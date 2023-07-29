張維中《日本小鎮時光》：廣島的小京都「竹原老街」，與瀨戶內海可愛到爆棚的「兔子島」
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日本之所以擁有源源不絕的魅力，正是除了主角般的大城市以外，還有更多配角似的小城市存在著。主流之外的地方，更貼近風土民情，讓人看見真實的日常生活。小鎮風情多半是靜謐的，是慢節奏的，於是你沿著時光的軌跡緩步，一邊享受遠離塵囂的自由自在，一邊體會未曾感受過的日本另一面。
文：張維中
竹原老街
廣島的小京都
竹原在江戶時代後期，是一座以生產鹽和酒而繁盛的都市。那時候因為當地的商業興隆，故住在此地的人不乏富豪商家。例如NHK的熱門晨間劇《阿政與愛莉》（マッサン）的竹鶴酒造，正是位於竹原老街內。豪商齊聚，最直接的影響，除了創造了許多知名日本酒老舖品牌以外，更重要的便是建設了不少氣派的日式傳統建築，留存迄今，成為日本文化的重要資產。
竹原老街保存區在市區內，距離竹原車站徒步只需十五分即可抵達。這一區的日式老屋，都是從江戶時代就被存留下來的老建築，占地廣大，歷經三百五十多年後仍保存完好，令人震撼。
若說曾著迷於京都祇園一帶的日式風情町家老屋，那麼得告訴你，請絕對必須來一趟竹原。竹原老街的規模，遠比祇園保存下來的屋舍多了好幾倍。2000年竹原老街獲得日本國土交通省選為「都市景觀一百選」，被暱稱為廣島的小京都，或安藝的小京都。
最難得可貴的是，如今老街中大多數聚集的都是民宅，商業色彩極淡。所以請別抱著來逛商店街的預想來這裡。因為在這裡，你最大的收穫就是漫步在江戶建築圍起來的街衢中，感受老時光裡滋生新生活的日常感。
- INFO：竹原老街（竹原町並み保存地区）
- ADD：廣島縣竹原市本町３丁目
竹鶴酒造
日本威士忌之父與吟釀酒之父的故郷
竹原老街中最出名的據點當屬以「小笹屋」屋號聞名的竹鶴酒造。NHK晨間劇《阿政與愛莉》的主人翁，被人尊稱為「日本威士忌之父」的竹鶴政孝就是在這裡出生的。這裡雖然不開放入場見習，但光是在屋外拍照，便已能感覺到壯闊的時代氣氛，在不遠處的「竹原歷史民俗資料館」旁的小公園內，如今矗立著竹鶴政孝和其妻子愛莉的銅像，把歲月定格在了美好的一頁。
說到竹鶴酒造，就不得不再提到另外一位為日本酒帶來重大影響的廣島人，三浦仙三郎。一八九七年，出身於東廣島市安藝津町的三浦仙三郎，發明了用軟水來釀酒的「三浦式釀造法」，為日本酒的發展奠定下基礎，被尊稱為「吟釀酒之父」。這項技術也影響到竹鶴酒造的釀酒。如今在安藝津町的「榊山八幡神社」境內，矗立有三浦仙三郎的銅像，也是日本酒老饕們的朝聖熱點。
「舊笠井邸」與「高台普明閣」攝影取景最佳地點
回到竹原老街，實在抵達竹鶴酒造以前，在保存區的入口處，會先遇見一棟值得駐足，名為「舊笠井邸」的建築。這裡是過去經營鹽田的人家在明治五年建築的樓房。從室外的屋簷瓦片，到室內的屋頂梁柱，在在可見氣派又不失纖細的設計。此處開放入場，從二樓的圍欄邊，可眺望綿延的老街，是攝影取景的熱門景點。每逢四月底，舊笠井邸會舉辦「御雛様」的人偶裝飾展，偶爾也會舉辦演奏會等活動。
西方寺的普明閣與地藏尊，亦是老街中不容錯過的景點。前者攀完陡長的階梯，或許已覺得氣喘吁吁，可只要再努力一下，登上號稱模擬京都清水寺建築技法的高台普明閣，就可換得鳥瞰到整個竹原美景的代價。後者則號稱是只要能將沉甸甸的地藏王抱起來，那麼默許的心願就能有求必應。一個擁抱換一個願望，原來，神明也會有愛討溫暖的撒嬌。
踏進竹原老街保存區，恍若瞬間穿越時光隧道，回到江戶年代。百年來的老建築，沒有經過改建，原封不動，安安穩穩的保存在這裡。那些建築一幢幢佇立著，彷彿替沉默的時光更迭，人生的潮起潮落，做出輪迴的見證。
大久野島：瀨戶內海可愛到爆棚的兔子島
近來竹原最受媒體關注的，就是這座在瀨戶內海上暱稱為「兔子島」的大久野島了。大久野島上號稱豢養了數百隻的兔子，全是野生放牧，自由自在的在整座島上跳來跳去。
這肯定是我這輩子，直到目前為止，第一次看到這麼多兔子聚集的場面。兔子是島上的主人，所以完全沒在怕人，成群結隊的氣勢相當驚人。只要一蹲下來，兔子們就以為你帶來食物了，全部一轟而上包圍過來，就算再沒有人緣的人，也會發現原來至少自己很有兔子緣，對生命又會充滿了希望吧（笑）。
若想買紀念品，除了大久野島上唯一的一間飯店內有賣以外，就沒有其他任何店家了。但個人覺得飯店內的紀念品誠意不太夠，所以想買兔子的紀念品，就請到忠海港碼頭售船票旁的商家。商家內附設小咖啡座，平日午後遊客少，坐在這裡迎著陽光海風小憩一番，感覺很不錯，販售的霜淇淋也受到不少人的歡迎。
如何往返兔子島
從「忠海港」搭渡輪，約十五分鐘左右即可抵達大久野島，要提醒的是，請特別留意往返忠海港和兔子島之間的渡輪時間。忠海港最早一班船是早上八點半，最後一班是下午三點半，從大久野島回來的渡輪，最後一班二至十月是下午五點半，十一至一月是下午四點多。詳細時間可能有變動，從忠海港出發前請詳加確認。
書籍介紹
本文摘錄自《日本小鎮時光：從尾道出發，繞行日本最愛的山城、海濱、小鎮（暢銷增訂版）》，原點出版
作者：張維中
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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