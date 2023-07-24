MeToo受害者為何當下不求助，時隔多年才說出？五個讓人難以啟齒的困難點
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MeToo運動至今，開始有出現另一派的聲音，指責十幾年前的事件卻在現在才說出，是不是有所圖？又或者認為被害者與加害者之間有複雜的情感關係，並不是完美的被害者等等。這些言論其實是輕忽了被害者在遭受性暴力的創傷，以及對外求助的多重困難。《多多益善》整理出受害者求助的5大困難，以及作為重要他人的我們，可以怎麼從旁協助。
1992年，義大利羅馬一名18歲少女遭駕訓班教練載往郊區性侵。最高法院卻認為少女當時穿著緊身牛仔褲，加害者沒辦法強行將褲子脫下、性侵過程必定需要當事人配合。最終推翻先前判決，裁定整件事為雙方合意，被告無罪釋放。
義大利舉國嘩然，許多人憤而穿著牛仔褲走上街頭，抗議司法判決檢討受害者、助長強暴文化；民眾聲援少女，媒體、議員抨擊法官；商家更販售「反性侵牛仔褲」，諷刺牛仔褲成為性侵的藉口。
不過，義大利法官們很吃驚，不理解群眾的憤怒。他們指出，少女在被性侵後不去報警、不找人求助，卻說自己因為害怕被報復而返回駕訓班把課上完，「不合邏輯」。最高法院一名女性法官說：「義大利法院長期由年長男性把持，思考脫離現實。」
他們不理解性暴力的樣態不只在於性侵本身，還包括受害者在受創當下與之後，對暴力、恐嚇、威脅甚至權勢的驚懼與無力。
在輿論沸騰下，美國加州首先有NGO響應，發起將每年4月的最後一個星期三訂為國際丹寧日，強調被性侵和衣著無關，拒絕塑造完美受害者。最終擴散成為全球運動，後來更迫使義大利修法，將性侵改為刑事重罪。
其實，少女在事後沒有立即求助，是性暴力中常見的反應。
在國際調查中，有超過八成的性暴力受害者不曾報警；今年3月，臺灣現代婦女基金會也調查發現，有九成的性暴力受害者在事發後不敢報警，有四成從未對外求助。
錯過了求助機會、陷入沉默或被迫噤聲的受害者，常面臨嚴重的混亂與自責。對於身心、社交、工作、生活的影響巨大，常導致失眠或自傷，或對外界恐懼、引發焦慮或憂鬱等。
他們甚至可能因為隱忍而再次遭到施暴，加害者也會逃過究責；就連警察、律師等理應協助受害者的專業人士，也常質疑事發後沒有立即報警，是否代表一定程度的自願？
為什麼倖存者不求助？為什麼開口說出經歷這麼難？
求助的困難
困難1：自責和羞恥
許多人在性暴力發生後，會持續很長一段時間無法理解「究竟發生了什麼事？」甚至無法意識到那就是性侵。
「我本來假設我跟加害者是好朋友，然後怎麼突然間好像被怎麼樣了。我沒有辦法形容那個感覺，也沒有覺得那是性侵，好像……只是一個意外？」
「因為那個（身體）很痛的時段已經過了，我就想假裝沒有這件事。但是之後這些（性侵）事還是繼續發生，可是我好像已經找不到一個理由可以脫離。」
自責的情緒，常包括對自己當下和事後的反應不諒解、不理解、不接受，也包括對自己不夠盡力、沒有阻止事件繼續感到愧疚。
「如果自己沒有從頭反抗到底，還算是性暴力嗎？如果自己原本有一點喜歡對方，還算是性暴力嗎？這一切只是普通的一夜情嗎？」
「我有很深的罪惡感，覺得如果早一點求助，或許她就不會發生這些（跟我一樣被性侵）。我覺得自己好像共犯，害到下一個人，沒有保護到她。」
羞恥的感受，和個人狀態有關。但更多時候，一個人對自己的受害經歷「感到丟臉」，也是大眾輿論和文化共構出來的。「整個社會氛圍都是這樣嘛，要求你別讓自己陷入某種容易受害的情境（例如不應該穿太露），為什麼不是要求每個人不要去傷害別人？」
「我常常覺得很難過，那些自責、羞恥、別人的眼光⋯⋯為什麼要承受一切的，都是倖存者？」
困難2：一開口就受挫
當受害者試著開口時，身邊人的反應常是發聲能否繼續的關鍵。
受害者通常會先從一些相關的話題開始試探，例如新聞事件，或「我朋友發生的事」。過程中只要感受到一點點皺眉或批評，就容易放棄、岔開話題。久而久之，便不再開口。
「我有在臉書上公開一些自己（被性侵）的經歷。後來我爸說，妳不用想要讓全世界都知道。他覺得過去只存在我的腦袋裡，不要去想它不要提起它，就不會存在了。」
「開口之後，如果對方沒有接住我，我能不能承受？那我又能不能承受自己還要去接住對方的不能承受？」
「跟男友講了之後，吵了好幾次。妳預期對方會接住妳，但是很難。他可能沒有預料到整件事有多嚴重，而且他沒有經歷過，也沒有承接過一個因此情緒起伏嚴重而敏感的人。」
有時，挫敗感也來自於本應協助受害者的警察、社工、律師等專業人員，因為不了解遭受性暴力之後混亂的心理狀態，他們會質疑受害者的態度或說法前後不一。
「律師說，妳說不要後，也沒有去驗傷什麼的？過那麼久才去諮商啊？我給他看訊息對話，接下來他說，對方性侵妳，妳還繼續跟他同一組做報告喔？」
「警察跟檢察官都會問，事發當下妳有反抗嗎？有抓人家的皮膚嗎？妳有踢人家下體嗎？他們想像我在當下抓他踢他很簡單。可是對我來說，這種反抗只會激怒對方。」
「當然我可以跟他們解釋這些，可是我在筆錄當下沒辦法認清自己的想法，沒辦法釐清事情。」
有時，開口之後的挫折也在於，朋友們總急著指教、給意見，試圖解決「眼前的」這個難題，而不是傾聽對方的感受。
「大家都習慣聽到問題，就要解決它。當一個和你親密的人告訴你，我被性侵了，你會急著問他一連串的事：你有報警嗎？怎麼發生的？你要去驗傷嗎？」
「我覺得這些都太快了，那都是之後的事，但受害者常常連現在究竟發生了什麼都還沒搞清楚。他說出來，只是覺得你會懂他，或希望你會懂，不一定是需要有人幫他解決什麼。
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