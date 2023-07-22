從大聯盟記者轉投身漸凍症公益活動，洋基隊公開表揚Sarah Langs等漸凍人患者

文：運動視界編輯

Sarah Langs一直深受Lou Gehrig那場著名的告別演講所影響。

美國時間1939年7月4日、在原本的老洋基體育場舉行的「Lou Gehrig紀念日」中，這位名人堂一壘手在得知自己被診斷出患有ALS（肌萎縮性脊髓側索硬化症、又稱漸凍人症）後不久，就對布朗克斯的觀眾發表了演講，提前結束了他17年的職業生涯，「鐵馬」的連續出賽2130場的紀錄也戛然而止。

「球迷們，在過去的兩個星期裡，你們都聽到了一些壞消息。」他說道：「然而，今天我覺得自己是這個世界上最幸運的人。」美國時間2023年7月4日是洋基隊第14屆HOPE週的第二天，也是Gehrig留名青史的演講84周年紀念日，這些充滿力量的的字句再次進到了人們的視線中。

Langs是MLB.com的作者和數據專家，並在2021年被診斷出患有漸凍人症。

她在這場對陣金鶯隊的賽前出現在了洋基體育場的大屏幕上，解釋了「他（Gehrig）那一絲的幸運」如何指引她走上了一條去鼓勵身邊的人、以及任何願意傾聽她的人的道路，「要對人充滿感激」。

Langs在一月份時就做了最好的示範，當時她在第98屆年度BBWAA獎晚宴上獲得了「Casey Stengel最佳榜樣獎」，在領獎時的演說中她分享了自己的觀點，並在之後引發了廣大的迴響，「有很多人沒有面臨像我這樣的困境，但他們同樣被人愛戴和欣賞。」

她說道，「我想確保人們認知到這點，且我試圖將這視為我的使命。」然後開始播放起了Gehrig的錄像，他重複了最經典的前兩句話。當畫面逐漸變黑後，畫面跳回了現代。

On the anniversary of Lou Gehrig’s “Luckiest Man” speech, Sarah Langs spoke to the media to help raise awareness for ALS research.



While she was on the podium, Gerrit Cole surprised her by inviting her parents to throw out the first pitch on Tuesday.



(via @YESNetwork) pic.twitter.com/JOSSKlSrf4 — ESPN (@espn) July 4, 2023

一群洋基隊球員包含Gerrit Cole、Aaron Judge、Anthony Rizzo、Nestor Cortes和Jose Trevino以及總教練Aaron Boone出現在畫面中接著演說，Langs和Her ALS Story的六位女性成員同樣也發表了一段談話。

這是一個由在35歲之前被診斷出該疾病的女性組成的團體，挑戰了ALS只影響老年男性的觀點。

作為洋基隊的HOPE週受邀者，正是Langs要求他們也表揚其他人的。因此，在開幕儀式上，所有成員都站在本壘板後方，幾位洋基球員從球員休息室走出來，向她們送上鮮花，而她們則看著自己在球場上的影片。

「（這是）非常有力量的一件事。我的意思是，我來過這裡很多次，但從來沒有在這種有這麼多正在對抗這種疾病的人一起的情況下，」Langs說道。「我們在演講84周年紀念日來到這裡這真的非常有影響力，我真的非常感激。」

Langs在業內已經建立起了自己的聲望，她是棒球界最頂尖的數據專家之一，但自從她在2022年10月公開自己的疾病後，她承擔起了讓更多人關注這項和棒球息息相關疾病的重責大任，這疾病也被稱為「Lou Gehrig症」。

在五月份她30歲的生日上，Langs發起了＃FistBumps4ALS挑戰，該活動已經籌集了超過7萬5000美金用於支持漸凍人症。

在6月2日舉行的第三屆Lou Gehrig日上，大聯盟也舉辦了一場拍賣會，其中包括來自所有30支球隊的簽名實戰球棒，以支持Healey＆AMG Center用於漸凍人症的治療上，而這些球員都是由Langs親自挑選。

棒球圈內對此也有相當正向的反饋，包含她的好朋友、同時也是MLB.com作家的Mandy Bell的10萬5000美元、GoFundMe、RotoWear的「棒球是最好的」T恤等都支持著這個漸凍人計畫。

「能引發如此大的迴響都是因為她。」Boone在記者會上說道，Langs也與她一起出席，他說：「她對這項運動有著獨特的天賦，但更重要的是，當我還在ESPN與她共事時，就能很明顯的感受到她對這項運動充滿著愛與熱情。

我知道如果我馬上需要什麼資料，Sarah會立即給我答案，我知道這資料會是對的，我可以放心地使用。」

對Langs來說，這是一個很特別的位置，她開玩笑地說：「我還是不習慣處坐在這一側。我曾經坐在那些座位上（記者席）看著Boonie（Aaron Boone），並試圖在報導洋基的比賽時不要笑出來，因為我太了解他了。」

在星期二早上，那些前排座位取而代之的被六位來自Her ALS Story的女性和她們的家人和照顧者坐滿。這只是他們作為特別嘉賓一整天的活動中的一部分，洋基邀請他們參觀紀念公園（Monument Park）並參觀了洋基博物館。

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他們看到了位於展示中心中央的Gehrig的銘牌，他的銘牌、與搭檔Babe Ruth和名人堂總教練Miller Huggins並列這裡最早的三個銘牌之一。他們還看到Gehrig的4號球衣掛在牆上；1939年的7月4日它成為了大聯盟歷史上首個退役號碼。

他們還有機會與Gehrig使用過的球具互動，包含1930年代作為球帽的毡帽和36.75盎司重的Hanna Batrite球棒。博物館的館長Brian Richards和戴著白手套、拿著這些器具的助手Chris Verdi甚至還讓Langs戴上了球帽，並讓她握著球棒。