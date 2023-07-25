節目獲七座金鐘獎，上YouTube比不過內容農場——當平台以流量為王，我們失去了什麼？
我們想讓你知道的是
打開臉書，映入眼簾的是新聞粉專寫著「一句話回應」、「關鍵就在這件事」。你皺眉一下，心裡抱怨：「又是釣魚標。」深感不耐的你，決定轉而打開Instagram，看到新聞媒體分享的短影片，貓咪逗趣可愛的畫面讓你心花怒放，於是你繼續往下滑，想看更多短影音。但你有沒有想過，新聞媒體製作這些影片的錢，要從哪來呢？
文：劉芮菁
上網滑手機已經成為我們生活的一部分。在網路高速發展的幾十年來，我們早已遠離報紙、雜誌，甚至不再看電視。從媒體的紙本銷售量及廣告收入變化，更證實閱聽大眾朝網路聚集的趨勢。
傳播學者調查：近十年間紙媒衰退，數位廣告高速成長
根據台大、政大、暨南大學跨校傳播學者的調查報告，在2012到2021年間，新聞業的紙本營收衰退了約50%。紙媒的「傳統廣告」收入大幅萎縮，「數位廣告」收入則從2012年的不到1%，成長至2021年的20%多。
幾乎是同一時期，網路的廣告量迅速成長，2011年時仍不到102.15億元，到了2020年竟已達到482億元，更在台灣整體廣告市場佔了65.3%。但在激烈的數位轉型震盪之下，新聞業在數位廣告獲取的營收，仍不足以彌補從紙本流失的廣告收入，從平台分潤獲取的廣告收入也非常低。
調查指出，新聞媒體的數位廣告營收之所以成長有限，主因在於Google搜尋引擎和Meta的社群平台壟斷了75%至80%的廣告收入。在2021年台灣新聞網站的流量來源中，Google和臉書分別佔了五成和三成。
數位廣告看得到吃不到，近八成都被Google和Meta「襲奪」
特別是，Google的影響力在近10年間迅速飆升，在台灣新聞網站已是最主要的導流管道。而通訊軟體LINE的導流成果，也在2012至2021年間從0%成長至3%，位居第三。
學者在報告中直指，Google和Meta兩大科技巨頭不僅「襲奪」了新聞媒體的數位廣告營收，更因為新聞網站極度仰賴Google和Meta的流量，在新聞內容的產製上，必須迎合平台的遊戲規則。
為此，各家新聞業者必須時時監控Google的流量分析介面、優化搜尋引擎，思索如何下標才能吸引眼球；小編們也必須鑽研社群平台的觸及率、按讚與分享數，持續檢討每一則貼文的流量好壞，探索其透露出哪些演算法的神祕玄機。
Google和Meta單方面決定遊戲規則，新聞業者苦不堪言
新聞業者之所以如瞎子摸象般不斷自行測試，致力「破解」演算法，主因在於Google和Meta從來沒有清楚說明「遊戲規則」，在更動演算法時也未告知具體細節，廣告收入的分潤機制更是由Google和Meta單方面訂定。而提供「內容」的新聞媒體，卻從來沒有議價空間。
主持這項調查的政大新聞系教授劉昌德指出：「很多新聞業者都有這樣的經驗，貼文被降觸及、被封鎖，甚至帳號被封鎖，無論是哪種狀況，他們都申訴無門，問了臉書的窗口也不會回答。」
流量的變現率過低，恐連員工一年的薪水都不夠付
即使努力獲得流量，賺取的廣告營收仍不足以完全支撐起一家新聞媒體的運作。衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫比喻，可能五億次的流量，才分得到2000萬元的收入，但一家電視台的新媒體部就有100多名員工，這2000萬元「連一年的薪水都不夠付」。
然而，新聞媒體賺取不到足以生存的流量，是因為沒有跟上時代，做好「數位轉型」嗎？事實上，台灣的電視台早在2003年就開始數位轉型了。陳依玫說，許多電視台2003年就設立數位內容部，曾製作口袋電視、和YouTube合作做新聞，也有數據分析的能力。
「但不管我們怎麼做、做得再好，我的變現率還是很低，關鍵在於平台的遊戲規則不公平。」陳依玫說。
學者：「數位轉型」不應該等於平台設下的規定
「現在有點像是，平台最大，它掌握了所有話語權跟渠道，訂定了所有規定。」台大新聞所助理教授蔡蕙如說，「但『數位轉型』不應該等於臉書、Google、Instagram、TikTok所設下的這些規定。」
蔡蕙如觀察，其實臉書早年的導流效果非常好，因為一開始臉書沒有用戶，需要媒體提供內容來吸引民眾，但當用戶增加後，新聞媒體變得依賴平台，最後只能按照平台的演算法追逐流量。
在數位平台以「流量為王」作為唯一準則下，新聞業者被迫和內容農場、自媒體、網紅們競爭流量，各種「農場標」、「釣魚標」，貓狗逗趣影片成為流量密碼，而新聞工作者秉持專業製作的「優質內容」，在網路的茫茫大海裡，卻乏人問津。
得了7座金鐘獎的優質節目，竟比不過內容農場的「釣魚標」
陳依玫舉例，東森新聞部製作人舒夢蘭的團隊，製作的《消失的王者》、《福爾摩沙守護者》等節目，已經多次拿下電視金鐘獎，但這些節目在YouTube上架後，點閱率卻遠遠不及內容農場影片。她對此深深抱屈：「它的標題怎麼會比內容農場吸睛？」
「不論YouTube、臉書，都把流量當作唯一的變現指標，這在真實的世界也很不真實。」陳依玫說：「真實世界的品牌是值錢的，可是在網路上怎麼不值錢？我今天一個7座金鐘獎的節目，跟內容農場享受到的點閱、推播、分潤的遊戲規則是一樣的。等於說我作為品牌業者，在Google、臉書創造出來的世界，是不值錢的。」
陳依玫更直言，追逐流量到最後，就是發生日本高中生到壽司店惡搞的行為。她感嘆：「Google、臉書你作為一個上帝，在你創造出來的世界，有很大的缺陷。」
演算法決定新聞內容的結果，造成內容農場、錯誤資訊氾濫
政大新聞系教授劉昌德分析，Google和Meta創造的數位平台，讓演算法來決定新聞，使新聞必須走向煽動性高、淺碟式的內容，不但破壞了傳統新聞學認定的專業價值，也造成內容農場氾濫的問題。
但事實上，社群平台以「社交」為目的，本身就不適合討論公共議題。劉昌德說，在社群平台成為民眾接收資訊的主要管道後，公共議題的討論，也被扭曲成社交的方式。
社群平台強化「同溫層」效應，更威脅民主社會運作
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航