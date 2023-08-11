追求財富自由的同時，你是不是得了「金錢焦慮症」？

文：人生自由實驗室

上周末和好久不見的小艾碰面，步入而立之年後的他顯得有幾分疲憊，眼袋變深，整個人瘦了一圈。在好久沒吃的愛店裡，小艾一邊捲著義大利麵，一邊帶著無奈感說：「我什麼時候能財富自由呢？」

放下叉子，先嘆一聲氣，一邊說自己進入職場超過十年了，以前不知道焦慮為何物，總覺得努力就會有收穫，但最近發現根本不是這回事，不上不下的職場發展讓他挫折感快爆棚，常常在下班路途中懷疑人生。

隨著時間經過，和同學的聯絡過程中，發現彼此之間漸漸沒有共同話題，現在講的不外乎是買房買車、工作辛酸、養育小孩的父母經或出國旅行探索世界，年輕時那些一起追星、夜衝K歌都成了回憶。

事實上小艾一直都很自律認真，從小到大的成績都名列前茅，最後頂大研究所畢業投入職場。以前不覺得和同輩有什麼差別，但出社會的時間拉長，發現人生有著巨大差距。

好的，簡略說完小艾的故事，不知道大家有什麼想法呢？ 和小艾聊的過程中還有發現幾個現象：

有假不敢請、放假不知道去哪裡。

每天下班都很累，只想癱在床上滑手機平板，看新聞、臉書和IG短片。

因為出門就是要花錢，為了省錢，大多數時間留在住處追劇。

扣掉房租、三餐等固定花費，每年最大筆的支出是付保險費用。

每每想到每月能存下的錢又會再度懷疑人生一次，現在最開心的事情是網購和買保養品。

衣櫃裏頭穿過不到10次的衣服超過半數。

金錢焦慮症

小艾說，自己不是個重錢的人，可是現在卻愈來愈仰賴錢。早上醒來努力上班，辛苦工作拚命存錢；但現實生活卻是網購太便利，三不五時又有免運券，在買生活用品的同時，很容易手滑又多買一堆有的沒有，拿回家用不到幾次的東西。等待讓幾年後的自己看不下去再把它丟棄⋯⋯在不知不覺的情況下，發現每個月存錢數字越來越少。

擔憂自己賺得太少 花錢可以換來快感 消費時會有罪惡感 擔心自己存太少錢

所以說，小艾的問題是沒有財富自由嗎？財富自由這口號在這個年代裡有點被濫用，很多人浮出畫面是躺平之後旁邊一台印鈔機，缺錢就抓一把，還可以拿來灑花。

「有錢」真好？

回過頭來，筆者要認真說，錢真的很重要，不然也不用糾結了（笑），首先，先不要對錢有敵意，不用仇富、不用嫉妒和羨慕，筆者不是富二代，所以也要說聲「有錢真好」。

「工作是重要收入來源，但不要一直讓身心處於不健康狀態，甚至失去生活品質。」

先弄清楚自己到底要什麼，錢很重要，但不是世界全部，而是一種生活中具備多種功能的「工具」，也因為這樣容易影響情緒，甚至有人為錢而失去自我，原因出在許多人自動把錢視為社會地位的「唯一」衡量指標，認為「其他人」都是用錢在衡量我們。

你有仔細算過自己的生活開銷，了解自身財務狀況嗎？或是這只是你被想像的財務焦慮恐懼感佔據心頭？

每個月可使用的錢有限，卻優先訂閱Netfix、Disney+，或是每年繳的保費超過收入的30%等，這些都要好好審視。

別讓想像的焦慮霸佔生活 沒錢有時是「想像」，可以先從記帳開始，掌握財務現狀，知道每個月錢都花在哪裡、能存多少，用記帳降低焦慮。 錢≠價值，找出專屬自己的快樂生活，不要一味比較，減少無謂的羨慕嫉妒。 不要花費超過自己可負擔範圍，徒增心頭壓力。 減少盲目花錢，而是買入資產。

50/30/20法則

管理收入的三大基礎：

生活需求（三餐、房租、房貸）

想要（旅遊、新車等基金）

理財（儲蓄、投資）

作者製作提供

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打破失敗主義的思維，別成為金錢的奴隸，才能真正邁向自由。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：追求財富自由之前，請先減少金錢焦慮感

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航