2023/07/29,
生活

張維中《日本小鎮時光》：廣島的小京都「竹原老街」，與瀨戶內海可愛到爆棚的「兔子島」

張維中《日本小鎮時光》：廣島的小京都「竹原老街」，與瀨戶內海可愛到爆棚的「兔子島」
Photo Credit: 原點出版

我們想讓你知道的是

日本之所以擁有源源不絕的魅力，正是除了主角般的大城市以外，還有更多配角似的小城市存在著。主流之外的地方，更貼近風土民情，讓人看見真實的日常生活。小鎮風情多半是靜謐的，是慢節奏的，於是你沿著時光的軌跡緩步，一邊享受遠離塵囂的自由自在，一邊體會未曾感受過的日本另一面。

文：張維中

竹原老街
廣島的小京都

竹原在江戶時代後期，是一座以生產鹽和酒而繁盛的都市。那時候因為當地的商業興隆，故住在此地的人不乏富豪商家。例如NHK的熱門晨間劇《阿政與愛莉》（マッサン）的竹鶴酒造，正是位於竹原老街內。豪商齊聚，最直接的影響，除了創造了許多知名日本酒老舖品牌以外，更重要的便是建設了不少氣派的日式傳統建築，留存迄今，成為日本文化的重要資產。

竹原老街保存區在市區內，距離竹原車站徒步只需十五分即可抵達。這一區的日式老屋，都是從江戶時代就被存留下來的老建築，占地廣大，歷經三百五十多年後仍保存完好，令人震撼。

若說曾著迷於京都祇園一帶的日式風情町家老屋，那麼得告訴你，請絕對必須來一趟竹原。竹原老街的規模，遠比祇園保存下來的屋舍多了好幾倍。2000年竹原老街獲得日本國土交通省選為「都市景觀一百選」，被暱稱為廣島的小京都，或安藝的小京都。

最難得可貴的是，如今老街中大多數聚集的都是民宅，商業色彩極淡。所以請別抱著來逛商店街的預想來這裡。因為在這裡，你最大的收穫就是漫步在江戶建築圍起來的街衢中，感受老時光裡滋生新生活的日常感。

  • INFO：竹原老街（竹原町並み保存地区）
  • ADD：廣島縣竹原市本町３丁目
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Photo Credit: 原點出版

竹鶴酒造
日本威士忌之父與吟釀酒之父的故郷

竹原老街中最出名的據點當屬以「小笹屋」屋號聞名的竹鶴酒造。NHK晨間劇《阿政與愛莉》的主人翁，被人尊稱為「日本威士忌之父」的竹鶴政孝就是在這裡出生的。這裡雖然不開放入場見習，但光是在屋外拍照，便已能感覺到壯闊的時代氣氛，在不遠處的「竹原歷史民俗資料館」旁的小公園內，如今矗立著竹鶴政孝和其妻子愛莉的銅像，把歲月定格在了美好的一頁。

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Photo Credit: 原點出版

說到竹鶴酒造，就不得不再提到另外一位為日本酒帶來重大影響的廣島人，三浦仙三郎。一八九七年，出身於東廣島市安藝津町的三浦仙三郎，發明了用軟水來釀酒的「三浦式釀造法」，為日本酒的發展奠定下基礎，被尊稱為「吟釀酒之父」。這項技術也影響到竹鶴酒造的釀酒。如今在安藝津町的「榊山八幡神社」境內，矗立有三浦仙三郎的銅像，也是日本酒老饕們的朝聖熱點。

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Photo Credit: 原點出版

「舊笠井邸」與「高台普明閣」攝影取景最佳地點

回到竹原老街，實在抵達竹鶴酒造以前，在保存區的入口處，會先遇見一棟值得駐足，名為「舊笠井邸」的建築。這裡是過去經營鹽田的人家在明治五年建築的樓房。從室外的屋簷瓦片，到室內的屋頂梁柱，在在可見氣派又不失纖細的設計。此處開放入場，從二樓的圍欄邊，可眺望綿延的老街，是攝影取景的熱門景點。每逢四月底，舊笠井邸會舉辦「御雛様」的人偶裝飾展，偶爾也會舉辦演奏會等活動。

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Photo Credit: 原點出版

西方寺的普明閣與地藏尊，亦是老街中不容錯過的景點。前者攀完陡長的階梯，或許已覺得氣喘吁吁，可只要再努力一下，登上號稱模擬京都清水寺建築技法的高台普明閣，就可換得鳥瞰到整個竹原美景的代價。後者則號稱是只要能將沉甸甸的地藏王抱起來，那麼默許的心願就能有求必應。一個擁抱換一個願望，原來，神明也會有愛討溫暖的撒嬌。

踏進竹原老街保存區，恍若瞬間穿越時光隧道，回到江戶年代。百年來的老建築，沒有經過改建，原封不動，安安穩穩的保存在這裡。那些建築一幢幢佇立著，彷彿替沉默的時光更迭，人生的潮起潮落，做出輪迴的見證。

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Photo Credit: 原點出版

大久野島：瀨戶內海可愛到爆棚的兔子島

近來竹原最受媒體關注的，就是這座在瀨戶內海上暱稱為「兔子島」的大久野島了。大久野島上號稱豢養了數百隻的兔子，全是野生放牧，自由自在的在整座島上跳來跳去。

這肯定是我這輩子，直到目前為止，第一次看到這麼多兔子聚集的場面。兔子是島上的主人，所以完全沒在怕人，成群結隊的氣勢相當驚人。只要一蹲下來，兔子們就以為你帶來食物了，全部一轟而上包圍過來，就算再沒有人緣的人，也會發現原來至少自己很有兔子緣，對生命又會充滿了希望吧（笑）。

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Photo Credit: 原點出版

若想買紀念品，除了大久野島上唯一的一間飯店內有賣以外，就沒有其他任何店家了。但個人覺得飯店內的紀念品誠意不太夠，所以想買兔子的紀念品，就請到忠海港碼頭售船票旁的商家。商家內附設小咖啡座，平日午後遊客少，坐在這裡迎著陽光海風小憩一番，感覺很不錯，販售的霜淇淋也受到不少人的歡迎。

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Photo Credit: 原點出版

如何往返兔子島

從「忠海港」搭渡輪，約十五分鐘左右即可抵達大久野島，要提醒的是，請特別留意往返忠海港和兔子島之間的渡輪時間。忠海港最早一班船是早上八點半，最後一班是下午三點半，從大久野島回來的渡輪，最後一班二至十月是下午五點半，十一至一月是下午四點多。詳細時間可能有變動，從忠海港出發前請詳加確認。

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Photo Credit: 原點出版

書籍介紹

本文摘錄自《日本小鎮時光：從尾道出發，繞行日本最愛的山城、海濱、小鎮（暢銷增訂版）》，原點出版

作者：張維中

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