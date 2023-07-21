2023/07/21,
非洲

拍攝且販賣馬拉威兒童種族歧視性影片，中國男子遭判刑12個月、刑滿驅逐出境

拍攝且販賣馬拉威兒童種族歧視性影片，中國男子遭判刑12個月、刑滿驅逐出境
馬拉威兒童被要求拍攝影片｜Photo Credit: 《BBC中文》Youtube頻道

我們想讓你知道的是

盧克透過社群媒體接受中國民眾的線上委託，再利用金錢利誘馬拉威兒童，要求他們拍攝買方指定的影片內容。影片中可見馬拉威兒童，用中文說出具有種族歧視意涵的內容，如「我是黑鬼，智商低」等。

綜合《BBC》《法新社》的報導，27歲的中國男子盧克（音譯，Lu ke），因為利用馬拉威兒童，錄製具有種族歧視性的影片，並在網路上販賣，因此於昨（20）日，被馬拉威的法院判處12個月的刑期。由於盧克已經在馬拉威被警方拘留長達12個月，剛好與刑期時長相符，因此被立即釋放，並被驅逐出境。盧克須在7日內離開馬拉威，且不得再次入境。

盧克做了什麼

《BBC》節目《非洲之眼》（Africa Eye）於去（2022）年6月13日，揭露盧克的行為，指出他透過社群媒體接受中國民眾的線上委託，再利用金錢利誘馬拉威兒童，要求他們拍攝買方指定的影片內容。影片中可見馬拉威兒童，用中文說出具有種族歧視意涵的內容，如「我是黑鬼，智商低」等。

盧克以每日0.5美元的報酬，要求這些兒童依照盧克的指示，拍攝祝賀、問候、廣告或是自我貶低的影片。盧克後將這些影片賣與中國買家，每部影片的最高獲利可達70美元（約新台幣2187元）。

《BBC》紀錄片撥出後，馬拉威檢調單位立即展開調查。而盧克於去年6月，逃至馬拉威鄰國尚比亞，後因非法入境被逮補。盧克從尚比亞被引渡回馬拉威後，申請保釋被拒，因此遭警方拘留，直至昨日法院宣布判決為止。

法院判定盧克犯有多項罪行，其中包含人口販運，以及在娛樂用途上引介並利用兒童、剝削兒童、非法使用網路，以及有害社會風俗等罪。不過盧克否認製作具有貶意性質的影片，並表示他拍攝影片，是為了向馬拉威當地社群傳播中國文化。

《BBC》報導指出，盧克在辯護中向法院表示，他已經向馬拉威政府支付了1600萬馬拉威夸加（約新台幣47萬元）的費用。馬拉威檢察官昌卡卡爾（Masauko Chamkakal）則向《法新社》表示，盧克已經向受害者支付賠償，但檢察官拒絕透露金額。

去年《BBC》揭露盧克在馬拉威的行為後，中國駐馬拉威大使館於聲明中，譴責盧克的行為，並表示中國政府對種族歧視抱持零容忍的態度。

新聞來源

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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