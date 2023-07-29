張維中《日本小鎮時光》：廣島的小京都「竹原老街」，與瀨戶內海可愛到爆棚的「兔子島」

文：張維中

竹原老街

廣島的小京都

竹原在江戶時代後期，是一座以生產鹽和酒而繁盛的都市。那時候因為當地的商業興隆，故住在此地的人不乏富豪商家。例如NHK的熱門晨間劇《阿政與愛莉》（マッサン）的竹鶴酒造，正是位於竹原老街內。豪商齊聚，最直接的影響，除了創造了許多知名日本酒老舖品牌以外，更重要的便是建設了不少氣派的日式傳統建築，留存迄今，成為日本文化的重要資產。

竹原老街保存區在市區內，距離竹原車站徒步只需十五分即可抵達。這一區的日式老屋，都是從江戶時代就被存留下來的老建築，占地廣大，歷經三百五十多年後仍保存完好，令人震撼。

若說曾著迷於京都祇園一帶的日式風情町家老屋，那麼得告訴你，請絕對必須來一趟竹原。竹原老街的規模，遠比祇園保存下來的屋舍多了好幾倍。2000年竹原老街獲得日本國土交通省選為「都市景觀一百選」，被暱稱為廣島的小京都，或安藝的小京都。

最難得可貴的是，如今老街中大多數聚集的都是民宅，商業色彩極淡。所以請別抱著來逛商店街的預想來這裡。因為在這裡，你最大的收穫就是漫步在江戶建築圍起來的街衢中，感受老時光裡滋生新生活的日常感。

INFO：竹原老街（竹原町並み保存地区）

ADD：廣島縣竹原市本町３丁目

Photo Credit: 原點出版

竹鶴酒造

日本威士忌之父與吟釀酒之父的故郷

竹原老街中最出名的據點當屬以「小笹屋」屋號聞名的竹鶴酒造。NHK晨間劇《阿政與愛莉》的主人翁，被人尊稱為「日本威士忌之父」的竹鶴政孝就是在這裡出生的。這裡雖然不開放入場見習，但光是在屋外拍照，便已能感覺到壯闊的時代氣氛，在不遠處的「竹原歷史民俗資料館」旁的小公園內，如今矗立著竹鶴政孝和其妻子愛莉的銅像，把歲月定格在了美好的一頁。

Photo Credit: 原點出版

說到竹鶴酒造，就不得不再提到另外一位為日本酒帶來重大影響的廣島人，三浦仙三郎。一八九七年，出身於東廣島市安藝津町的三浦仙三郎，發明了用軟水來釀酒的「三浦式釀造法」，為日本酒的發展奠定下基礎，被尊稱為「吟釀酒之父」。這項技術也影響到竹鶴酒造的釀酒。如今在安藝津町的「榊山八幡神社」境內，矗立有三浦仙三郎的銅像，也是日本酒老饕們的朝聖熱點。

Photo Credit: 原點出版

「舊笠井邸」與「高台普明閣」攝影取景最佳地點

回到竹原老街，實在抵達竹鶴酒造以前，在保存區的入口處，會先遇見一棟值得駐足，名為「舊笠井邸」的建築。這裡是過去經營鹽田的人家在明治五年建築的樓房。從室外的屋簷瓦片，到室內的屋頂梁柱，在在可見氣派又不失纖細的設計。此處開放入場，從二樓的圍欄邊，可眺望綿延的老街，是攝影取景的熱門景點。每逢四月底，舊笠井邸會舉辦「御雛様」的人偶裝飾展，偶爾也會舉辦演奏會等活動。

Photo Credit: 原點出版

西方寺的普明閣與地藏尊，亦是老街中不容錯過的景點。前者攀完陡長的階梯，或許已覺得氣喘吁吁，可只要再努力一下，登上號稱模擬京都清水寺建築技法的高台普明閣，就可換得鳥瞰到整個竹原美景的代價。後者則號稱是只要能將沉甸甸的地藏王抱起來，那麼默許的心願就能有求必應。一個擁抱換一個願望，原來，神明也會有愛討溫暖的撒嬌。

踏進竹原老街保存區，恍若瞬間穿越時光隧道，回到江戶年代。百年來的老建築，沒有經過改建，原封不動，安安穩穩的保存在這裡。那些建築一幢幢佇立著，彷彿替沉默的時光更迭，人生的潮起潮落，做出輪迴的見證。

Photo Credit: 原點出版

大久野島：瀨戶內海可愛到爆棚的兔子島

近來竹原最受媒體關注的，就是這座在瀨戶內海上暱稱為「兔子島」的大久野島了。大久野島上號稱豢養了數百隻的兔子，全是野生放牧，自由自在的在整座島上跳來跳去。

這肯定是我這輩子，直到目前為止，第一次看到這麼多兔子聚集的場面。兔子是島上的主人，所以完全沒在怕人，成群結隊的氣勢相當驚人。只要一蹲下來，兔子們就以為你帶來食物了，全部一轟而上包圍過來，就算再沒有人緣的人，也會發現原來至少自己很有兔子緣，對生命又會充滿了希望吧（笑）。

Photo Credit: 原點出版

若想買紀念品，除了大久野島上唯一的一間飯店內有賣以外，就沒有其他任何店家了。但個人覺得飯店內的紀念品誠意不太夠，所以想買兔子的紀念品，就請到忠海港碼頭售船票旁的商家。商家內附設小咖啡座，平日午後遊客少，坐在這裡迎著陽光海風小憩一番，感覺很不錯，販售的霜淇淋也受到不少人的歡迎。

Photo Credit: 原點出版

如何往返兔子島

從「忠海港」搭渡輪，約十五分鐘左右即可抵達大久野島，要提醒的是，請特別留意往返忠海港和兔子島之間的渡輪時間。忠海港最早一班船是早上八點半，最後一班是下午三點半，從大久野島回來的渡輪，最後一班二至十月是下午五點半，十一至一月是下午四點多。詳細時間可能有變動，從忠海港出發前請詳加確認。

Photo Credit: 原點出版

書籍介紹

本文摘錄自《日本小鎮時光：從尾道出發，繞行日本最愛的山城、海濱、小鎮（暢銷增訂版）》，原點出版

作者：張維中

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

張維中帶路，看見日本最深處：

「這本書就是給想要『版本再升級』的日本旅人，而我，提供下載！」

新增——

那須鹽原 奈良美智美術館小鎮之旅

體驗日本的原風景：川場温泉悠湯里庵

離不開了，日本！

身邊的朋友總是會問我：「為什麼台灣人對日本總是玩不膩？」

去過那些地方，這裡就會是你最離不開的日本！

去過尾道，這裡就成為你最愛的廣島

從黑磯小鎮出發，探訪奈良美智美術館

下京區，遇見不經意的隱藏京都

堺市，充滿昭和味的緩慢大阪市

搭乘路面電車，快閃富山市

和坂本龍馬一起山林健行

群馬秘湯，日本溫泉控里程碑！

可愛到爆棚的瀨戶內海兔子島

推開日本另一道門

從尾道出發，繞行日本最愛的山城、海濱、小鎮

身邊的朋友總是會問我：「為什麼台灣人對日本總是玩不膩？」

許多年來，身邊的日本同事與朋友總是會問我：「為什麼台灣人那麼愛來日本？難道都玩不膩嗎？」