【圖表】你的冷氣可能會被拒絕維修？兩張圖了解室外機有哪些裝設規範
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你家冷氣室外機是架設在什麼位置呢？如果架設位置過於危險，施工人員有可能會拒絕維修。讓我們從「空調標準外機施工SOP細節規範」看看，要符合哪些規定，採可能不會被拒絕維修。
本月21日板橋發生高樓空調施工不慎，冷氣機墜落砸人致死的意外事件。這引起大眾對冷氣施工安全的討論，討論包含許多不同面向，其中一個是關於高樓層外牆冷氣室外機的安裝，許多人因此回憶起曾經看過一些師傅，在沒有足夠安全措施下，就在立足點極小或幾乎沒有可踩踏的外牆施工，令人感到非常危險。
目前對於高度高於2公尺以上的高架作業施工，已有許多法規規範相關安全事項，例如《高架作業勞工保護措施標準》、《職業安全衛生設施規則》、《營造安全衛生設施標準》等等，大多是通用性的規範。
而商業同業公會全國聯合會在2018年10月時，針對外牆裝設冷氣室外機的施工，訂定「空調標準外機施工SOP細節規範」，以避免危險的冷氣施工環境造成意外。他們並發函各大空調廠商與工會，對客戶宣傳如果不依照這個規範，廠商可以採取不服務、不維修、不保固的三不政策。
根據此規範，如果室外機裝設位置是在陽台的女兒牆外，室外機最底部跟牆沿距離不能超過30公分，才能維修。
而台灣許多舊大樓當初設計時，沒有規劃室外機裝設空間，所以室外機大多會直接架設在外牆。現在為了施工人員安全，大多會要求裝設白鐵籠，讓人員可以站在鐵籠中安全的施工。
而規範，也針對室外機在鐵籠內的位置有規定。首先是鐵籠高度跟深度，不能小於60公分。而室外機裝設管線那一側，跟鐵籠之間要保留60公分以上的距離，才能維修。所以這個鐵籠的寬度，必須是室外機的寬度加上至少60公分。
如果鐵籠內要裝置兩台以上的室外機，那麼室外機之間也要保持60公分以上的距離，才能維修。
所以現在可以看到許多已裝設的室外機，大多沒有鐵籠，或者是鐵籠與室外機寬度一樣，這些都可能在未來維修時，被拒絕維修。
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核稿編輯：楊士範
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航