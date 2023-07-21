美佛羅里達歷史新課綱：教學生「黑人從奴隸制中獲益」、「非裔在歷史中的暴行」

綜合《CNN》、《NBC News》與《POLITICO》的報導，美國佛羅里達州教育委員會（Board of Education）於7月19日，通過了1套教授黑人歷史的課程大綱。新訂定的課程內容，要求州內所有公立學校，在教授與黑人相關的美國歷史時，需要提到「黑人在奴隸制中的獲利」，以及「黑人在歷史中的暴行」。新的歷史課綱遭致不少批評，被認為是欲參與2024美國總統大選的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），所推行的「反覺醒」（Anti-woke）運動的一環。

新的歷史課綱由13名教育工作者與學者制定，並於19日，在奧蘭多（Orlando）的委員會議中，一致通過定案。佛州所有的公立學校，從幼稚園到高中，在教授非裔美國人歷史時，都得依循這份新的教學綱領。

新課綱教什麼？

新的非裔美國人歷史教學課綱中，最為爭議的部分是要求學校教授「被奴隸制壓迫的黑人，如何在被奴役的過程中，習得一技之長，而這些能力對他們未來人生發展的幫助」。根據佛州教育部，課程要求學校教導學生，被奴役的非裔民眾，在過程中學會了務農、繪畫、木工、裁縫、家務與鑄鐵等技能。

《POLITICO》指出，這項教學內容被批評為「修飾並美化」奴隸制所造成的影響。

另一具爭議的授課內容，則是要求學校在教授歷史上白人對黑人的屠殺事件時，也一併提到非裔民眾在事件中所犯下的暴行。像是1906年的亞特蘭大種族騷亂（Atlanta Race Riot）、1919年的華盛頓種族騷亂（Washington, D.C. Race Riot）、1920年的奧科伊大屠殺（Ocoee Massacre）、1921年的土爾沙大屠殺（Tulsa race massacre），以及發生在1923年的羅斯伍德大屠殺（Rosewood Massacre）。

上述都是白人對非裔民眾的迫害與屠殺事件，而新的歷史教學課綱中，指示佛州個公立學校，需要在教授以上事件時，也一併提到非裔民眾在這些事件中，所犯下的暴行。且這樣的「非裔民眾也有錯」的歷史事件論述方式，並不只局限於上述的事件。

正反方意見

制定課綱的佛州教育委員會成員表示，該課程涉及美國歷史上「最黑暗」的部分，並融合了非裔美國人歷史中好的、壞的與醜陋的部分。委員會主任蘭弗蘭科尼（Alex Lanfranconi）在聲明中表示，新的課綱將近一步鞏固佛羅里達州，在教育領域的主導地位，因為他們為非裔美國人的歷史教育，提供了「真實且準確」的標準。

反對新歷史課綱的佛羅里達教育協會（The Florida Education Association）則表示，對於從1994年開始教授黑人歷史的佛州來說，新課綱無疑是「倒退了一大步」。並質疑如果佛州的學生無法對過去的事件、對「自己來自哪裡」有完整且真實的理解，學生在無法理解過去、定義現況的情形下，該如何替未來做準備？

協會主席斯帕（Andrew Spar）也在聲明中表示，應該要治癒國家的裂痕，而不是加深種族間的分歧。「狄尚特政府正在製造好人間的對立、欺騙學生，而這是為了達到他所設定的政治議程，並提升個人政治聲望。」

停止覺醒法案

《TIMES》指出，佛州州長迪尚特於去（2022）年4月，簽署了《停止覺醒法案》（Stop-WOKE Act），目的在規範學校與企業，在論述與處理種族及性別相關議題時的方式。

《停止覺醒法案》禁止工作場所與學校，教導個人「人們因種族、性別而享有特權，或是受到壓迫」，也不得提到「某一種族、性別的成員，因為過去的歷史行為，而需要承擔責任，或是感到內疚」。這些持批判性種族理論的論述，若出現在工作場合以及學校，都是違反《停止覺醒法案》的。雖然《停止覺醒法案》已經被法院給凍結，但本次新的歷史教學課綱，仍舊被視為迪尚特「停止覺醒」政策的一環。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範