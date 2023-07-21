【展覽】《一一重構：楊德昌》：希望大家從各個角度、不同時空了解這名台灣重量級導演
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楊德昌為1980年代標誌台灣獨特電影文化開端的「台灣新電影」中，最具代表性、且最為國際矚目與認識的電影導演之一。而全球首次完整回顧展《一一重構：楊德昌》也舉辦了開幕記者會，記者會中，策展人以及楊德昌的遺孀彭鎧立女士，紛紛發表對這個展覽，以及對楊德昌的看法。
台灣名導楊德昌全球首次完整回顧展《一一重構：楊德昌》，由國家電影及視聽文化中心（以下稱影視聽中心）與台北市立美術館（以下稱北美館）共同策辦，於今（2023）年7月22日至10月22日將分別以影展與展覽同步於兩館進行。
展覽方面，於今（21）日在北美館舉辦開幕記者會，記者會席間，北美館館長暨展覽策展人王俊傑；電影學者暨展覽策展人孫松榮；影視聽中心執行長李智仁；影展策展人、影視聽中心研究策展處處長林木材；台北市政府副市長林奕華；楊德昌的遺孀、首席創意顧問彭鎧立皆有出席，眾人除了解釋此檔展覽的核心概念之外，也思及楊德昌導演對於現代的諸多影響。
展覽緣起以及楊德昌的作品
《一一重構：楊德昌》展覽由王俊傑館長與電影學者孫松榮教授共同策劃，影展則由影視聽中心策展人林木材策劃，重要的是，在近幾年中，楊德昌過往執導的作品，如《海灘的一天》、《青梅竹馬》、《恐怖份子》、《牯嶺街少年殺人事件》、《一一》等片皆進行修復上映，唯缺《獨立時代》與《麻將》，這兩部片子也將在數位修復後於本展展出，屆時國家影視聽中心預計完整放映楊德昌生涯的全數作品。
根據北美館與國家影視聽中心共同指出，本次合作契機始於2019年，楊德昌遺孀彭鎧立女士與當時國家電影中心（現國家影視聽中心）洽談楊德昌文物寄存事宜，並將楊德昌「新台北三部曲」之二《獨立時代》、《麻將》進行數位修復。
此外，彭鎧立女士同時寄存一批一萬多件件從未公開的楊德昌相關電影文物，完整保留從中央電影公司時期，到楊德昌自立門戶之電影公司時期的電影筆記、作品企劃書、劇本、書信、製作文件及眾多影音資料。
而國家影視聽中心歷經近3年相關文物的造冊、整飭、數位化，及判讀研究後，與北美館攜手合作，擬將楊德昌電影文物藉由展覽型態推出電影大展，這會是台灣首次以大型展覽形式舉行重要電影導演回顧。
換句話說，今年的《一一重構：楊德昌》，不僅能正式窺見楊德昌的所有影視作品，也將首次曝光楊德昌的重要創作文件檔案。
「非常感謝彭鎧立女士，無私地將大批的檔案文獻寄存在影視廳中心，我們才能做深入的研究，才得以形成今天看到的大型展覽。過程當中也獲得非常多國際影人跟朋友們的協助，我們前期做了非常多的田調跟訪談，也特地為此展覽做了一部訪談影片。」王俊傑如是說。
而談起楊德昌的影史定位，王俊傑說：「雖然在楊德昌的生涯之中，只有八又四分之一部的影視作品，數量並不算多，但從今天的觀點回望，其作品在影史以及文化方面留下非常巨大的影響，這個影響至今仍存。」
楊德昌為1980年代發跡的台灣新電影中重要的一員，1982年，在當時國民黨黨展中影經理明驥的主導下，小野與吳念真的推動過後，楊德昌與柯一正、張毅、陶德辰合拍了《光陰的故事》，楊德昌在其中導出了「指望」，也讓新導演的生猛逐步被看見，而在當時，台灣社會處於解嚴前後，社會氛圍對於「新」的渴望，也給了許多產業鬆動的可能——包含電影。
此後，楊德昌與張艾嘉、胡茵夢等人合作，交出了首部劇情長片《海灘的一天》，也以前瞻視野刻畫了女性樣態，而後的作品如《恐怖份子》、《牯嶺街少年殺人事件》、《獨立時代》等片，皆在金馬獎有所斬獲。
到了1996年，其執導的《麻將》獲得柏林影展評審團特別獎，成為楊德昌在國際影壇上的重要榮譽，而到了2000年，楊德昌的《一一》更是獲得了坎城影展最佳導演，成為首位獲得此殊榮的台灣導演，這部楊德昌生前完成的最終長片作品，奠定了楊德昌國際影壇的地位。直至2015年，侯孝賢也以《刺客 聶隱娘》抱回坎城影展最佳導演。
《一一重構：楊德昌》展覽核心與7大主題
此次楊德昌的展覽，成為電影導演以及美術館的跨域合作，對此，王俊傑提及：「我們想到電影，總以為電影應該發生在電影院之中，但當電影導演的作品發生在美術館，又會是什麼樣的狀況呢？」
《一一重構：楊德昌》則畫出了7大主題——「時代的童年」、「略有志氣的少年」、「城市探索者」、「多聲部複語師」、「活力喜劇家」、「生命沉思者」、「夢想實業家」。
對於此7大主題，展覽另一位策展人孫松榮表示：「身為影像研究者，我的本行是電影研究，但我一直在思考，電影與當代藝術如何發生緊密的關係，這次，我覺得《一一重構：楊德昌》，就是電影與當代藝術之間的巧妙結合。」
孫松榮進一步解釋：「關於《一一重構：楊德昌》我們花了非常多心思，將影視聽中心所修復而推出楊德昌的八又四分之一部的影視作品，以及龐大的個人物件融入於展覽。我們也試圖在美術館之中，透過當代藝術的方式，轉化文化、影片等等。此展覽就透過上述的方法跟思維，提出了7個子題，展現楊德昌創作的一生。」
以下為7大主題的介紹，資料與文字，皆由北美館提供。
- 時代的童年
回溯楊德昌的生命歷程（1947–2007），並交錯同時期重要國際事件，帶領觀眾了解其始終秉持之童年純真與對理想之熱切懷想。執此信念，他在生命中不同階段皆試圖對變動的世界做出回應，更於30歲後捨棄了在美國擔任多年的電腦系統軟體設計師職位，毅然決然返台投入電影創作，嘗試從中呈顯其世界觀與理想。
- 略有志氣的少年
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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