《外資這樣買半導體股》：三星電子在次世代製程有可能彎道超車台積電嗎？
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文：宋明燮（송명섭）
採用GAA的三星電子戰略
目前在生產設備規模、市占率、投資規模、這一代製程工藝的集成度、利潤率等方面都遠遠落後於台積電的三星電子，有什麼方法可以開創性的縮小競爭力差距呢？當然是在次世代製程中，以高收益率和低價格提供比台積電性能更好的代工服務。因為只有這樣，目前依賴台積電的眾多顧客才會轉移到三星電子來下單，三星電子才能透過提高市占率及利潤來進行更多的投資。
那麼在2023年或2024年正式量產的三家公司的次世代製程中，集成度的差異呢？三星電子開始向部分顧客提供第一代3奈米服務，因此從三星電子的立場來看，3奈米不是新一代，而是這一代，但3奈米產品的顧客是中國虛擬貨幣挖礦機晶片設計公司，數量非常少。而且2023年三星電子的主力製程仍是5奈米和4奈米，而非3奈米。因此對於次世代製程工藝的比較，推定判斷台積電和三星電子為3奈米，Intel為7奈米是較為合適的。
單元高度為三星電子3奈米192nm、Intel 7奈米156nm、台積電3奈米120nm（參考表3）。在新一代製程中，三星電子的單元高度最大，台積電最小。因此每平方毫米的電晶體集成度，三星電子3奈米1.8億顆，Intel 7奈米2.12億顆，台積電3奈米3.17億顆，台積電最高，三星電子低於Intel。
換言之，在次世代製程的集成度層面來說，台積電比Intel領先49%，比三星電子領先79%，三星電子比Intel低15%的意思。在次世代製程中，與這一代製程相比，Intel將實現最高的100%集成度成長率，台積電將實現71%的成長率，相反的三星電子的集成度成長率將停留在35%。這意味著次世代三星電子和台積電之間的生產性及利潤率差距將進一步擴大。因此從集成度和利潤率來看，在次世代製程工藝中，也很難期待縮小雙方彼此間的差距。
但是三星電子的3奈米製程工藝與競爭公司的次世代製程相比，為什麼集成度增加率如此低呢？那樣的話，三星電子的3奈米會是即使開發也毫無希望的製程工藝嗎？可是值得注意的是，這裡三星電子新一代製程工藝的結構是GAA，與台積電和Intel 的FinFET不同。首先了解金氧半場效電晶體（MOSFET）的結構和原理，之後再了解FinFET和GAA結構有什麼不同。
MOSFET僅在特定條件能發揮通電開關的作用，由源極（Source），閘極（Gate），汲極（Drain），基板本體（body）所組成（參考圖37）。當對閘極施加電壓時，就會形成通道，源極和汲極之間通過該通道流通電流。
在傳統平面式（Planar）結構的MOSFET中，源極和汲極之間的通道（Channel）以及控制的閘極，僅允許通道和閘極在一個平面接觸。過去由於MOSFET元件的尺寸較大，所以僅從閘極的一面就可以充分控制（參考圖38）。
但隨著集成度的提高和MOSFET尺寸的縮小，源極和閘極的距離越來越近，氧化層（Oxide）的厚度也變得越來越薄。因此導致在關閉狀態下，漏電狀況卻增加，並且連在電流不應該流動之際，也發生漏電的情況。
為了彌補這一缺陷而推出的結構是3DFinFET，將通道以3D方式向上提升，將閘和通道接觸部分設置為三面，改善了閘的控制力。鰭（fin）這個名稱是因為把場效電晶體的閘極做成立體的，好像一片魚鰭一樣凸起來，形狀與魚鰭相似而得名。
但近年來，隨著精細工藝進化到3奈米以下，電晶體尺寸逐漸變小，FinFET也演變到漏電無法充分控制的階段。因此正在從三面接合的FinFET轉變為四面都與閘極接合的GAA結構。
三星電子在2019年開發出了獨創的GAA技術，該技術不是單面直徑為1奈米左右的奈米線形態通道，而是堆積多張像紙一樣薄而長的納米片（Nano Sheet）優化功耗以及效能表現，然後將其命名為多橋通道場效電晶體MBC FET™（Multi Bridge Channel FET）。
據三星電子透露，3奈米MBC FET™製程與5奈米FinFET製程相比，除面積可以減少16%左右之外，預計可以節省約45%的耗電量，和約23%的性能改善效果。
現在可以理解三星電子的戰略了。與FinFET相比，GAA結構複雜許多，因此在相同的精細製程時，單元高度必然大於FinFET。並且三星電子GAA 3奈米單位高度和集成度比仍然使用FinFET的台積電的3奈米和Intel的 7奈米處於劣勢。也就是說，三星電子GAA 3奈米產品的成本，很有可能比競爭企業的次世代製程工藝高。
但採用GAA具有明顯的優勢，高成本和高集成度的同時，取而代之的是漏電少、電壓低的情況下，速度變快、耗電量降低。因此如果三星電子甘願承受利潤率的下降，向對性能敏感的高階顧客提供與競爭公司相似的代工服務費，那麼三星電子的市占率有充分的可能會增加。
三星電子於2022年6月開始生產第一代3奈米GAA製程工藝，並計畫從2024年開始量產應用範圍更廣的第二代3奈米GAA製程。另一方面，台積電有望將現有的FinFET結構保留到3奈米，並從2奈米投入GAA結構。在GAA製程中，沉積操作難度提升，增加了矽鍺（SiGe）的選擇性蝕刻工藝等技術難度。因此三星電子在3奈米領域領先全球成功完成GAA製程，應該會得到極高評價。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL