2023/07/21,
勞工

【圖表】你的冷氣可能會被拒絕維修？兩張圖了解室外機有哪些裝設規範

【圖表】你的冷氣可能會被拒絕維修？兩張圖了解室外機有哪些裝設規範
Photo Credit: 關鍵評論網/ If Lin

我們想讓你知道的是

你家冷氣室外機是架設在什麼位置呢？如果架設位置過於危險，施工人員有可能會拒絕維修。讓我們從「空調標準外機施工SOP細節規範」看看，要符合哪些規定，採可能不會被拒絕維修。

本月21日板橋發生高樓空調施工不慎，冷氣機墜落砸人致死的意外事件。這引起大眾對冷氣施工安全的討論，討論包含許多不同面向，其中一個是關於高樓層外牆冷氣室外機的安裝，許多人因此回憶起曾經看過一些師傅，在沒有足夠安全措施下，就在立足點極小或幾乎沒有可踩踏的外牆施工，令人感到非常危險。

目前對於高度高於2公尺以上的高架作業施工，已有許多法規規範相關安全事項，例如《高架作業勞工保護措施標準》、《職業安全衛生設施規則》、《營造安全衛生設施標準》等等，大多是通用性的規範。

而商業同業公會全國聯合會在2018年10月時，針對外牆裝設冷氣室外機的施工，訂定「空調標準外機施工SOP細節規範」，以避免危險的冷氣施工環境造成意外。他們並發函各大空調廠商與工會，對客戶宣傳如果不依照這個規範，廠商可以採取不服務、不維修、不保固的三不政策。

根據此規範，如果室外機裝設位置是在陽台的女兒牆外，室外機最底部跟牆沿距離不能超過30公分，才能維修。

冷氣安裝規範_2

而台灣許多舊大樓當初設計時，沒有規劃室外機裝設空間，所以室外機大多會直接架設在外牆。現在為了施工人員安全，大多會要求裝設白鐵籠，讓人員可以站在鐵籠中安全的施工。

而規範，也針對室外機在鐵籠內的位置有規定。首先是鐵籠高度跟深度，不能小於60公分。而室外機裝設管線那一側，跟鐵籠之間要保留60公分以上的距離，才能維修。所以這個鐵籠的寬度，必須是室外機的寬度加上至少60公分。

冷氣安裝規範

如果鐵籠內要裝置兩台以上的室外機，那麼室外機之間也要保持60公分以上的距離，才能維修。

所以現在可以看到許多已裝設的室外機，大多沒有鐵籠，或者是鐵籠與室外機寬度一樣，這些都可能在未來維修時，被拒絕維修。

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核稿編輯：楊士範


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