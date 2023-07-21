出國旅遊潮正夯！胖橘喵竟「溜進」桃園國際機場？!

隨著疫情趨緩、暑假到來，全球的出國旅遊潮正夯！根據桃園國際機場公司統計，七月的首週平均單日旅運量高達12萬人次，桃園國際機場在睽違三年後迎來了滿滿的爆發性旅遊人潮。來自臺灣的驕傲-智崴集團，為全球主題遊樂園及大型休閒娛樂中心之新媒體體感遊樂設施之頂尖供應商之一，看準疫後首波出國旅遊商機，攜手秋雨創新子公司-廣豐國際媒體，以一隻來自多重宇宙的褐色短毛胖橘喵，悄悄現身桃園國際機場，不僅給足旅客驚喜，更吸引來往人潮紛紛駐足觀賞及拍照。

來自多重宇宙的胖橘喵，竟悄悄溜進桃園國際機場

這隻在桃園國際機場神秘現身的胖橘喵，原來主人就是智崴集團其在基隆即將推出 「Aniverse Keelung元宇宙實境體驗館」的重量級嘉賓 ，來自多重宇宙的褐色短毛貓，終於完成了多年的星球歷險後穿越時空抵達地球，即將在今年暑假於全台最大裸視 3D 弧形巨幕現身，現身前，好奇心極重的牠，以可愛又俏皮的姿態，來到當下地球人出沒頻繁的國際機場，一窺地球人的旅遊習性。現在只要在桃園國際機場一航廈出境通關後，就可以捕捉到胖橘喵的身影。

全台最大裸視3D弧形LED螢幕 構築基隆城市新風景

近期全球各大城市掀起裸視3D熱潮，從韓國首爾COEX購物中心、日本東京新宿東口到美國的紐約時代廣場，皆成為各大城市爭相打造的全新地景。智崴集團受到胖橘喵的委託，預計於在基隆國門廣場旁、Aniverse Keelung的屋頂上，打造全台最大的裸視3D弧形LED螢幕，為胖橘喵抵達地球所搭建的盛大舞台，現場將透過特殊彎曲的LED面板，讓地球人不需配戴VR或AR裝置，即可裸眼直接欣賞活潑生動的立體動畫展演，逼真置身於現實無法存在的虛擬情境中。未來遊客到欣賞基隆海港美景時，轉個身也可體驗到不同凡響沉浸式饗宴。相關資訊歡迎追蹤 Aniverse Keelung臉書粉絲專頁。(官網：aniverse.com.tw)