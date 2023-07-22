《奧本海默》劇情時間軸解析，出現哪些重要科學家與關鍵的歷史背景？

文：科學棋談

看電影《奧本海默》前，來預習一下片中的科學家及歷史脈絡。

簡單說，這次諾蘭的《奧本海默》並不燒腦，可是資訊量龐大。不但出現很多科學家與歷史事件，又是以倒敘與順序交叉進行，不熟悉的觀眾大概很難立即掌握整個來龍去脈。為了幫助讀者在看這部片時能進入狀況，我就以奧本海默為主軸，盡量不劇透地依時間順序，簡單介紹片中比較關鍵的科學家及其背景。

1924年，奧本海默到英國劍橋大學留學

當時最先進的物理研究都在歐洲，「核子物理之父」拉塞福在劍橋大學主持的卡文迪許實驗室更是聚集了青年才俊。不過奧本海默未能獲得拉塞福指導。

這一年海森堡也到丹麥哥本哈根大學跟波耳學習。波耳於1913年用量子理論修正了拉塞福的原子模型，指出電子只能在特定的一些公轉軌道上，除非吸收或輻射足夠的能量，才會躍遷到另一個軌道。波耳的原子模型成功符合許多光譜實驗，因而獲頒1922年的諾貝爾物理獎。

1926年，奧本海默轉往德國哥根廷大學

奧本海默在這裡結識了年紀相差不多的海森堡、費米與泰勒，後二人之後都加入曼哈頓計畫。隔年奧本海默取得博士學位，海森堡則發表「不確定性原理」，指出粒子的位置與動量不可能同時獲知，打破古典物理的認知，而於1932年獲頒諾貝爾物理獎。

奧本海默返美短暫一年後，於1928年到荷蘭任教，就是在這裡有了「奧比」（Oppie）的暱稱。他造訪德國萊比錫大學時結識同樣來自美國的物理學家拉比，成為他一輩子情義相挺的好友。拉比後來因為核磁共振的技術獲頒1944年的諾貝爾物理獎。

1929年，奧本海默到加州大學柏克萊分校任教

奧本海默和比他早一年來的實驗物理學家勞倫斯很快成為知交。兩年之後，勞倫斯發明迴旋加速器，以前所未有的能量撞擊粒子，開啟了人造放射性元素的研究，因而獲頒1939年的諾貝爾物理獎。

從1929年到1933年，美國陷入經濟大蕭條，很多人失去工作。同情勞工的奧本海默因此支持工會與共產主義。

Photo Credit: 環球影業

1939年，奧本海默從新聞得知德國發現核分裂

這件事得從費米講起。他於1934年用慢中子轟擊各種元素，得到具有放射性的同位素，甚至發現比鈾重的超鈾元素，而於1938年獲得諾貝爾物理獎。孰料德國科學家重做費米的實驗，卻發現他根本搞錯了，鈾原子核吸收中子後並沒有變成超鈾元素，而是分裂成兩個較輕的原子核，並再釋出2~3個中子，而減少的質量依E=MC2公式換算後恰好就是產生的能量。

這消息是波耳於1月初來美國參加研討會時透露的，剛移居美國的匈牙利物理學家西拉德得知後立刻覺得大事不妙。他幾年前就想過核反應若產生兩個以上的中子，可以引發連鎖反應，產生巨大的能量，倘若德國用來發展原子彈，後果將不堪設想。於是他一方面找費米進行實驗確認，一方面擬了封信請愛因斯坦一起背書，促請羅斯福總統展開核連鎖反應的研究。

9月，德國入侵波蘭，開啟了第二次世界大戰。10月羅斯福簽署成立「鈾諮詢委員會」，著手評估多少鈾才能產生連鎖反應。結果花了將近兩年的時間，才確認原子彈可以小到掛在轟炸機上，羅斯福終於在1941年10月批准原子彈研發計畫。兩個月後日本偷襲珍珠港，美國正式參戰。

Photo Credit: 環球影業

1942年到1945年，奧本海默領軍開發原子彈

從1942年到1945年，奧本海默領軍開發原子彈並成功完成試爆的故事就請直接觀看電影。有件事電影裡沒特別交代，那就是羅斯福於1945年4月病逝，才由副總統杜魯門接任總統。杜魯門希望在7月17日舉行的波茲坦會議前確認手上有什麼籌碼，才要求核子試爆要在會議前完成。

1947年，奧本海默應史特勞斯之邀，擔任普林斯頓高等研究院院長

普林斯頓高等研究院是由幾位猶太商人出資於1930年設立，並不隸屬於普林斯頓大學，只是成立之初借用數學系的辦公室。獲邀進駐的科學家可以專心思考，無須教學也不用發表論文。

第一批進駐的六位科學家包括了愛因斯坦、哥德爾、馮紐曼。電影中特別拍攝愛因斯坦與哥德爾一起散步的場景，因為愛因斯坦曾說自己的工作沒啥意思，進研究室就只為了有榮幸同哥德爾一起散步回家。

除了擔任高等研究院院長，奧本海默也在1947這一年成立的美國原子能委員會（AEC）中，擔任總顧問委員會主席。

1954年，奧本海默接受聽證會調查

前一年史特勞斯被艾森豪總統任命為新一任AEC主席後，突然在12月通知奧本海默，說他遭人檢舉危及國家安全，建議他辭去總顧問委員會主席。奧本海默不願蒙受不白之冤，寧可接受聽證會調查，電影便是從這裡開始以奧本海默的角度回顧……。

電影另一條敘事支線則是以黑白畫面呈現史特勞斯的視角，從他1958年中結束AEC主席任期後，接受艾森豪任命為商務部長，也要面對參議院聽證會，開始回顧與奧本海默的交集。

最後兩人接受聽證調查的結果雖然已是史實，這裡就不透露，留待讀者隨著劇情推展去體會奧本海默的情感糾結、良心掙扎、起伏人生以及最終命運囉。

Photo Credit: 環球影業

本文經科學棋談授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航