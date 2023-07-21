李小龍逝世五十周年，李小龍會除了在「大南天梯」舉辦《李小龍。光輝50》馬富強作品致敬展，更與李小龍母校聖芳濟書院合作搞紀念活動。學校有限度開放文物館，公眾可看到一些珍貴圖片，以及李小龍讀書時代的成績單等文物。

尋龍蹤，捨香港取泰國小鎮

李小龍會的會長W，幾個月前遠赴泰國一個叫白倉（或譯做北沖）的小鎮——離曼谷近郊兩小時車程，拜訪李小龍半世紀前首部動作大片《唐山大兄》的主要場景——製冰工場，又參觀當年劇組下塌之酒店，從當年接待員口中探聽李小龍軼事。

W在「文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk」YouTube頻道中透露，他們正與酒店方面商討合作，望能重現李小龍在當地留下的足跡，打造電影文化的展覽場所。事實上，除了李小龍，同樣在香港發跡的老夫子亦老早把基地搬到台灣，10年前全球巡迴展的首站，便揀選了台北松山文創園區。

李小龍在香港長大，自幼拍戲，若說要保育這位功夫巨星的文化遺產，還有地方比香港更適合、更有條件嗎？是，星光大道有李小龍像，但雕像這東西，如蠟像館，任何地方都可倒模複製，沒有獨一無二的價值可言。論矜貴，如何及得上九龍塘金巴倫道41號的李小龍故居「棲鶴小築」？可惜，這幢在一百年後仍有人提起的建築物，已於2019年拆卸，比珍寶海鮮舫更早消失。李小龍會去年曾搞展覽，以VR技術把巨星故居在元宇宙內重現，只是聊勝於無的心理補償。

市建局說一套做一套

當聯合國把新加坡小販文化列做文化遺產，香港各大地主、領展和市建局就不遺餘力，長年累月拆毁具特色的社區、老／小店，以及富歷史價值的文物建築/設，使整個城市失去本土特色和地道的吸引力——可笑是領展居然面皮厚到發聲明，表示無意以連鎖商戶取代小店。棲鶴小築的結局，在香港多不勝數。惟破壞有很多種，不一定要拆卸。僅保留軀殼，像市建局618上海街項目，有形無實兼品味惡俗，所有本土特色的設置和符號的運用，只供顧客打卡之用，為的是增加商場人流，向繳付高昂租金的商戶交代，與保育重視有機體生成的本意相違。與灣仔的藍屋一比，就清楚看到市建局只想搞一個掛著「保育」牌頭的商場，用來沽名釣譽。

與領展的面皮一樣厚，市建局高層說自己重視保育。巿建局非執行董事李浩然數月前在《明報》撰文，聲稱「城市建築保育 不必追求原汁原味」，質疑將舊建築「博物館化」的保育方式，雖保存其「生命力」和保育價值，惟「未能對社會帶來更大裨益」。「保育」與「發展」不是零和遊戲——這講法沒太多人反對。像李小龍會那樣搞紀念館，不見得適合所有保育項目，亦非保育的必要條件——畢竟，李小龍乃香港劃時代的電影巨星，在全球影迷心目中具有超凡地位，與他相關的物品和空間配置，別具魅力及觀賞價值，不能在其他環境下仿古複製。保育這種有生命、有歷史、有強大氣牆的人和物事，越原汁原味，越有意義和號召力。龍迷不辭勞苦，相隔五十載，仍願長途跋涉，到窮鄉僻壤做保育的開荒牛，正因為只此一家。

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只不過，連李小龍故居這種級數的建築，在香港的地產遊戲中都慘變犧牲品，論往績只會把賺蝕放第一位、待薄居民、跟大地產商拍住上的市建局，有高層出來煞有介事的說「修復舊建築和提升設施，賦予它新的功能，以轉化成可持續發展的城市資源」，如何叫人相信他們不是滿肚發財大計的密圈？事實上，李浩然並沒有界定清楚「裨益」，只援引一堆公約／憲章條文，不見有從市建局過往備受批評的個案中吸取教訓。

李氏曾擔任港大建築學院副教授，理應很明白，不搞清楚保育理念如何落實到具體項目中，不搞清楚權衡輕重及做取捨的準則，不搞清楚以哪些人的福祉為依歸，最後只會讓市建局有無限詮釋的空間。正如李氏指，「從『保育硬件』邁向以『活化再用』作主導」，但所謂「活化」，會否像「活化工廈」那樣趕走原來租客（當中很多是藝術及文化工作者），再改頭換面成酒店或其他地產生意？所謂「提升設施，賦予它新的功能，以轉化成可持續發展的城市資源」，又會否幫地產界打開方便之門，炮製更多像舊灣仔街市那樣不倫不類的所謂保育項目？

最先要變革的是巿建局自己

六年前，「納米樓」大行其道，市建局行政總監韋志成認為住宅單位面積愈趨細小乃大趨勢，建議日後重建項目加入所謂善用單位空間的共用設施。作為有公權力的機構，面對歪風，並非設法在能力範圍內撥亂反正，帶領潮流打造宜居城市；反而是以大趨勢做擋箭牌，合理化興建更多的納米樓，在畸形樓巿中賺到盡。事實上，巿建局的核心價值向來是賺大錢再分紅，韋志成每次出來差不多都是講錢和地積比。至於受重建影響的居民、小商戶滿不滿意，特別是長者，會否因為被迫遷而飽受不必要的精神及財政壓力，甚至因而折壽？為何過去重建引起那麼多人的不滿，是釘子戶獅子開大口抑或市建局食水太深，太無情？市建局有否找有公信力的第三方機構做過相關研究，再開誠布公？

近年樓市逆轉，市建局的賺錢法門失靈，2022/23年度錄得35億元淨虧損。該年度市建局推出招標3個住宅項目，回標收入均不似預期；觀塘市中心項目，更因投標價不理想而收回。面對逆境，市建局向財政司長提出調高借款上限的建議，由60億大增至250億元，並放風指「同區7年樓齡」收購價政策對當局財政造成極大負擔，要求修改。但正如本土研究社成員陳劍青所言，「同區7年樓齡」政策是市建局對市民的承諾，市區重建的理念是改善舊區居民的生活。現在市建局的金錢遊戲無法延續，不正是檢討過去所作所為的時機嗎？為何不首先提倡高層減薪或更改薪酬結構，改變牟利主導的重建方向，增加誘因，使得更重視非量化的社區價值，卻將矛頭指向受重建影響的巿民？