印度曼尼普爾2名婦女慘遭裸身遊街，莫迪怒批：這是任何文明國家的恥辱
我們想讓你知道的是
社群網站上流傳的一段影片顯示，兩名婦女據稱遭到輪奸後赤身裸體遊街示眾。這段影片在印度遭到了大規模譴責。與此同時，事發地區曼尼普爾邦的種族暴力仍在繼續。
文：德國之聲中文網（路透社、美聯社）
印度最高法院和總理莫迪（Narendra Modi）週四（7月20日）譴責了東北部曼尼普爾邦（Manipur）兩名婦女慘遭襲擊的事件。與此同時，事發地區曼尼普爾邦的種族暴力仍在繼續。
莫迪在議會會議前表示：「任何民間社會都應該為此感到羞恥。」莫迪說：「犯罪分子不會被放過。發生在曼尼普爾的女兒們身上的事情永遠不會得到原諒。」他敦促各邦政府領導人確保婦女的安全，並表示這一事件是「任何文明國家的恥辱」。他補充說：「我的內心充滿了痛苦和憤怒。」
在他發表這番言論之前，歐洲議會敦促他保護印度的少數民族，並對曼尼普爾的暴力事件採取行動。印度最高法院也要求中央和地方政府立即採取措施打擊暴力行為。
「我們對昨天流傳的影片深感不安。我們對此深表關切。現在是政府採取措施的時候了。」新德里電視台報導稱，印度首席大法官錢德拉楚德（DY Chandrachud）說：「這是不可接受的。」他還要求各國政府向法院通報情況：「我們認為，法院必須瞭解政府採取的措施，以便對此類暴力行為的實施者進行起訴。媒體所描述的情況和出現的影片表明存在嚴重違反憲法的行為。」這位首席大法官說。
警方實施了首輪逮捕
社群網站上出現了幾段影片，顯示兩名庫奇部落的婦女據稱被一群暴徒拖到田野裡輪奸，並被赤身裸體地遊街示眾。
曼尼普爾邦首席部長辛格（Biren Singh）在推特上說，影片曝光後，曼尼普爾警方於20日上午實施了首輪逮捕，但沒有說明逮捕了多少人。
「目前正在進行徹底調查，我們將確保對所有肇事者採取嚴厲行動，包括考慮判處死刑的可能性。」辛格說，「讓我們知道，我們的社會絕對容不下這種令人發指的行為。」
曼尼普爾的種族暴力仍在繼續
近兩個月來，曼尼普爾邦，尤其是其首府英帕爾，一直處於混亂之中，因為佔多數的邁特族（Meitei）和佔少數的庫奇族（Kuki）之間的暴力衝突持續不斷。在邁特族要求被承認「在冊部落」之後，雙方爆發了致命衝突。根據印度憲法，「在冊部落」身份可以帶來經濟利益、政治權力以及政府工作和教育方面的配額。
庫奇部落則要求首席部長辭職。在隨後發生的暴力事件中，數以百計的房屋、商店、教堂和其他建築被憤怒的暴徒燒毀，數千人無家可歸。自5月以來，已有100多人在衝突中喪生。
©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：印度：高法和莫迪譴責曼尼普爾暴力事件
延伸閱讀
- 研究：極端高溫加劇南亞女性受暴力威脅，印度成為家暴重災區
- 聯合國報告：消滅童婚需花300年，每年有1200萬名女孩成為「兒童新娘」
- 印度僅10％女性符合就業條件，父權社會成兌現人口紅利一大阻礙
- 印度15歲少年遭高種姓教師痛毆致死，掌權者無視仇恨犯罪、加重社會分歧
- 印度女子跨年夜遭酒駕車輛撞擊拖行13公里，警方反應慢半拍引眾怒
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
Tags：
讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。