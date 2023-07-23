困住MeToo受害者的「人牆」（下）：不應放棄檢討，無論是對社會輿論、對人牆甚至是受害人
我們想讓你知道的是
當討論MeToo運動時，為了撫平過去也展望未來，建立更強韌的性別相處觀念是必須，而當性暴力發生時，也必須讓受害者能有對外求助的管道。《人本教育札記》專案小組認為，這樣討論無法繞過由家人、伴侶等親密關係所築起的「人牆」說。
人牆正是由一群「無助者」（更上一代人牆保護的產品）組成，只想息事寧人，不想公平正義，只有躲避的意識，沒有反抗的意志──他們本已成功的剝奪了孩子的「主體性」，只是「不幸」遇到了讓他們完全無法適應的新時代的MeToo運動。
那些密不透風的「人牆」
在臉書的留言中，有人提到：人們如何容易成為阻擋MeToo受害者發聲的「人牆」，而「掠食者總是想好退路」。
「我們要睜大眼睛看清楚那些掠食者們設定好的SOP」⋯⋯我們因此推測，盧的「人牆說」的重點，大概就是在此。
於此，在我們這些年來協助受害者的過程裡，真有說不盡的令人無比心痛的經驗。
一位爸爸說：我現在才知道，根本不該完全相信學校說的那些；但是，這是在他失去了孩子之後。
一位媽媽說：我一直不懂，那時他為什麼不告訴我；現在才知道，老師每次出手的當天，她會在連絡薄上告狀，我看了就狠狠責罵她，她什麼話也說不出口⋯⋯。
實際參與性平案的同仁補充：有校長帶著老師，和一盒水果，說自己經快要退休，希望不要追究會影響退休，家長就退縮了；有小孩向阿嬤求救，阿嬤說那是老師喜歡你啊，萬一有什麼，那是你沒有保護好自己。
有媽媽在偵察庭告訴檢察官，那是我女兒的錯；有男性教練性侵整個桌球隊男生，全部家長中只有一個學歷最低的工人願意追究，於是，球隊解散，校長退休走人，就當作船過水無痕。
還有的家人，得知小孩被欺負後，反應比受害者還大；一方面怪自己太疏忽，一方面怪小孩不聽話，痛心疾首，捶胸頓足──這時候，小孩只好淡化過程，簡化事件，把有的說成沒有，反過來安慰本該從他們得到安慰的人。
這些都是隨口舉的例子，要說，說十年也說不完。這時候，我們之中有人說：以後也許不要再說這些了吧，還是應該把受害者的感受放第一優先；但也有人說：不檢討這些「人牆」，難道就讓加害者繼續安逸、就讓受害者繼續孤單？
MeToo的兩難與挑戰
面對這個兩難，我們有許多討論，也是一言難盡，直接說結論的話，大概是有兩點。
一是，MeToo運動，不應該放棄「檢討（review，reflection，但絕不是blaming）」的責任，無論是對社會輿論，對人牆，甚至也不一定要排除受害人（但必須是基於運動的需要，而且要非常謹慎）。
二是，MeToo運動，在進行「檢討（review，reflection，但絕不是blaming）」的時候，必須認真講求方法，並再三改進語言和表達方式，務必時時遵守「受害者的感受優先」的原則。
其中的第二項，是對整個MeToo運動的挑戰：不能以受害者可能不高興，做為放棄「檢討（review，reflection，但絕不是blaming）」的藉口；也不能以「檢討（review，reflection，但絕不是blaming）」為藉口，在「受害者感受優先」上打折扣。
讀者可能覺得，以上的說法似乎並沒有解決這個兩難，甚至更增加了第三難，那就是，到底如何真的做到？
在重複的修正中，找到合適的MeToo檢視路徑
其實，我們之中已經有人重新檢視（也就是review，檢討）之前發表過的文章（即《房思琪的國文課》），看看是否需要改寫，或如何修改，才能符合前述的兩項標準。
同時，我們也將「重新檢視」其它文章做為「磨練」，以便探索「如何做到」的可能性，並開啟「必須做到」的途境。
推展一個運動，就是要認真工作，不能只是說一些自嗨的話來滿足自我。我們的工作將發表在《人本教育札記》（2023年9月號），屆時，希望大家能在「人本札記網路版」上加入討論，給我們最直白的批評和指教。
讀者可能還有一個疑問：雖說很努力，但受害者情況不一，如果還是有人受到所謂「檢討」的傷害，誰來負責？ 答案是，誰做的檢討就誰負責；該負什麼責就負什麼責；最起碼的負責，就是撤文，道歉，別忘了，盧郁佳已經為我們做了很好的示範。
讀者或許還想追問：如果撤文了，那好不容易做出來的「檢討（review，reflection，但絕不是blaming）」，不就又沒了嗎？ 關於這一點，容許我們誠實地回答：那就是其他運動參與者的責任了，其他運動者不能只是旁觀，而是要用更能讓受害者接受的方式，繼續發揮（也包括檢討）那撤掉的檢討文。
不知讀者有沒有發現，您正在閱讀的此文，就正在做這個「不能旁觀」的事情，而且，一再修改，希望受害者較能接受。
舉例而言，前面有一段文字，原本是「受害者直到MeToo的時候，都無法掙脫父母從小的掌控，雖然敢於揭發加害者，但仍不敢面對父母在「人牆」中的角色」，您看到的時候，已經改為「⋯⋯都還像小時一樣，仍無法面對「人牆」的阻擋（梁當然不屬於此）」。
但前面另一段文字「人牆正是由一群『無助者』（更上一代人牆保護的產品）組成，只想息事寧人，不想公平正義，只有躲避的意識，沒有反抗的意志⋯⋯ 」，因為目的就在「檢討（review，reflection）」人牆，我們反覆斟酌，終於沒有改的較娓婉。
所以，我們也已做好道歉、撤文的準備，而把接下來討論「人牆」的任務，交給其他的運動者。
回到受害者身上
我們猜想，讀者還有最後一個問題：這樣做固然是為了MeToo的運動，但是，對於已經受害的人，能有什麼意義？ 經過仔細思索，我們會想，對於受害者，應該總有某種意義吧？
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