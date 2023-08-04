《如果內心是一個房間》：用「成長心態」看待你的房間，選擇能內心共鳴的人進來
我們想讓你知道的是
先請你想像一下：你的內心是一個房間，你的一生都在裡面度過，裡面都是人。房間無限大，而且你讓任何人進來以後，他就會永遠住在你的房間裡──根據神經學家研究，這樣的隱喻符合大腦真實情況的記憶與情感。不管房間裡的人是好是壞，永遠都會持續影響著你。那麼，你該考慮的是，該讓哪些人住進你的房間？又該怎麼選擇？
文：史都華・艾默里（Stewart Emery）、伊凡・米斯納（Ivan Misner）、道格・哈迪（Doug Hardy）
用「成長心態」看待你的房間
心理學家卡蘿．杜維克在她頗具影響力的著作《心態致勝：全新成功心理學》（Mindset: The New Psychology of Success）中提出了一項關鍵的發現，跟擁有定型心態」的人相比，有「成長心態」的人更能克服挫折。在杜維克的架構下，成長心態代表相信智力是能隨時間培養，而定型心態相信智力是天生註定。簡單的說，這些看法代表著一個人會將障礙和挫折視為需要克服的挑戰（成長心態），或者視為天生就有且缺乏的能力（定型心態）。
「房間」這個概念，就是以成長心態對待你可能認為永遠改變不了的人際關係。儘管現在看起來，你好像已經被你目前所認識的人以及隨之而來的包袱給綁住，但你今天就能夠決定，這些人和包袱對你成長及改變的空間有多少限制，更有意識的選擇你想要如何生活。
這裡，此時此刻就是最好的起點。開始運用「誰在你的房間裡」這股帶來轉變的力量，要從問句開始，而非衝動行事。藉由回顧你的日常生活是如何受到你房間裡面的人所影響，請你運用想像力稍微配合一下（可能配合不只一下），從你如何描述你的生活開始著手。
舉例來說，假設你的人生一團混亂，好像每天都遇到新的危機，你希望能有所改變。但混亂是因還是果呢？用別的比喻來說，混亂是疾病本身，還是症狀呢（疾病這個詞可能過於嚴重，但英文的疾病一詞起源於「離開舒適的狀態」，那就適用於我們要描述的這類情況）？
環顧你的房間四周，可能有些人帶著混亂的理由進門。你知道我們說的是什麼樣的人吧？什麼事情都要搞得很戲劇化，並樂此不疲的人。當你環顧房間，是否看到在牆壁上噴漆塗鴉的人呢？他們在尋找最佳的作畫位置時，是否別人只好擠到一旁呢？如果你在這種個性的人旁邊待太久，很有可能就會變成他們的一員。這樣混亂的生活，讓你活在一間擁擠的房間。人太多，東西太多，必須做的事太多，時間太少；所有的一切好像都是當務之急。
如果在你房間裡的人都離你稍微遠一點，往後退一點，他們就不能拿著他們的要緊事經常朝你這裡推擠，你便不會這麼常收到他們要求的注意力。就算他們永遠不會走，至少他們製造出來的混亂在有點距離的時候，比較不那麼嚇人。
你的人生是否充滿痛苦與憤怒，就算不是常態，但是偶爾會這樣？回想一個你曾經歷過的痛苦與憤怒的時刻。回想你經常浮現的回憶是有幫助的，把自己放入那段回憶當中，看看誰在你的房間裡？注意是否有令人不快、又怒氣沖沖的人存在？或者有好幾位這樣的人，甚至是一整群的人。
另一方面，想像你的生活充滿愛與良善。接著，回想一段過去的經驗，充滿人性光輝，一股正能量的暖流直直朝你湧來，房間充滿光亮。注意，此時這個房間裡有誰與你相伴。
這兩個例子，就是和諧或不和諧所導致的經驗。
選擇能與內心共鳴的人進來
物理上的共振，就是一個震動系統或外力驅使另一個系統以特定的頻率震動。想像一下，一個房間裡有兩架並排的鋼琴，當你在其中一架鋼琴上彈奏中央C的音，另一個人在另一架鋼琴踩延音踏板，它的中央C弦便在未撥弦的情況下開始震動。第二架鋼琴的弦透過空氣的自然頻率接收到音波，產生回應。這就是共振。
從這個原理去思考人心與精神，你就知道為什麼我們會說「與人產生共鳴」。他們的某些特質或行為使我們產生正面回應，而且我們經常是以同樣的特質回應。
相較之下，則是不和諧。幾乎所有人都心有戚戚焉的，就是指甲刮黑板發出尖銳、讓人厭惡的聲音。我們的耳朵和大腦傾向於討厭那個頻率（兩千到四千赫茲）。在情感上，我們如果發現一個人的行為與其所述的價值觀不一致，便感到不和諧。我們的大腦和情感都渴望和諧（另一個大多數人都經歷過的例子，就是被聲稱愛我們的人所做的行為傷害）。
我們人類就有如鋼琴的弦，有些人甚至還繃得很緊。和諧是種令人舒適的感受，但不和諧就不舒服了。當有人遭到挑釁，就產生不和諧。當你經歷這種時刻，可能會發現某些人或者某些情況使你發怒，而你想要避免。
你並不是被激怒，而是你情緒上的弦感應到別人情緒上的弦，產生了能量，可能非常密集。有時候這種感受良好（和諧），有時候則不然（不和諧）。
在此我們要說的重點是，你就像一個尚未完成的藝術品，有著許多條弦。誰在你的房間裡，與你情緒上、智力上、物理上、精神上共振的弦密切相關。你可能會在外在展現出這些共鳴，像是看到所愛之人，你喜形於色，開心的迎接對方。另一方面來說，如果你看到你不在乎或者不信任的人，會想避開他們，以避開內在不和諧的討厭感受。
用自我覺察力，做出有意識的選擇
有時候，我們沒有意識到引發行為的內在經驗，尤其是在我們突然發怒的時候，很可能非常突然就發生了。在我們意識到這種感覺是由什麼引起之前，就進到反應模式。對我們來說是無意識的，但對他人來說可能顯而易見，因此容易導致各種誤解、遺憾之事。培養自我覺察能帶來很大的幫助。你可能會更有技巧的辨識和諧與不和諧的內在經驗，有意識的選擇在某一個時刻中如何表現。
如果你花時間反思人生，你辨認出你跟房間裡所有人的關係主題是什麼，以及隨他們一起進來的所有義務，就能讓自己意識到，這些層面如何影響你以及日常生活。這個過程不是要找出罪魁禍首，這樣做沒有好處，注意到和諧與不和諧，能夠很快讓你知道你應該在哪裡花多一點時間，你應該如何管理你的房間。和諧與否能讓你找出你最真誠、與人產生共鳴的時刻，還有那些好像在忍受指甲刮黑板的不愉快時刻。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號