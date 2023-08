《如果內心是一個房間》：用「成長心態」看待你的房間，選擇能內心共鳴的人進來

文:史都華・艾默里(Stewart Emery)、伊凡・米斯納(Ivan Misner)、道格・哈迪(Doug Hardy)

用「成長心態」看待你的房間

心理學家卡蘿.杜維克在她頗具影響力的著作《心態致勝:全新成功心理學》(Mindset: The New Psychology of Success)中提出了一項關鍵的發現,跟擁有定型心態」的人相比,有「成長心態」的人更能克服挫折。在杜維克的架構下,成長心態代表相信智力是能隨時間培養,而定型心態相信智力是天生註定。簡單的說,這些看法代表著一個人會將障礙和挫折視為需要克服的挑戰(成長心態),或者視為天生就有且缺乏的能力(定型心態)。

「房間」這個概念,就是以成長心態對待你可能認為永遠改變不了的人際關係。儘管現在看起來,你好像已經被你目前所認識的人以及隨之而來的包袱給綁住,但你今天就能夠決定,這些人和包袱對你成長及改變的空間有多少限制,更有意識的選擇你想要如何生活。

這裡,此時此刻就是最好的起點。開始運用「誰在你的房間裡」這股帶來轉變的力量,要從問句開始,而非衝動行事。藉由回顧你的日常生活是如何受到你房間裡面的人所影響,請你運用想像力稍微配合一下(可能配合不只一下),從你如何描述你的生活開始著手。

舉例來說,假設你的人生一團混亂,好像每天都遇到新的危機,你希望能有所改變。但混亂是因還是果呢?用別的比喻來說,混亂是疾病本身,還是症狀呢(疾病這個詞可能過於嚴重,但英文的疾病一詞起源於「離開舒適的狀態」,那就適用於我們要描述的這類情況)?

環顧你的房間四周,可能有些人帶著混亂的理由進門。你知道我們說的是什麼樣的人吧?什麼事情都要搞得很戲劇化,並樂此不疲的人。當你環顧房間,是否看到在牆壁上噴漆塗鴉的人呢?他們在尋找最佳的作畫位置時,是否別人只好擠到一旁呢?如果你在這種個性的人旁邊待太久,很有可能就會變成他們的一員。這樣混亂的生活,讓你活在一間擁擠的房間。人太多,東西太多,必須做的事太多,時間太少;所有的一切好像都是當務之急。

如果在你房間裡的人都離你稍微遠一點,往後退一點,他們就不能拿著他們的要緊事經常朝你這裡推擠,你便不會這麼常收到他們要求的注意力。就算他們永遠不會走,至少他們製造出來的混亂在有點距離的時候,比較不那麼嚇人。

你的人生是否充滿痛苦與憤怒,就算不是常態,但是偶爾會這樣?回想一個你曾經歷過的痛苦與憤怒的時刻。回想你經常浮現的回憶是有幫助的,把自己放入那段回憶當中,看看誰在你的房間裡?注意是否有令人不快、又怒氣沖沖的人存在?或者有好幾位這樣的人,甚至是一整群的人。

另一方面,想像你的生活充滿愛與良善。接著,回想一段過去的經驗,充滿人性光輝,一股正能量的暖流直直朝你湧來,房間充滿光亮。注意,此時這個房間裡有誰與你相伴。

這兩個例子,就是和諧或不和諧所導致的經驗。

選擇能與內心共鳴的人進來

物理上的共振,就是一個震動系統或外力驅使另一個系統以特定的頻率震動。想像一下,一個房間裡有兩架並排的鋼琴,當你在其中一架鋼琴上彈奏中央C的音,另一個人在另一架鋼琴踩延音踏板,它的中央C弦便在未撥弦的情況下開始震動。第二架鋼琴的弦透過空氣的自然頻率接收到音波,產生回應。這就是共振。

從這個原理去思考人心與精神,你就知道為什麼我們會說「與人產生共鳴」。他們的某些特質或行為使我們產生正面回應,而且我們經常是以同樣的特質回應。

相較之下,則是不和諧。幾乎所有人都心有戚戚焉的,就是指甲刮黑板發出尖銳、讓人厭惡的聲音。我們的耳朵和大腦傾向於討厭那個頻率(兩千到四千赫茲)。在情感上,我們如果發現一個人的行為與其所述的價值觀不一致,便感到不和諧。我們的大腦和情感都渴望和諧(另一個大多數人都經歷過的例子,就是被聲稱愛我們的人所做的行為傷害)。

我們人類就有如鋼琴的弦,有些人甚至還繃得很緊。和諧是種令人舒適的感受,但不和諧就不舒服了。當有人遭到挑釁,就產生不和諧。當你經歷這種時刻,可能會發現某些人或者某些情況使你發怒,而你想要避免。

你並不是被激怒,而是你情緒上的弦感應到別人情緒上的弦,產生了能量,可能非常密集。有時候這種感受良好(和諧),有時候則不然(不和諧)。

在此我們要說的重點是,你就像一個尚未完成的藝術品,有著許多條弦。誰在你的房間裡,與你情緒上、智力上、物理上、精神上共振的弦密切相關。你可能會在外在展現出這些共鳴,像是看到所愛之人,你喜形於色,開心的迎接對方。另一方面來說,如果你看到你不在乎或者不信任的人,會想避開他們,以避開內在不和諧的討厭感受。

用自我覺察力,做出有意識的選擇

有時候,我們沒有意識到引發行為的內在經驗,尤其是在我們突然發怒的時候,很可能非常突然就發生了。在我們意識到這種感覺是由什麼引起之前,就進到反應模式。對我們來說是無意識的,但對他人來說可能顯而易見,因此容易導致各種誤解、遺憾之事。培養自我覺察能帶來很大的幫助。你可能會更有技巧的辨識和諧與不和諧的內在經驗,有意識的選擇在某一個時刻中如何表現。

如果你花時間反思人生,你辨認出你跟房間裡所有人的關係主題是什麼,以及隨他們一起進來的所有義務,就能讓自己意識到,這些層面如何影響你以及日常生活。這個過程不是要找出罪魁禍首,這樣做沒有好處,注意到和諧與不和諧,能夠很快讓你知道你應該在哪裡花多一點時間,你應該如何管理你的房間。和諧與否能讓你找出你最真誠、與人產生共鳴的時刻,還有那些好像在忍受指甲刮黑板的不愉快時刻。