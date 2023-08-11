追求財富自由的同時，你是不是得了「金錢焦慮症」？
我們想讓你知道的是
財富自由這口號在這個年代裡有點被濫用，很多人浮出畫面是躺平之後旁邊一台印鈔機，缺錢就抓一把，還可以拿來灑花。但你更該先弄清楚自己到底要什麼——錢很重要，但不是世界全部——工作是重要收入來源，但不要一直讓身心處於不健康狀態，甚至失去生活品質。
文：人生自由實驗室
上周末和好久不見的小艾碰面，步入而立之年後的他顯得有幾分疲憊，眼袋變深，整個人瘦了一圈。在好久沒吃的愛店裡，小艾一邊捲著義大利麵，一邊帶著無奈感說：「我什麼時候能財富自由呢？」
放下叉子，先嘆一聲氣，一邊說自己進入職場超過十年了，以前不知道焦慮為何物，總覺得努力就會有收穫，但最近發現根本不是這回事，不上不下的職場發展讓他挫折感快爆棚，常常在下班路途中懷疑人生。
隨著時間經過，和同學的聯絡過程中，發現彼此之間漸漸沒有共同話題，現在講的不外乎是買房買車、工作辛酸、養育小孩的父母經或出國旅行探索世界，年輕時那些一起追星、夜衝K歌都成了回憶。
事實上小艾一直都很自律認真，從小到大的成績都名列前茅，最後頂大研究所畢業投入職場。以前不覺得和同輩有什麼差別，但出社會的時間拉長，發現人生有著巨大差距。
好的，簡略說完小艾的故事，不知道大家有什麼想法呢？ 和小艾聊的過程中還有發現幾個現象：
- 有假不敢請、放假不知道去哪裡。
- 每天下班都很累，只想癱在床上滑手機平板，看新聞、臉書和IG短片。
- 因為出門就是要花錢，為了省錢，大多數時間留在住處追劇。
- 扣掉房租、三餐等固定花費，每年最大筆的支出是付保險費用。
- 每每想到每月能存下的錢又會再度懷疑人生一次，現在最開心的事情是網購和買保養品。
- 衣櫃裏頭穿過不到10次的衣服超過半數。
金錢焦慮症
小艾說，自己不是個重錢的人，可是現在卻愈來愈仰賴錢。早上醒來努力上班，辛苦工作拚命存錢；但現實生活卻是網購太便利，三不五時又有免運券，在買生活用品的同時，很容易手滑又多買一堆有的沒有，拿回家用不到幾次的東西。等待讓幾年後的自己看不下去再把它丟棄⋯⋯在不知不覺的情況下，發現每個月存錢數字越來越少。
- 擔憂自己賺得太少
- 花錢可以換來快感
- 消費時會有罪惡感
- 擔心自己存太少錢
所以說，小艾的問題是沒有財富自由嗎？財富自由這口號在這個年代裡有點被濫用，很多人浮出畫面是躺平之後旁邊一台印鈔機，缺錢就抓一把，還可以拿來灑花。
「有錢」真好？
回過頭來，筆者要認真說，錢真的很重要，不然也不用糾結了（笑），首先，先不要對錢有敵意，不用仇富、不用嫉妒和羨慕，筆者不是富二代，所以也要說聲「有錢真好」。
「工作是重要收入來源，但不要一直讓身心處於不健康狀態，甚至失去生活品質。」
先弄清楚自己到底要什麼，錢很重要，但不是世界全部，而是一種生活中具備多種功能的「工具」，也因為這樣容易影響情緒，甚至有人為錢而失去自我，原因出在許多人自動把錢視為社會地位的「唯一」衡量指標，認為「其他人」都是用錢在衡量我們。
你有仔細算過自己的生活開銷，了解自身財務狀況嗎？或是這只是你被想像的財務焦慮恐懼感佔據心頭？
每個月可使用的錢有限，卻優先訂閱Netfix、Disney+，或是每年繳的保費超過收入的30%等，這些都要好好審視。
別讓想像的焦慮霸佔生活
沒錢有時是「想像」，可以先從記帳開始，掌握財務現狀，知道每個月錢都花在哪裡、能存多少，用記帳降低焦慮。
錢≠價值，找出專屬自己的快樂生活，不要一味比較，減少無謂的羨慕嫉妒。
不要花費超過自己可負擔範圍，徒增心頭壓力。
減少盲目花錢，而是買入資產。
50/30/20法則
管理收入的三大基礎：
- 生活需求（三餐、房租、房貸）
- 想要（旅遊、新車等基金）
- 理財（儲蓄、投資）
打破失敗主義的思維，別成為金錢的奴隸，才能真正邁向自由。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：追求財富自由之前，請先減少金錢焦慮感
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html