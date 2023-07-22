2023/07/22,
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印度曼尼普爾2名婦女慘遭裸身遊街，莫迪怒批：這是任何文明國家的恥辱

印度曼尼普爾2名婦女慘遭裸身遊街，莫迪怒批：這是任何文明國家的恥辱
Photo Credit: GettyImages

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社群網站上流傳的一段影片顯示，兩名婦女據稱遭到輪奸後赤身裸體遊街示眾。這段影片在印度遭到了大規模譴責。與此同時，事發地區曼尼普爾邦的種族暴力仍在繼續。

文：德國之聲中文網（路透社、美聯社）

印度最高法院和總理莫迪（Narendra Modi）週四（7月20日）譴責了東北部曼尼普爾邦（Manipur）兩名婦女慘遭襲擊的事件。與此同時，事發地區曼尼普爾邦的種族暴力仍在繼續。

莫迪在議會會議前表示：「任何民間社會都應該為此感到羞恥。」莫迪說：「犯罪分子不會被放過。發生在曼尼普爾的女兒們身上的事情永遠不會得到原諒。」他敦促各邦政府領導人確保婦女的安全，並表示這一事件是「任何文明國家的恥辱」。他補充說：「我的內心充滿了痛苦和憤怒。」

在他發表這番言論之前，歐洲議會敦促他保護印度的少數民族，並對曼尼普爾的暴力事件採取行動。印度最高法院也要求中央和地方政府立即採取措施打擊暴力行為

「我們對昨天流傳的影片深感不安。我們對此深表關切。現在是政府採取措施的時候了。」新德里電視台報導稱，印度首席大法官錢德拉楚德（DY Chandrachud）說：「這是不可接受的。」他還要求各國政府向法院通報情況：「我們認為，法院必須瞭解政府採取的措施，以便對此類暴力行為的實施者進行起訴。媒體所描述的情況和出現的影片表明存在嚴重違反憲法的行為。」這位首席大法官說。

警方實施了首輪逮捕

社群網站上出現了幾段影片，顯示兩名庫奇部落的婦女據稱被一群暴徒拖到田野裡輪奸，並被赤身裸體地遊街示眾。

曼尼普爾邦首席部長辛格（Biren Singh）在推特上說，影片曝光後，曼尼普爾警方於20日上午實施了首輪逮捕，但沒有說明逮捕了多少人。

「目前正在進行徹底調查，我們將確保對所有肇事者採取嚴厲行動，包括考慮判處死刑的可能性。」辛格說，「讓我們知道，我們的社會絕對容不下這種令人發指的行為。」

曼尼普爾的種族暴力仍在繼續

近兩個月來，曼尼普爾邦，尤其是其首府英帕爾，一直處於混亂之中，因為佔多數的邁特族（Meitei）和佔少數的庫奇族（Kuki）之間的暴力衝突持續不斷。在邁特族要求被承認「在冊部落」之後，雙方爆發了致命衝突。根據印度憲法，「在冊部落」身份可以帶來經濟利益、政治權力以及政府工作和教育方面的配額。

庫奇部落則要求首席部長辭職。在隨後發生的暴力事件中，數以百計的房屋、商店、教堂和其他建築被憤怒的暴徒燒毀，數千人無家可歸。自5月以來，已有100多人在衝突中喪生。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：印度：高法和莫迪譴責曼尼普爾暴力事件

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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