《西洋美術欣賞，有配方》：歷經巴洛克和洛可可的「油膩」，新古典主義要重建古希臘精神
我們想讓你知道的是
西洋藝術史，什麼是重點？40年教學經驗的美術教材編審委員，幫你整理如上最簡明的筆記，精選了西方美術史上影響深遠、常見應知的16個時期和流派，用關聯、比對、提示等視角，以時間軸勾勒它們背後的變遷邏輯。
文：龍念南、Color爽
新古典主義
觀察與思考
現實世界的精神追求
路易十四時期是巴洛克藝術，路易十五時期是洛可可藝術，那麼路易十六時期又是什麼藝術呢？
讓我們來思考一下：路易十四建造了歐洲最奢侈的凡爾賽宮，大興巴洛克之風；路易十五又用黃金和珠寶對凡爾賽宮進行了細緻的裝修，形成繁複、享樂的洛可可風格。那他們的錢是從哪裡來的呢？當時的普通百姓又是什麼樣的生活狀況呢？
可想而知，到了路易十六的時候，社會問題已經十分嚴重了，與此同時，啟蒙思想也開始深入人心，人們厭倦了寄生蟲般的王室，法國大革命就這樣爆發了。與這段歷史相對應的就是新古典主義的萌生和發展，它以復古的名義開闢新的藝術潮流，採用古典式的題材來表現創新的風格，遵循唯物主義，對人物形象的塑造具有立體感。
巴洛克藝術和洛可可藝術是對文藝復興藝術的延續，準確地說，是對其繪畫技術的延續，從內容和形式上，越來越「油膩」了。所以物極必反，當藝術陷入技術的嫻熟和內容的平庸，就一定會有一股力量將其顛覆，此時這股力量就是新古典主義。新古典主義顛覆了流俗的藝術，他們認為應秉承文藝復興時期美的法則，重建藝術標準，重提古希臘精神。
經典作品欣賞
《薩賓婦女排解糾紛》
- 作者：雅克．路易．大衛（Jacque-Louis David）
- 創作時間：西元 1799年
- 作品類型及大小：油畫，385cm × 522cm
- 收藏地點：羅浮宮博物館，法國
在法國大革命的中後期，各派之間爭權奪利，互相廝殺，帶來一場又一場慘劇。此時，一種比革命更慈悲的精神鼓舞著大衛，他創作了這幅《薩賓婦女排解糾紛》（The Intervention of the Sabine Women）。畫中象徵和平的薩賓婦女站在爭鬥的人群之中，用自己的力量分開他們，代表了和解和協調，也象徵了此時畫家想要與家人團聚、革命後人民祈盼和平的願望。這個畫面彷彿在告訴大家，為了我們共同的下一代，放下仇恨與暴力，擁抱和平。
該作品的靈感來自真實的歷史事件。西元前六世紀左右，羅馬人劫掠了大批的薩賓女性與自己建立家庭，當薩賓人為了報仇而打到羅馬城時，薩賓女性已經為人妻母了。她們擋在兩軍中間，苦苦勸說自己的父親、兄弟和丈夫，最終促成兩個部落和好並成為古羅馬共同的創建者。大衛藉用古典題材來表達對現實的期望，他的作品為我們瞭解法國大革命提供了藝術上的視角。
《大宮女》
- 作者：讓．奧古斯塔．多米尼克．安格爾（Jean-Auguste-Dominique Ingres）
- 創作時間：西元 1814年
- 作品類型及大小：油畫，91cm × 162cm
- 收藏地點：羅浮宮博物館，法國
安格爾是大衛的學生，也是新古典主義中另一位代表人物。他把新古典主義的精神、法則和技巧延續下來併發揚光大，而且為了強調美的法則，有時不惜使用誇張技巧。
這幅作品就是一個很好的例子。畫面描繪了一個古典的、東方式的宮女斜臥在床榻之上，周圍有鬆軟光滑的綢緞環繞。其中最吸引目光的莫過於人物誇張的比例： 背部、手臂和腿部都要比實際的人體更加修長。事實上，這是安格爾為了追求視覺上古典美的比例，故意拉長了人物的腰身（增加了三根脊椎骨），他對古典精神的執著追求可見一斑。
書籍介紹
本文摘錄自《西洋美術欣賞，有配方：面對藝術大山，這本最簡單。給藝術小白的模組配方，拆解規律，比對、提示、畫重點，秒懂流派特徵》，原點出版
主編：龍念南
編著：Color爽
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給藝術小白的欣賞筆記
一進美術館就懞？洛可可、巴洛克，傻傻分不清
一看藝術就亂？印象派、野獸派，到底誰先誰後？
美食有配方，藝術有規律！
- 古希臘藝術＝黃金比例＋Ｓ曲線＋疏密關係
- 文藝復興＝透視法＋近暖冷遠＋近實遠虛＋明確明暗
- 後印象派＝主觀色彩＋主觀造型＋再現內心真實
- 野獸派＝強烈對比色＋勾勒清晰邊緣線＋重建色彩和諧
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4大單元——比對、提示、畫重點
最簡單入門的看展手冊，輕鬆腦補3萬年風格演進
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翻開書，拜訪羅浮宮、走進博物館、美術館裡，當一幅幅作品映入眼簾，不必再怕看著看著就暈了——這幅畫是誰的作品？這個藝術家生活在哪個地方、哪個時代？屬於哪個流派？這個時期和那個時期，哪個在前，哪個在後？「巴洛克」和「洛可可」聽起來很像，看起來更像，印象派和後印象派，差一個字，到底風格差在哪裡？……幾千年的藝術史一團亂麻，令人頭暈目眩。西洋藝術史複雜難記，但只要記住幾個關鍵「藝術配方」，用模組化思維，輕鬆好記，看展、讀書，腦補3萬年藝術史風格演進。
4大單元，比對、提示、畫重點，最簡明的欣賞筆記
文藝復興是「黑暗時期」後的一種藝術反抗，讓美又回到人們的生活裡，人物神態、特徵、動作變得活靈活現，畫面空間變得真實可信。所以藝術配方就是：
文藝復興＝透視法＋近暖冷遠＋近實遠虛＋明確明暗
寫實主義來自18 ∼ 19 世紀初期的法國，經歷了革命動盪、共和制和帝制更迭，加上工業革命的發展，貧富差距很大。這時出現了一批關注普通人生活的藝術家，他們不再去再現古希臘、古羅馬的遙遠傳說，也不畫貴族和皇帝，只畫與現實生活息息相關、自己親眼所見的事物。藝術家庫爾貝有句名言：「我不畫天使，因為我從沒見過祂。」
寫實主義＝眼見為憑＋關注當下＋描繪普通人的真實生活
印象派是色彩的主觀，而後印象派是內心的主觀。後印象派畫家反對眼睛看到的真實，而是不斷強調自己的內心，試圖透過繪畫把自己的內心呈現給觀者，這就是印象派和後印象派的最大區別。
後印象派＝主觀色彩＋主觀造型＋再現內心真實
這麼簡要提點，讓你一下就get到。西洋藝術史，什麼是重點？40年教學經驗的美術教材編審委員，幫你整理如上最簡明的筆記，精選了西方美術史上影響深遠、常見應知的16個時期和流派，用關聯、比對、提示等視角，以時間軸勾勒它們背後的變遷邏輯。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航