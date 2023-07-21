【關鍵眼中盯】莊銘淵「硬蹭」陳紫渝引發撤銷立委提名聲浪，背後或有黨內派系角力
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相較於層級更高、影響民進黨形象至深的「Kolas vs 陳瑩」爭議，黨內立委與溫朗東等輩這兩天卻將炮火圍繞在莊銘淵「硬蹭」陳紫渝的爭議上，甚至明指要求黨中央撤銷提名。回顧民進黨在永和區多災多難的提名歷程，以及若發生二度退選可能接上的人是誰，就會發現這些批評發言背後，或許還存在著派系角力。
民進黨永和區立委提名至今多災多難，從最初以「民主大聯盟」為旗幟徵召前國民黨青年團執行長李正皓，結果因過往性平疑雲狼狽退選，之後更間接引燃民進黨內以至於全台的MeToo風潮。
由於永和一直是藍大於綠的選區，後來民進黨好不容易協調出在地的後勢里里長莊銘淵參選，但7月12日宣布至今才不過一個多禮拜，莊銘淵卻又發生了重大的失言。
莊銘淵硬蹭陳紫渝，連親綠粉專都要求撤銷提名
事件起因，是九合一選舉時紅極一時的永和區永福里里長陳紫渝，遭周刊拍到親密出入商旅，事後陳紫渝也承認了戀情。這原本只是花邊新聞的事件，在莊銘淵一篇發文之後，卻上升成似乎要動搖民進黨本的危機。
周刊報導曝光後，競選永和立委的莊銘淵發出一則「最美里長 vs 特優里長」的圖文，除了引述周刊報導，並稱看完新聞感觸很深，提到自己有「特優里長」獎狀，里長任內貢獻良多，還強調「同時保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞」、「希望下次有機會能跟紫渝同仁約時間見面聊天，做經驗分享、相信教學相長，讓永和的民眾能生活更加美好」。
貼文一出，莊銘淵即受到各方批評，原本提名該區的李正皓就留言表示「里長要拚聲量不是這樣拚的」，許多網友也批評他「硬蹭」。即便莊銘淵見風向不對刪文，也止不住黨內的罵聲，包括林楚茵、賴品妤、林靜儀等女性立委都進行譴責，民進黨立院黨團幹事長劉世芳甚至表示「是否更換人選，就交給選對會，如果認為情節重大就會處理」。
除了黨內批評，更耐人尋味的是眾親綠粉專的反應，相較於同樣茲事體大、層級更高、影響民進黨形象至深的「Kolas vs 陳瑩」爭議，溫朗東、鬼才阿水、史書華等人這兩天卻將炮火圍繞在莊銘淵身上，甚至明指要求黨中央撤銷提名。
除了倡議性平意識，批評發言背後或有更多派系角力
表面上看，莊銘淵真的是在最糟糕的時間做了錯誤的發言。在716遊行之後，民進黨正傾全黨之力將活動現場的男女比例失衡，與柯文哲過往缺乏性平意識的發言打成一包批判，許多綠營支持者也大呼民進黨是「更多女性支持的政黨」（因為「更多年輕人支持的政黨」已經被民眾黨給奪去）。
在這個關鍵時刻，民進黨剛提出的候選人發表這類針對女性私生活批評的言論，道歉時「只是經驗分享、畢竟我比較資深」又充滿男性說教意味，好死不死又發生在一個具全國知名度，而且中間選民特別會關心的里長陳紫渝身上，出現「在黨中央要求下鞠躬道歉」的處置確實並不意外。
但更進一步看，回顧李正皓退選後永和區的民進黨內提名歷程，最初被點名的人選除了莊銘淵，還有民進黨發言人張志豪、前議員羅文崇，其中羅文崇參選意願不高，外傳最終是總統府秘書長林佳龍出手，推薦莊銘淵出戰。
雖然民進黨推出的參選人在藍大於綠的永和幾乎必敗，但別忘記只要能獲提名參選，同陣營的系統就能獲得利益。
張志豪在2022年初已經公開宣布，轉入已故三立電視董事長林崑海創立的湧言會（海派）運作，看到許多三立政論節目常客在這次事件跑在最前面要求撤回提名，再想想如果莊銘淵退選，誰是理所當然的接替者，就覺得這些反應除了倡議性平意識，背後或許有更多派系角力。
回顧去年九合一選戰之時，網路上還有許多將陳紫渝抹為韓粉或紅統滲透的論述，事過境遷卻好像又成為了權力鬥爭的槓桿支點而備受寵愛，實在耐人尋味。但話說回來，要不是莊銘淵失言在先，後續的浪也無從發作，這也讓本屆立委選戰賴清德提名策略的問題再添一例。
提了兩個人，最初要吃泛藍選票，之後放棄空戰想鞏固基本盤，搞到最後可能連綠營自己的支持者都投不下去，最新的報導指出賴清德與莊銘淵拍定裝照的行程已經臨時喊卡，如果民進黨在永和提出第三個人選，不知道局勢又會要如何演變。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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