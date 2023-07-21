【關鍵眼中盯】莊銘淵「硬蹭」陳紫渝引發撤銷立委提名聲浪，背後或有黨內派系角力

民進黨永和區立委提名至今多災多難，從最初以「民主大聯盟」為旗幟徵召前國民黨青年團執行長李正皓，結果因過往性平疑雲狼狽退選，之後更間接引燃民進黨內以至於全台的MeToo風潮。

由於永和一直是藍大於綠的選區，後來民進黨好不容易協調出在地的後勢里里長莊銘淵參選，但7月12日宣布至今才不過一個多禮拜，莊銘淵卻又發生了重大的失言。

莊銘淵硬蹭陳紫渝，連親綠粉專都要求撤銷提名

事件起因，是九合一選舉時紅極一時的永和區永福里里長陳紫渝，遭周刊拍到親密出入商旅，事後陳紫渝也承認了戀情。這原本只是花邊新聞的事件，在莊銘淵一篇發文之後，卻上升成似乎要動搖民進黨本的危機。

周刊報導曝光後，競選永和立委的莊銘淵發出一則「最美里長 vs 特優里長」的圖文，除了引述周刊報導，並稱看完新聞感觸很深，提到自己有「特優里長」獎狀，里長任內貢獻良多，還強調「同時保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞」、「希望下次有機會能跟紫渝同仁約時間見面聊天，做經驗分享、相信教學相長，讓永和的民眾能生活更加美好」。

貼文一出，莊銘淵即受到各方批評，原本提名該區的李正皓就留言表示「里長要拚聲量不是這樣拚的」，許多網友也批評他「硬蹭」。即便莊銘淵見風向不對刪文，也止不住黨內的罵聲，包括林楚茵、賴品妤、林靜儀等女性立委都進行譴責，民進黨立院黨團幹事長劉世芳甚至表示「是否更換人選，就交給選對會，如果認為情節重大就會處理」。

除了黨內批評，更耐人尋味的是眾親綠粉專的反應，相較於同樣茲事體大、層級更高、影響民進黨形象至深的「Kolas vs 陳瑩」爭議，溫朗東、鬼才阿水、史書華等人這兩天卻將炮火圍繞在莊銘淵身上，甚至明指要求黨中央撤銷提名。

除了倡議性平意識，批評發言背後或有更多派系角力

表面上看，莊銘淵真的是在最糟糕的時間做了錯誤的發言。在716遊行之後，民進黨正傾全黨之力將活動現場的男女比例失衡，與柯文哲過往缺乏性平意識的發言打成一包批判，許多綠營支持者也大呼民進黨是「更多女性支持的政黨」（因為「更多年輕人支持的政黨」已經被民眾黨給奪去）。

在這個關鍵時刻，民進黨剛提出的候選人發表這類針對女性私生活批評的言論，道歉時「只是經驗分享、畢竟我比較資深」又充滿男性說教意味，好死不死又發生在一個具全國知名度，而且中間選民特別會關心的里長陳紫渝身上，出現「在黨中央要求下鞠躬道歉」的處置確實並不意外。

但更進一步看，回顧李正皓退選後永和區的民進黨內提名歷程，最初被點名的人選除了莊銘淵，還有民進黨發言人張志豪、前議員羅文崇，其中羅文崇參選意願不高，外傳最終是總統府秘書長林佳龍出手，推薦莊銘淵出戰。

雖然民進黨推出的參選人在藍大於綠的永和幾乎必敗，但別忘記只要能獲提名參選，同陣營的系統就能獲得利益。

張志豪在2022年初已經公開宣布，轉入已故三立電視董事長林崑海創立的湧言會（海派）運作，看到許多三立政論節目常客在這次事件跑在最前面要求撤回提名，再想想如果莊銘淵退選，誰是理所當然的接替者，就覺得這些反應除了倡議性平意識，背後或許有更多派系角力。

Photo Credit: 中央社 民進黨發言人張志豪（右）

回顧去年九合一選戰之時，網路上還有許多將陳紫渝抹為韓粉或紅統滲透的論述，事過境遷卻好像又成為了權力鬥爭的槓桿支點而備受寵愛，實在耐人尋味。但話說回來，要不是莊銘淵失言在先，後續的浪也無從發作，這也讓本屆立委選戰賴清德提名策略的問題再添一例。

提了兩個人，最初要吃泛藍選票，之後放棄空戰想鞏固基本盤，搞到最後可能連綠營自己的支持者都投不下去，最新的報導指出賴清德與莊銘淵拍定裝照的行程已經臨時喊卡，如果民進黨在永和提出第三個人選，不知道局勢又會要如何演變。

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核稿編輯：翁世航