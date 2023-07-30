《西洋美術欣賞，有配方》：歷經巴洛克和洛可可的「油膩」，新古典主義要重建古希臘精神

文：龍念南、Color爽

新古典主義

觀察與思考

現實世界的精神追求

路易十四時期是巴洛克藝術，路易十五時期是洛可可藝術，那麼路易十六時期又是什麼藝術呢？

讓我們來思考一下：路易十四建造了歐洲最奢侈的凡爾賽宮，大興巴洛克之風；路易十五又用黃金和珠寶對凡爾賽宮進行了細緻的裝修，形成繁複、享樂的洛可可風格。那他們的錢是從哪裡來的呢？當時的普通百姓又是什麼樣的生活狀況呢？

可想而知，到了路易十六的時候，社會問題已經十分嚴重了，與此同時，啟蒙思想也開始深入人心，人們厭倦了寄生蟲般的王室，法國大革命就這樣爆發了。與這段歷史相對應的就是新古典主義的萌生和發展，它以復古的名義開闢新的藝術潮流，採用古典式的題材來表現創新的風格，遵循唯物主義，對人物形象的塑造具有立體感。

巴洛克藝術和洛可可藝術是對文藝復興藝術的延續，準確地說，是對其繪畫技術的延續，從內容和形式上，越來越「油膩」了。所以物極必反，當藝術陷入技術的嫻熟和內容的平庸，就一定會有一股力量將其顛覆，此時這股力量就是新古典主義。新古典主義顛覆了流俗的藝術，他們認為應秉承文藝復興時期美的法則，重建藝術標準，重提古希臘精神。

經典作品欣賞

《薩賓婦女排解糾紛》

作者：雅克．路易．大衛（Jacque-Louis David）

創作時間：西元 1799年

作品類型及大小：油畫，385cm × 522cm

收藏地點：羅浮宮博物館，法國

Photo Credit: Jacque-Louis David Public Domain

在法國大革命的中後期，各派之間爭權奪利，互相廝殺，帶來一場又一場慘劇。此時，一種比革命更慈悲的精神鼓舞著大衛，他創作了這幅《薩賓婦女排解糾紛》（The Intervention of the Sabine Women）。畫中象徵和平的薩賓婦女站在爭鬥的人群之中，用自己的力量分開他們，代表了和解和協調，也象徵了此時畫家想要與家人團聚、革命後人民祈盼和平的願望。這個畫面彷彿在告訴大家，為了我們共同的下一代，放下仇恨與暴力，擁抱和平。

該作品的靈感來自真實的歷史事件。西元前六世紀左右，羅馬人劫掠了大批的薩賓女性與自己建立家庭，當薩賓人為了報仇而打到羅馬城時，薩賓女性已經為人妻母了。她們擋在兩軍中間，苦苦勸說自己的父親、兄弟和丈夫，最終促成兩個部落和好並成為古羅馬共同的創建者。大衛藉用古典題材來表達對現實的期望，他的作品為我們瞭解法國大革命提供了藝術上的視角。

《大宮女》

作者：讓．奧古斯塔．多米尼克．安格爾（Jean-Auguste-Dominique Ingres）

創作時間：西元 1814年

作品類型及大小：油畫，91cm × 162cm

收藏地點：羅浮宮博物館，法國

安格爾是大衛的學生，也是新古典主義中另一位代表人物。他把新古典主義的精神、法則和技巧延續下來併發揚光大，而且為了強調美的法則，有時不惜使用誇張技巧。

這幅作品就是一個很好的例子。畫面描繪了一個古典的、東方式的宮女斜臥在床榻之上，周圍有鬆軟光滑的綢緞環繞。其中最吸引目光的莫過於人物誇張的比例： 背部、手臂和腿部都要比實際的人體更加修長。事實上，這是安格爾為了追求視覺上古典美的比例，故意拉長了人物的腰身（增加了三根脊椎骨），他對古典精神的執著追求可見一斑。

書籍介紹

本文摘錄自《西洋美術欣賞，有配方：面對藝術大山，這本最簡單。給藝術小白的模組配方，拆解規律，比對、提示、畫重點，秒懂流派特徵》，原點出版

主編：龍念南

編著：Color爽

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給藝術小白的欣賞筆記

一進美術館就懞？洛可可、巴洛克，傻傻分不清

一看藝術就亂？印象派、野獸派，到底誰先誰後？

美食有配方，藝術有規律！

古希臘藝術＝黃金比例＋Ｓ曲線＋疏密關係

文藝復興＝透視法＋近暖冷遠＋近實遠虛＋明確明暗

後印象派＝主觀色彩＋主觀造型＋再現內心真實

野獸派＝強烈對比色＋勾勒清晰邊緣線＋重建色彩和諧

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翻開書，拜訪羅浮宮、走進博物館、美術館裡，當一幅幅作品映入眼簾，不必再怕看著看著就暈了——這幅畫是誰的作品？這個藝術家生活在哪個地方、哪個時代？屬於哪個流派？這個時期和那個時期，哪個在前，哪個在後？「巴洛克」和「洛可可」聽起來很像，看起來更像，印象派和後印象派，差一個字，到底風格差在哪裡？……幾千年的藝術史一團亂麻，令人頭暈目眩。西洋藝術史複雜難記，但只要記住幾個關鍵「藝術配方」，用模組化思維，輕鬆好記，看展、讀書，腦補3萬年藝術史風格演進。

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文藝復興是「黑暗時期」後的一種藝術反抗，讓美又回到人們的生活裡，人物神態、特徵、動作變得活靈活現，畫面空間變得真實可信。所以藝術配方就是：

文藝復興＝透視法＋近暖冷遠＋近實遠虛＋明確明暗

寫實主義來自18 ∼ 19 世紀初期的法國，經歷了革命動盪、共和制和帝制更迭，加上工業革命的發展，貧富差距很大。這時出現了一批關注普通人生活的藝術家，他們不再去再現古希臘、古羅馬的遙遠傳說，也不畫貴族和皇帝，只畫與現實生活息息相關、自己親眼所見的事物。藝術家庫爾貝有句名言：「我不畫天使，因為我從沒見過祂。」

寫實主義＝眼見為憑＋關注當下＋描繪普通人的真實生活

印象派是色彩的主觀，而後印象派是內心的主觀。後印象派畫家反對眼睛看到的真實，而是不斷強調自己的內心，試圖透過繪畫把自己的內心呈現給觀者，這就是印象派和後印象派的最大區別。

後印象派＝主觀色彩＋主觀造型＋再現內心真實

這麼簡要提點，讓你一下就get到。西洋藝術史，什麼是重點？40年教學經驗的美術教材編審委員，幫你整理如上最簡明的筆記，精選了西方美術史上影響深遠、常見應知的16個時期和流派，用關聯、比對、提示等視角，以時間軸勾勒它們背後的變遷邏輯。