熟悉二戰歷史、美國政治、科學研究等事件的觀眾可能會有點小混亂。
這裡先整理了看《奧本海默》前應該要有的歷史、人物與科普小知識，希望諾蘭粉在觀影前對《奧本海默》能有更多一點了解。
1. 奧本海默的生平
美籍猶太裔理論物理學家奧本海默出生於1904年，18歲進入哈佛大學就讀，以最高榮譽畢業並到歐洲進修。當時歐洲已經開始研究量子力學，但美國尚未起步，奧本海默回到美國加州大學柏克萊分校教書，並帶起量子力學的研究風潮。
奧本海默在1943年主持創建了美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）並擔任主任，進行「曼哈頓計畫」。是曼哈頓計畫的實際領導者，並於1945年7月主導製造出全世界第一顆原子彈，因此被譽為「原子彈之父」。矛盾的是，奧本海默是協助美國政府選定轟炸日本地點的人士之一，卻對遭到原爆的日本人民感到內疚。
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
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