還沒看諾蘭《奧本海默》？15點無雷指南（上）：原子彈英雄變狗熊，電影與史實有什麼差異？

大導演克里斯多福諾蘭自編自導的史詩級鉅片《奧本海默》，是一部長達3小時、描述「原子彈之父」奧本海默的傳記型電影，描述量子物理學家如何製造出原子彈，並身陷戰後政治鬥爭困境的故事。

由於電影標榜全片使用IMAX 70mm膠捲拍攝，許多觀眾都在期待克里斯多福諾蘭如何完全不用特效CGI，拍出片中震撼世人的三位一體核試爆畫面，享受諾蘭大導演的視覺、聽覺與美學的體驗。

當然，還有魯德溫葛瑞森的頂尖配樂加持。但其實電影劇情內容更著重於奧本海默的人格特質、政治傾向，以及他在美國將原子彈投在廣島、長崎後造成無數傷亡後產生的心境變化。

這次諾蘭描述《奧本海默》的故事沒有以往玩弄時間、空間等元素營造出來的複雜感，但對於不太熟悉二戰歷史、美國政治、科學研究等事件的觀眾可能會有點小混亂。

這裡先整理了看《奧本海默》前應該要有的歷史、人物與科普小知識，希望諾蘭粉在觀影前對《奧本海默》能有更多一點了解。

Photo Credit: GettyImages 諾蘭

1. 奧本海默的生平

美籍猶太裔理論物理學家奧本海默出生於1904年，18歲進入哈佛大學就讀，以最高榮譽畢業並到歐洲進修。當時歐洲已經開始研究量子力學，但美國尚未起步，奧本海默回到美國加州大學柏克萊分校教書，並帶起量子力學的研究風潮。

奧本海默在1943年主持創建了美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）並擔任主任，進行「曼哈頓計畫」。是曼哈頓計畫的實際領導者，並於1945年7月主導製造出全世界第一顆原子彈，因此被譽為「原子彈之父」。矛盾的是，奧本海默是協助美國政府選定轟炸日本地點的人士之一，卻對遭到原爆的日本人民感到內疚。